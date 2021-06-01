В Счетной палате назвали средний размер страховой пенсии в 2021 году

Средний размер страховой пенсии по старости в России на 1 января этого года составил 16 789 руб., Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на аналитическую записку Счетной палаты.

«В целом средний размер страховой пенсии по старости на 1 января 2021 года составил 16 789,48 руб., что на 911,58 руб. (на 5,7%) больше, чем на начало 2020 года», — говорится в документе.

Ведомство напомнило, что индексация страховых выплат неработающим пенсионерам с 1 января составила 6,3%. В результате средний размер страховой пенсии по старости неработающего пенсионера повысился на 1 032,25 руб. и составил на 1 января 17 535,98 руб.

По данным Счетной палаты, на начало этого года число пенсионеров-получателей федеральной социальной доплаты составило почти 2,905 млн человек, сократившись за год на 0,7%.