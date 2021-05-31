«Почта России» решила конкурировать с «Яндекс.Лавкой» и офлайн-ретейлом

Новая стратегия развития «Почты России» предусматривает амбициозные планы в ретейле и e-commerce. Оператор хочет конкурировать как с профессиональными игроками в сфере торговли, так и в быстрой доставке товаров на дом

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

«Почта России» планирует начать доставку товаров повседневного спроса из собственных отделений, для этого там будут открыты dark store (магазины-склады для сбора онлайн-заказов. — РБК), рассказал в интервью РБК глава «Почты России» Максим Акимов. Подобные планы указаны в обновленной стратегии компании (сейчас документ находится на согласовании совета директоров).

«Например, у вас закончился стиральный порошок, мы прекрасно знаем, какой стиральный порошок вы покупаете, в том числе у нас. Он у нас всегда есть в отделении, которое находится в соседнем от вас микрорайоне, и мы привезем его вам в течение 20 минут», — привел пример глава почтового оператора.

Одновременно с развитием доставки «Почта России» хочет стать одним из «ключевых игроков на российском рынке ретейла», следует из документов к стратегии. Почтовый оператор считает, что его текущая инфраструктура позволит создать крупнейшую в стране сеть ультрамалого формата в сегментах «магазин у дома» и «дискаунтер».

Среди предпосылок для развития такого формата, в частности, сеть почтовых отделений, покрытие которой более чем в два раза больше, чем у крупнейшего ретейлера России, и это дает возможность «достигнуть эффекта масштаба на закупках при лимитированном числе товаров». Кроме того, у оператора есть штат из более чем 110 тыс. почтальонов, «которые могут быть поддержкой для коммуникации и обучения людей, в т.ч. для использования дистанционных каналов».

Как пояснил Акимов, до объемов X5 Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»), «Магнита» или «Дикси» почтовый ретейлер не вырастет. «Но в формате сверхдешевого «магазина у дома» точно сможем в этом сегменте конкурировать», — говорит он.