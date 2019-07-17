Банки показали рекордный 1 трлн руб. прибыли за полгода

Банковский сектор впервые заработал 1 трлн руб. за полгода и показал рост прибыли в 40%. Но это обусловлено одноразовыми факторами — масштабной санацией и изменениями в отчетности

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Чистая прибыль банковского сектора за первое полугодие 2019 года выросла на 37% и составила 1005 млрд руб. против 643 млрд руб. годом ранее. Об этом сообщает Центробанк в своем обзоре «О развитии банковского сектора» (.pdf). Для сравнения, за весь 2018 год банки заработали 1,3 трлн руб., прибыль на уровне 1 трлн руб. всего за полгода — рекорд для сектора.

В системе преобладают прибыльные кредитные организации: из 464 банков прибыль показали 364, или 79%, пишет регулятор. Немного сократилось количество убыточных банков — с 28 до 21%. Убытки в первой половине 2019 года понесли 99 банков, они потеряли 113 млрд руб. Активы банковского сектора приросли на 6,8%, до 92,5 трлн руб., рентабельность активов (отношение прибыли к активам) выросла до 1,9%.

Почти половину прибыли сектора (43%) обеспечил Сбербанк, который заработал за шесть месяцев 444,2 млрд руб. Госбанк заложил в своей стратегии рост чистой прибыли до 1 трлн руб. к 2020 году.

На результаты сектора перестала оказывать сильный сдерживающий эффект санация крупных банков, переданных в Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС): в начале прошлого года на статистике как раз массово отражалось выявленное обесценение их активов, напоминает управляющий директор по валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов. Тогда «было проведено обследование активов, выявлены все выведенные активы и дыры в балансе, соответствующие потери были отражены в виде резервов», замечает он.