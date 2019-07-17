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Финансы ,  
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Банки показали рекордный 1 трлн руб. прибыли за полгода
Банковский сектор впервые заработал 1 трлн руб. за полгода и показал рост прибыли в 40%. Но это обусловлено одноразовыми факторами — масштабной санацией и изменениями в отчетности
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Чистая прибыль банковского сектора за первое полугодие 2019 года выросла на 37% и составила 1005 млрд руб. против 643 млрд руб. годом ранее. Об этом сообщает Центробанк в своем обзоре «О развитии банковского сектора» (.pdf). Для сравнения, за весь 2018 год банки заработали 1,3 трлн руб., прибыль на уровне 1 трлн руб. всего за полгода — рекорд для сектора.

В системе преобладают прибыльные кредитные организации: из 464 банков прибыль показали 364, или 79%, пишет регулятор. Немного сократилось количество убыточных банков — с 28 до 21%. Убытки в первой половине 2019 года понесли 99 банков, они потеряли 113 млрд руб. Активы банковского сектора приросли на 6,8%, до 92,5 трлн руб., рентабельность активов (отношение прибыли к активам) выросла до 1,9%.

Почти половину прибыли сектора (43%) обеспечил Сбербанк, который заработал за шесть месяцев 444,2 млрд руб. Госбанк заложил в своей стратегии рост чистой прибыли до 1 трлн руб. к 2020 году.

На результаты сектора перестала оказывать сильный сдерживающий эффект санация крупных банков, переданных в Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС): в начале прошлого года на статистике как раз массово отражалось выявленное обесценение их активов, напоминает управляющий директор по валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов. Тогда «было проведено обследование активов, выявлены все выведенные активы и дыры в балансе, соответствующие потери были отражены в виде резервов», замечает он.

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«На прибыль сектора в прошлом году значительно повлияли резервы, которые были признаны банком плохих долгов («Траст» и Автовазбанк), а в этом же году она была слегка завышена за счет того, что положительные корректировки после введения в первом квартале подхода, близкого к МСФО9, в РСБУ частично прошли через прибыль, а большая часть негативных корректировок учитывалась напрямую в капитале», — объясняет РБК аналитик Fitch Антон Лопатин. С начала 2019 года кредитные организации инкорпорировали международные стандарты МСФО9 в свою отчетность: они подразумевают увеличенное резервирование и изменение методологии учета процентного дохода.

Так, банки признали 160 млрд руб. такой прибыли в первом квартале 2019 года, говорит эксперт. «Это одноразовый эффект, который нельзя считать основной прибылью сектора, и его стоит вычитать из этого триллиона», — продолжает Лопатин.

С другой стороны, на результаты прошлого года значительно повлияли банки, которые находились в санации. Банк плохих долгов признал около 600 млрд руб. резервов. «Это тоже одноразовая вещь. Если отмотать назад резервы «Траста», то сектор показал бы 1,6 трлн [руб.] прибыли за год, или те же 800 млрд руб. за полугодие» — рассуждает эксперт.

В остальном сектор остается сверхконцентрированным: больше 80% прибыли традиционно приходится на банки из топ-10, говорит Беликов из «Эксперт РА»: «Для первой десятки без учета санируемых игроков все достаточно стабильно. Стоимость фондирования не увеличивается, что уже хорошо. Сохраняется некоторая тенденция умеренного перетока средств из мелких банков и из банков с отозванными лицензиями в топ-10. Дефицита фондирования нет, волатильности нет». Доходная база увеличивается, что обеспечивает большие доходы при неизменной стоимости фондирования.

Автор: Павел Казарновский
Теги: ФКБС, отчетность МСФО, прибыль банков
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