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Ozon включает роботов в сеть
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Газета
Ozon включает роботов в сеть
Газета № 113 (3402) (2007) Технологии и медиа,
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Ozon включает роботов в сеть

Старейший российский интернет-магазин анонсировал полную автоматизацию логистики
Инженеры Ozon займутся разработкой роботов для использования на складах, а также для доставки товаров клиентам. Это не единственный маркетплейс, который задумался о роботизации, заметно сокращающей время исполнения заказов
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

О том, что Ozon запустил робототехническую лабораторию, РБК сообщил представитель компании. По его словам, команда из 40 инженеров во главе с Салижманом Гафуровым займется роботизацией процессов в фулфилмент-центрах, сортировочных хабах (масштабных складских комплексах), в области хранения товаров, обработки и доставки заказов, в том числе на «последней миле» (доставке товара до покупателя). Лаборатория компании располагается на территории особой экономической зоны «Иннополис», Ozon подал заявку на получение статуса ее партнера.

По словам технического директора Ozon Антона Степаненко, «разработки в сфере роботизации логистики позволят в перспективе сделать работу цепи поставок гораздо эффективнее и задать стандарты для всего рынка e-commerce». При этом создание собственных решений, по мнению Степаненко, «точно будет дешевле и эффективнее внедрения существующих». «У российской e-commerce много локальной специфики относительно западных игроков. Внутри страны подход к организации логистики и, например, планированию и оснащению фулфилмент-объектов очень отличается даже у схожих по бизнес-моделям игроков рынка. В таких условиях покупка неких готовых решений потребовала бы переработки и адаптации к нашим процессам, что, как показывает практика, процесс ресурсоемкий и с точки зрения денег, и с точки зрения времени», — отметил он.

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Ozon повысил прогноз роста оборота продаж в 2021 году Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Представитель компании рассчитывает, что внедрение робототехники позволит уменьшить «затраты на заказ», увеличить скорость их обработки и повысить продуктивность сотрудников. Но оценить финальный эффект он не смог. Не раскрывают в Ozon и объем инвестиций в лабораторию. Представитель компании лишь пояснил, что роботизация — это часть плана развития логистической инфраструктуры, в которую в 2021 году Ozon вложит около 25 млрд руб.

Как маркетплейсы внедряют роботов

Ozon — не единственный отечественный маркетплейс, который задумался о внедрении роботизированных технологий. Группа «Яндекс», куда среди прочего входит «Яндекс.Маркет», с конца 2019 года тестирует «Яндекс.Ровер» — робота-курьера, предназначенного для перевозки небольших грузов. Пока компания использует этих роботов для собственных нужд, а также для доставки продуктов и заказов из ресторанов в некоторых локациях, в том числе в «Иннополисе». Причем представители компании заявляли, что в этом году ожидают заключения коммерческих контрактов на поставку «Роверов» другим компаниям. Представитель «Яндекс.Маркет» отказался комментировать вопрос, намерена ли компания внедрять эти «Роверы» для доставки заказов.

О тестировании роботов «Яндекса» в интервью РБК также рассказывал глава «Почты России» Максим Акимов. Как пояснил представитель «Почты России», у нее нет собственной разработки роботов, «компания привлекает сторонние продукты и стартапы». Один из примеров — стартап Gumich Robotics. «Они разрабатывают для нас программно-аппаратный комплекс с роботом-манипулятором, который сможет захватывать почтовые отправления (мелкие пакеты и посылки) из зоны загрузки, переворачивать их нужной стороной и выкладывать на линию сортировочной машины. Пилотный проект по внедрению робота-манипулятора мы планируем запустить уже в этом году в нашем крупнейшем логистическом центре во Внуково. По предварительной оценке, он позволит заменить ручной труд роботизированным, но при этом полностью сохранить производительность сортировки», — рассказал представитель компании.

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Представители еще двух крупных маркетплейсов, Wildberries и AliExpress, сообщили, что не применяют роботизированные технологии.

Зачем нужна роботизация

Компания Amazon внедряет робототехнику с 2012 года. Как утверждают ее представители, роботы в фулфилмент-центрах позволяют оптимизировать внутренние процессы, повысить безопасность и эффективность. По статистике Amazon, благодаря роботизированным технологиям на складах компании хранится на 40% больше товара, снизилась вероятность того, что товар закончится преждевременно. При этом роботы не заменили сотрудников. Как утверждает компания, с 2012 года она наняла более 300 тыс. человек дополнительно, в том числе для обслуживания роботов.

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В начале июля «Магнит» и фонд «Сколково» подвели итоги второго акселератора MGNTech, и среди восьми проектов-победителей оказался стартап «Ронави», разрабатывающий логистических роботов для автоматизации работы в распределительных центрах, промышленных и сельскохозяйственных предприятиях. Как говорится в описании, робот автоматически забирает готовую продукцию, например с конвейера, отвозит ее в зону упаковки, а после — в зону приемки на хранение. Использование технологии должно сократить трудозатраты и повысить скорость и эффективность операций. «Магнит» не раскрывал, какой экономический эффект ожидает от внедрения логистических роботов, но сообщал, что в целом от тиражирования технологий стартапов акселератора розничная сеть рассчитывает получить в сумме не менее 1 млрд руб. в этом и следующем годах.

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«Почта России» решила конкурировать с «Яндекс.Лавкой» и офлайн-ретейлом Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Глава Национальной ассоциации дистанционной торговли (НАДТ) Александр Иванов говорит, что внедрение роботов — «это стремление к стабильному качеству и отсутствию брака, а не просто желание сократить фонд оплаты труда». Он считает логичным, что Ozon решил самостоятельно заниматься подобными разработками, поскольку робототехника находится на той стадии, «когда ничего не мешает заниматься этим практически с нуля».

По мнению основателя агентства Data Insight Федора Вирина, инициатива Ozon хорошо показывает, что онлайн-ретейл — это в первую очередь технологическая история. «Логистическая инфраструктура чрезвычайно ресурсоемкая, в ней есть огромный простор для автоматизации и робототехники. Даже небольшие изменения в состоянии сделать логистику дешевле и гибче. В этом смысле у Ozon есть и ресурсы (разработка), и полигон для обкатки результатов (собственная логистика)», — указал Вирин.

Аналитик BCS Global Markets Мария Суханова оценивает идею создания лаборатории робототехники как логичную, так как компании всегда смотрят на различные варианты улучшения инструментов, в том числе доставки до клиентов. В то же время Суханова не ждет существенного эффекта от инициативы в ближайшем будущем — инновации такого рода требуют времени, но в долгосрочной перспективе они могут быть выгодны компании.

Автор: Дарья Чебакова.
Теги: Ozon , роботы , роботизация , логистика
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