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Бизнес ,  
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«Почта России» решила конкурировать с «Яндекс.Лавкой» и офлайн-ретейлом

Новая стратегия развития «Почты России» предусматривает амбициозные планы в ретейле и e-commerce. Оператор хочет конкурировать как с профессиональными игроками в сфере торговли, так и в быстрой доставке товаров на дом
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

«Почта России» планирует начать доставку товаров повседневного спроса из собственных отделений, для этого там будут открыты dark store (магазины-склады для сбора онлайн-заказов. — РБК), рассказал в интервью РБК глава «Почты России» Максим Акимов. Подобные планы указаны в обновленной стратегии компании (сейчас документ находится на согласовании совета директоров).

«Например, у вас закончился стиральный порошок, мы прекрасно знаем, какой стиральный порошок вы покупаете, в том числе у нас. Он у нас всегда есть в отделении, которое находится в соседнем от вас микрорайоне, и мы привезем его вам в течение 20 минут», — привел пример глава почтового оператора.

Одновременно с развитием доставки «Почта России» хочет стать одним из «ключевых игроков на российском рынке ретейла», следует из документов к стратегии. Почтовый оператор считает, что его текущая инфраструктура позволит создать крупнейшую в стране сеть ультрамалого формата в сегментах «магазин у дома» и «дискаунтер».

Среди предпосылок для развития такого формата, в частности, сеть почтовых отделений, покрытие которой более чем в два раза больше, чем у крупнейшего ретейлера России, и это дает возможность «достигнуть эффекта масштаба на закупках при лимитированном числе товаров». Кроме того, у оператора есть штат из более чем 110 тыс. почтальонов, «которые могут быть поддержкой для коммуникации и обучения людей, в т.ч. для использования дистанционных каналов».

Как пояснил Акимов, до объемов X5 Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»), «Магнита» или «Дикси» почтовый ретейлер не вырастет. «Но в формате сверхдешевого «магазина у дома» точно сможем в этом сегменте конкурировать», — говорит он.

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Технологии и медиа
Фото:Александр Щербак / ТАСС

В отделениях «Почты России» уже есть полки с товарами повседневного спроса — с 2018 года оператор открывает в своих отделениях точки сети «Магнит» с 200–600 наименованиями товаров в зависимости от площади отделения. Ранее планировалось открыть 30 тыс. таких точек, но, как рассказал Максим Акимов, планы развития этого проекта были скорректированы.

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«Он (проект с «Магнитом». — РБК) стал для «Почты России» когда-то хорошим способом развиться в розничных продажах, но со временем мы научились продавать сами, и потому те планы по очень большому числу совместных точек подсократились», — рассказал он, отметив, что сейчас открыто около 850 таких магазинов внутри отделений.

Также «Почта России» отказалась от планов открыть собственный маркетплейс. «Мы не будем сами управлять гигантскими маркетинговыми инвестициями в продвижении собственной электронной полки», — рассказал Акимов. Он сослался на опыт зарубежных почтовых операторов, которые также пытались создавать собственные торговые площадки, но в текущий момент отказались от этих планов: «Нигде не покатило. Видимо, степень концентрации и уровень посвящения внутренней культуры компании к этому продукту должны быть настолько высоки, что он выжигает все остальное. Это должен быть только этот бизнес, не связанный больше ни с какой другой почтовой деятельностью». Однако почтовый оператор продолжит оставаться каналом продвижения для других маркетплейсов и товарных витрин, говорит Максим Акимов.

Авторы
Анна Левинская, Анна Балашова Анна Балашова, Ирина Парфентьева Ирина Парфентьева
«Почта России» Ретейлеры магазины «Магнит»
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