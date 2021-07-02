Страховка в постельном режиме

Страховые компании обсуждают возможность появления нового вида полисов

Страховщики обсуждают с властями инициативу по вводу страхования по долгосрочному уходу. Оно развито за границей и обеспечивает уход в старости. В России его развитию могут препятствовать бедность и недоверие, говорят эксперты

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

В России рассматривается введение нового вида страхования, которое предполагает обеспечение долгосрочного ухода для людей, полностью или частично потерявших способность к самообслуживанию. Сейчас эта инициатива обсуждается участниками страхового рынка вместе с Минфином и ЦБ и может быть включена в Стратегию развития финансового рынка до 2030 года. Об этом РБК рассказала президент страховой компании «Совкомбанк Жизнь» Жанна Гончарова. В пресс-службе Минфина информацию подтвердили. О факте обсуждения на разных площадках и на разных стадиях также говорят представители компаний «Сбербанк Страхование жизни», «Росгосстрах Жизнь», «РЕСО-Гарантия» и «Ингосстрах-Жизнь».

«Сейчас рассматривается вопрос включения в стратегию ряда инициатив, направленных на развитие страхования жизни», — сообщил РБК представитель Минфина, среди них и вопрос «участия государства в стимулировании решения социальных проблем через коммерческое страхование». Страхование по долгосрочному уходу относится к категории «коммерческое страхование, направленное на решение социальных проблем» и воспринимается ведомством в позитивном ключе, добавил он.

Банк России в курсе инициативы страховщиков, сказал представитель ЦБ: «Она требует тщательного анализа. Пока стратегия находится в разработке, дополнительные комментарии преждевременны». По словам вице-президента Всероссийского союза страховщиков Виктора Дубровина, говорить о до конца сформированной инициативе пока рано — сейчас она прорабатывается в рамках обсуждения различных стратегий.

Зачем нужно страхование по долгосрочному уходу

Такой продукт очень распространен в западных странах и страхует на случай частичной или полной потери способности к самообслуживанию, рассказывал на сессии Международного финансового конгресса гендиректор «Росгосстрах Жизни» Алексей Руденко. «Сюда входит и уход за пожилыми, и стационарный уход, и уход на дому. И на всех площадках остро обсуждается вопрос финансирования, собственно — за счет чего [оказывать такие услуги]. Ведь проблема в том, что когда тебе уход уже понадобился, как правило, он для среднего гражданина становится запретительно дорогим. И здесь как раз механизмы страхования жизни с распределением риска как во времени, так и между субъектами страхования могут дать тот самый долгосрочный ресурс и закрыть эту проблематику», — объяснил он.

Инициатива тесно связана с указом президента России о национальных целях, среди которых — повышение средней продолжительности жизни в стране до 78 лет к 2030 году, добавила Гончарова. «Если россияне будут жить дольше, то им понадобятся, во-первых, деньги, на которые они будут жить, — это к вопросу о заблаговременных и достаточных накоплениях, а во-вторых, им потребуются медицинская помощь и уход. Об этом уже сейчас необходимо подумать и страховщикам, и государству», — указывает Гончарова.

Как это работает за границей

В западных странах страховая компания предоставляет застрахованным уход за ними в домашних условиях при достижении преклонного возраста, при наступлении у застрахованного хронических заболеваний или наступлении инвалидности, приводит пример директор по рейтингам страховых компаний агентства НКР Евгений Шарапов.

Подобные программы есть, например, в Германии, Франции, Сингапуре, Израиле, Японии. В большинстве стран это обязательный вид страхования с участием гражданина и активной ролью государства (через софинансирование или субсидии), добавляет Дубровин. «Принципы работы могут отличаться, но общий подход такой: с определенного возраста гражданин вносит, как правило, небольшую годовую премию (эквивалент $10–50). Премия вносится обычно до наступления пенсионного возраста. Далее в случае наступления необходимости во внешнем долговременном уходе страховщик либо выплачивает необходимые на оплату ухода денежные средства разово (достаточно значительные) или ежемесячно, либо занимается предоставлением ухода в натуральном виде», — рассказывает он.

Что обсуждается для России

Оказание услуги по долгосрочному уходу должно обеспечиваться через специальные медицинские центры, которые должны входить в перечень организаций в рамках договора страхования, поясняет гендиректор СК «Сбербанк Страхование жизни» Игорь Кобзарь. По его словам, у страховщиков должна быть возможность инвестировать средства в их строительство и поддержание деятельности — для этого необходимо внести изменения в законодательство, иначе маржинальность такого бизнеса будет низкой.

На сегодня в России отсутствует продуманная выстроенная система оказания медицинской помощи и организации ухода, которая бы предоставляла эти услуги, сетует Гончарова. «Необходимо создать сеть специализированных учреждений, с которыми можно было бы заключать договор, как сейчас страховщики делают это с клиниками по ДМС (добровольному медицинскому страхованию)», — подчеркивает она.

Программы страхования долгосрочного ухода могут быть сформированы на основе классического рискового страхования, когда осуществляется финансовая поддержка исключительно в случае наступления страхового случая, или же на основе комплексного страхования, к примеру рисковое страхование может быть дополнено программами медицинской помощи по ДМС, считает гендиректор страховой компании «Ингосстрах-Жизнь» Владимир Черников.

Чтобы клиент мог воспользоваться этим видом страхования, он должен заключить договор страхования жизни, в котором будет указан риск необходимости ухода в случае временной или постоянной потери здоровья, продолжает Кобзарь. При наступлении страхового случая страховщик организовывает клиенту выезд в специальный центр и оплачивает услуги по восстановлению или поддержанию здоровья за счет тех средств, которые клиент внес в рамках договора страхования, уточнил он. Но клиенты смогут получать поддержку в лечении до конца жизни даже в том случае, если лимит произведенных взносов будет исчерпан, уверяет Кобзарь.

Из уже работающих страховых программ наиболее близким к этому продукту является страхование на случай инвалидности, привела пример начальник управления личного страхования и страхования выезжающих за рубеж «РЕСО-Гарантия» Элина Мелик-Пашаева: «Хотя этот вид страхования не обеспечивает долгосрочный уход, он обеспечивает выплату при инвалидизации и необходимости ухода, и полученные средства можно направить на эти цели».

Будет ли спрос у россиян на страховки по уходу

Потенциал для данного продукта в России есть, считает Дубровин: «Накоплений у россиян мало, пенсия и социальные пособия невелики, сложная демография. Все это приводит к тому, что сейчас потребность в долгосрочном уходе во многих случаях «закрывается» членами семьи, соседями, волонтерами. Это не самый эффективный способ, а для кого-то и недоступный». К 2036 году почти четверть населения России будут составлять люди пожилого возраста, а средняя продолжительность жизни увеличится до 82 лет, приводит прогнозы Росстата Черников. «На этом фоне развитие направления страхования долгосрочного ухода становится особенно актуальным», — считает он.

Сильный импульс развитию этого вида страхования могла бы дать господдержка, например софинансирование взносов, серьезные налоговые льготы и так далее, предполагает управляющий директор по страховым и инвестиционным рейтингам «Эксперт РА» Алексей Янин.

По оценкам «РЕСО-Гарантии», такой вид страхования в России может появиться в ближайшие пять—семь лет, но при этом сразу не получит широкого распространения. Для его успешного развития необходимо сформировать у населения стимул к долгосрочным накоплениям, а это очень долгий путь, говорит Шарапов. Распространение такого страхования в России будет непростым, соглашается Дубровин: «Понимая, что пенсия и старость на 100% придет, и осознавая, что государственная пенсия не обеспечивает всех потребностей, граждане не торопятся создавать какие-то накопления или входить в пенсионные программы. Потребность же во внешнем уходе не имеет 100-процентной вероятности, поэтому в этом случае вопрос вовлеченности и участия еще меньше», — приводит он первую причину. Вторая причина: очень сложное культурно-историческое наследие, которое выражается в том, что мы «рожаем детей, для того чтобы они в старости принесли нам стакан воды», рассуждает Дубровин: «Все наши потребности в уходе на ментальном уровне должны решаться детьми, и очень непростая задача — сменить подобную парадигму».

Еще одна причина — бедность населения. По словам Мелик-Пашаевой, такое страхование не может стоить дешево, и поэтому возникают вопросы в платежеспособном спросе. Этот продукт может стать доступным только для небольшой прослойки среднего класса, соглашается Янин. «У богатых россиян и так есть деньги, чтобы обеспечить себе уход в старости или при наступлении недееспособности. Бедные россияне, которых большинство, не могут себе позволить страховые взносы на подобные услуги, так как основную часть денежных средств они тратят на еду и на выплату кредитов», — подчеркивает он.

На распространение таких продуктов может также повлиять низкий уровень доверия к частным компаниям, продолжает Янин. Граждане могут не захотеть на протяжении долгого времени перечислять денежные средства кому-то постороннему, а предпочтут держать деньги при себе. Чтобы переломить это недоверие, компании должны десятилетиями работать на рынке и доказывать свою добросовестность, как в поговорке про английский газон, который нужно стричь и поливать 300 лет, чтобы его вырастить, заключает эксперт.