QR-коды подняли столичный регион

Москва вернулась в пятерку лидеров по вакцинации от коронавируса

Спустя чуть менее месяца с начала обязательной вакцинации работников в ряде регионов лидеры по темпам прививочной кампании поменялись, в топ вошли Москва и Подмосковье. Как усиление мер изменило ситуацию, разбирался РБК

Фото: АГН «Москва»

За две недели с последнего подсчета РБК доля россиян, которые привились хотя бы одной дозой вакцины от коронавируса, выросла на 3,13 процентного пункта (с 13,60% от всего населения до 16,73%). По данным на 29 июня — 5 июля, первую прививку поставили 24,5 млн человек. РБК запросил информацию о том, как проходит кампания вакцинации у региональных властей, а также изучил сведения из открытых источников.

Полностью провакцинированы от COVID-19 11,72% от всего населения России, или 17,1 млн человек. За две недели этот показатель вырос на 2,9 процентного пункта.

Новые регионы в десятке лидеров по первой дозе вакцины

По данным на 29 июня — 5 июля, больше всего привитых хотя бы одной дозой по-прежнему на Чукотке (33,07%), в Белгородской области (30,86%) и Ненецком автономном округе (24,80%). Кроме них в десятку лидеров по доле населения, начавших вакцинацию, вошли:

Москва — 23,71%;

Мордовия — 23,36%;

Московская область — 23,30%;

Тюменская область — 22,98%;

Сахалинская область — 22,49%;

Магаданская область — 21,82%;

Якутия — 21,48%.

Сахалин покинул топ-5 рейтинга, а Москва попала в него впервые с весны. В десятку регионов, где население получило хотя бы одну дозу вакцины, впервые также вошла Московская область. Тува (19,83%) из первой десятки выбыла.

Спрос на вакцинацию в Москве и Подмосковье

За эти две недели количество москвичей, которые поставили первую прививку от коронавируса, выросло почти на 8 процентных пунктов. Подмосковье лишь немного уступает столице, число получивших хотя бы одну дозу с последних подсчетов там выросло на 6,43 процентного пункта.

Москва стала первым регионом, который ввел обязательную вакцинацию большинства сотрудников общепита, сферы услуг, здравоохранения, соцработников и прочих москвичей, часто контактирующих с другими людьми. Сотрудники, которых отстранят от работы из-за отсутствия прививки от коронавируса, не будут получать зарплату за тот период, пока они не работают, разъясняли в столичном оперативном штабе. С разницей в несколько минут почти об аналогичных мерах стало известно и в Подмосковье. Затем для привитых в столице заработал ряд привилегий, в частности QR-коды, по которым вакцинированные теперь могут попасть в рестораны и кафе. Подобные меры ввели и в Московской области.

Кроме того, в России началась активная борьба с фальшивыми сертификатами о вакцинации, а тем, кто приобрел их (независимо от того, использовались ли сертификаты), пригрозили как минимум годом лишения свободы. С начала года в России завели 44 уголовных дела о подделке медицинских документов, связанных с COVID-19.

Несмотря на то что в конце июня — июле в Москве закончилась вакцина «КовиВак», затем и вакцина «ЭпиВакКорона», к 3 июля вакцинация в столице набрала «хорошие обороты», объявил мэр Сергей Собянин. Всего в город доставили 3,5 млн пар доз вакцин «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак», сообщили РБК в столичном депздраве. Сколько из них приходится на тот или иной препарат, там не уточнили, но добавили, что поставки идут почти ежедневно и вакцины достаточно, чтобы покрыть спрос среди горожан. Согласно информации на сайте оперштаба на 6 июля, привиться в Москве можно только «Спутником».

Стабильная тройка лидеров

По доле полностью привитых к 5 июля Московская область (14,30%) немного опережает столицу (14,22%), но ни тот, ни другой регион не входят в десятку лидеров.

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Первые три места, как и в случае с привитыми только одной дозой, в этой категории занимают Чукотка (27,16%), Белгородская область (21,63%) и НАО (20,84%). При этом доля тех, кто только начал вакцинацию, и тех, кто уже завершил ее, в этих регионах выросла за две недели с последних подсчетов:

на Чукотке — почти на 3 п.п. среди тех, кто получил одну дозу, и на 1,46 п.п. от населения среди полностью привитых;

в Белгородской области — на 4,85 п.п. среди начавших вакцинацию, на 2,54 п.п. от населения среди полностью привитых;

в НАО на 2,29 п.п. среди тех, кто получил одну дозу, и на 1,74 п.п. от населения среди полностью привитых.

Из этих трех регионов обязательную вакцинацию для работников ряда сфер ввели только в НАО.

Чечня: из аутсайдеров к первой двадцатке

В тройку лидеров по темпам первичной вакцинации за последние две недели кроме Москвы и Подмосковья вырвалась Чечня. Количество привитых одной дозой вакцины по сравнению с последними данными там выросло на 6,13 п.п.

Чечня еще в мае была среди регионов-аутсайдеров по вакцинации, а теперь занимает 21-е место среди регионов с наибольшей долей вакцинированных хотя бы одним компонентом. Эта доля в регионе за последние две недели выросла с 11,7 до 17,9% (или до 267,5 тыс. населения, по данным на 5 июля). Вице-премьер правительства Чечни Вахит Усмаев заявил, что республика «продолжает занимать лидирующее место по темпам вакцинации среди других регионов». Всего в республику доставили 300,6 тыс. доз трех вакцин («Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак»), сообщили РБК в минздраве региона. 23 июня глава республики Рамзан Кадыров сообщил президенту Владимиру Путину о дефиците вакцины в Чечне.

По доле полностью привитого населения (7%) регион все еще находится среди отстающих, занимая 81-е место из 85. За две недели с последних подсчетов количество завершивших вакцинацию там выросло на 1,43 п.п. от общей доли населения.

Вакцинация в отстающих регионах

Дагестан с марта замыкает группу отстающих по вакцинации регионов. За две недели с последних подсчетов доля получивших хотя бы одну дозу вакцины там выросла меньше чем на 1 п.п. Всего в Дагестане вакцинацию начали 4,84%, полностью привиты лишь 3,24% населения. Несмотря на это, сложностей с вакцинацией в регионе нет, а медики «проводят очень большую разъяснительную работу с населением, которая все больше находит отклик», заявили РБК в минздраве Дагестана.

В число регионов, где вакцинацию целиком прошли менее 5%, входит и Кабардино-Балкария, но там доля полностью привитых выше — 4,71%. Как сообщили РБК в минздраве региона 1 июля, одну дозу в республике получили 70,9 тыс. человек, полностью привились 40,9 тыс. По данным на 6 июля, число тех, кто только начал вакцинацию, выросло до 78,9 тыс. человек, а количество завершивших ее увеличилось до 43,2 тыс. 22 июня власти Кабардино-Балкарии просили Минздрав поставить больше вакцин от коронавируса в республику. По данным на 1 июля всего в регион завезли 83,9 тыс. вакцин, сообщали РБК в республиканском минздраве.

Дефицит вакцины

Представители нескольких регионов рассказали РБК о возникающем временном дефиците вакцин из-за ажиотажного спроса. Так, в Новгородской области 2 июля возник дефицит в связи с увеличившимся спросом на вакцинацию, в связи с чем на несколько дней приостановили прививку первым компонентом в мобильных пунктах. Поставка вакцины ожидалась 5 июля.

«По второму компоненту у нас еще достаточно вакцины, а по первому ждем очередную поставку», — сообщили РБК в пресс-службе администрации Псковской области.

«Затруднения небольшие с поставками есть у всех, так как интерес к вакцинации возрос, мы в будние дни по 5 тыс. человек прививаем. Вакцина до минимальных показателей быстро доходит. Два раза у нас было, когда по полдня находились без вакцины, но мы оперативно всю ночь развозили, чтобы к утру люди могли провакцинироваться», — рассказали в пресс-службе минздрава Ивановской области.

«Был небольшой перебой с поставкой вакцины. Но 28 июня к нам поступило 37 800 доз вакцины «Спутник V». Сложностей в процессе вакцинации нет. Есть сложности в поставках вакцины. А поставки зависят от федерального Минздрава», — сообщили РБК в пресс-службе минздрава Карелии.

В администрации Хабаровского края отметили повышенный спрос на вакцинацию: «Ежесуточные показатели по вакцинации вышли на 3–4 тыс. человек в день по всему краю. Есть сложности, что записи в поликлиники расписаны на три—пять дней, но есть и пункты вакцинации, где сформирована очередь на десять дней вперед. Именно поэтому край идет по пути наращивания мобильных пунктов вакцинации — они открываются в торговых центрах, на спортивных аренах, в помещениях бизнес-центров и банков...» В администрации отметили, что сложности с поставками были в конце июня, когда часть пунктов вакцинации в Хабаровске и Комсомольске были закрыты из-за отсутствия вакцины. «Благодаря поддержке федерального Минздрава, обращению врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева в федеральный центр, регион в течение трех дней дополнительно получил 68 тыс. доз вакцины. Этого количества, по предварительным расчетам, хватит на месяц динамичной работы по вакцинации граждан», — подсчитали в минздраве региона.

«Основная сложность на сегодняшний день заключается в нерегулярности поставок вакцины. Для сохранения набранного темпа вакцинации Удмуртии необходимо регулярно получать вакцину равномерными партиями — примерно 40 тыс. комплектов каждые семь—десять дней», — сообщили РБК в пресс-службе минздрава Удмуртии.

«Проблемы есть с неравномерной поставкой вакцины и несоответствием между мощностью пунктов вакцинации и количеством отгруженной вакцины (мощности выше поставок)», — сообщили РБК в оперштабе Челябинской области.