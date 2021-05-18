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Технологии и медиа ,  
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Ozon повысил прогноз роста оборота продаж в 2021 году

Ozon OZON ₽3 937 -1,95% Купить
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Компания Ozon скорректировала прогноз для показателя GMV (оборот с продаж) по итогам 2021 года: теперь ретейлер ожидает его рост на 100%, а ранее называл цифру в 90%. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении Ozon.

В 2020 году GMV равнялся 195 млрд руб., по сравнению с 2019 годом этот показатель вырос на 140%. «Начало 2021 года стало для нас, без преувеличения, фантастически успешным: в первом квартале рост GMV составил 135%, в результате уже шесть кварталов подряд рост GMV Ozon превышает 100%», — приводятся в сообщении слова гендиректора компании Александра Шульгина. По итогам первого квартала GMV составил 74,2 млрд руб. Количество заказов выросло на 161%, до 34,1 млн. Число активных покупателей увеличилось на 77%, до 16 млн.

Ozon впервые зарегистрировал логистическую компанию за границей
Бизнес
Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

Показатель EBITDA компании остался отрицательным — 4,855 млрд руб.

По словам Шульгина, основным двигателем роста Ozon является маркетплейс. В первом квартале доля маркетплейса в GMV — 58,4 против 32,6% год назад.

Ozon подтвердил прогноз размера капитальных затрат в 2021 году в 20–25 млрд руб.

OZON объем продаж
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