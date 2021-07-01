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Superjet задирает нос
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Газета
Superjet задирает нос
Газета № 100 (3389) (0107) Бизнес,
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Superjet задирает нос

Корпорация «Иркут» подняла цены на свой ближнемагистральный самолет
Производитель Superjet 100 сообщил лизингодателям о подорожании самолетов на 12,5%, до $36 млн. Рост цен объясняют увеличением стоимости западных комплектующих, в том числе из-за изменения валютных курсов, а также инфляцией
Sukhoi Superjet 100
Sukhoi Superjet 100 (Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg)

Цена самолетов Superjet 100, которые производит корпорация «Иркут» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию; ОАК), выросла на 12%, до $36 млн за штуку, c поставкой в 2024 году. В 2020 году лайнеры предлагались по цене $32 млн.

Об этом РБК рассказали два источника в крупнейших российских лизинговых компаниях и подтвердил представитель Промсвязьбанка (его «дочка» «ПСБ Лизинг» планирует передать авиакомпаниям 59 лайнеров Superjet 100).

В «Иркуте» не стали комментировать информацию о росте цен на российские самолеты. «Условия конкретных сделок зависят от комплектации ВС (воздушных судов. — РБК), их количества, авансирования», — говорится в ответе пресс-службы на запрос РБК. Директор по маркетингу и продажам гражданской авиатехники «Иркута» Кирилл Будаев добавил, что стоимость Superjet зависит от западных комплектующих, цены на которые подвержены волатильности из-за изменения валютных курсов.

Из-за чего подорожали российские самолеты

Представители Промсвязьбанка и «Иркута» назвали несколько причин роста цен на самолеты Superjet.

  • Это связано с ежегодным повышением цен на Superjet примерно на 3% в 2020–2024 годах, говорит представитель Промсвязьбанка, что соответствует инфляции и сопоставимо с «коэффициентами эскалации», которые используются в контрактах с самолетами иностранного производства при расчете технических резервов (их выплачивают перевозчики лизингодателям). По итогам 2020 года рост цен на товары и услуги в России составил 4,9%.
  • Будаев объяснил увеличение стоимости Superjet волатильностью цен на западные комплектующие из-за валютных курсов. Доля иностранных комплектующих при производстве самолета составляет около 50%. За 2020 год рубль подешевел к доллару на 16,5%, к евро — на 24%.
  • Менеджер «Иркута» также выразил надежду, что при увеличении производства российских самолетов будет снижаться стоимость комплектующих. «Если вы работаете с западниками (западными поставщиками. — РБК), конечно, наш объем производства несравним с производством других самолетов, поэтому наша переговорная сила ограниченна», — отметил он. Число произведенных Superjet 100, которые начали летать в 2010 году, только в 2020 году достигло 200 самолетов (за все время). А иностранные производители самолетов Airbus и Boeing ежегодно продавали примерно по 800 самолетов (до пандемии коронавируса).
  • По мнению Будаева, реализация программы Superjet New, которая предполагает почти полный отказ от иностранных комплектующих, позволит перейти на «рублевую себестоимость» и держать вопрос ценообразования «под контролем». Гендиректор госкорпорации «Ростех» (в ее состав входит ОАК) Сергей Чемезов говорил в интервью РБК 2 июня, что работа по такому импортозамещению «еще впереди».

По расчетам «Иркута», к 2035 году российским авиакомпаниям потребуется более 730 самолетов российского производства — не только Superjet, но и Ил-114-300, и МС-21, серийное производство которого еще не началось. Еще 365 лайнеров корпорация рассчитывает поставить за рубеж. То есть за 15 лет «Иркут» рассчитывает построить около 1,1 тыс. самолетов.

Бизнес
Производитель Superjet оценил необходимые авиарынку кредиты в ₽4,15 трлн Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Чтобы профинансировать лизинг такого количества самолетов, потребуется до 4,15 трлн руб. Сумма рассчитана как произведение количества самолетов на прогнозируемую среднюю цену продажи, сообщили в пресс-службе «Иркута».

Как на новые цены реагирует рынок

По данным британского агентства Cirium, занимающегося анализом экономики мирового авиатранспорта, рыночная стоимость Superjet 100 колеблется от $4,4 млн за самолет 2010 года выпуска до $12,4 млн за самолет 2020 года выпуска. Рыночная стоимость новых самолетов 2021 года постройки не превышает $15 млн. За $30 млн на рынке можно приобрести новые самолеты Airbus A220 и Embraer E-Jet E2, отмечает менеджер крупной иностранной лизинговой компании.

Цена продажи Superjet 100 продиктована себестоимостью производства самолета, а не рынком, отмечает глава одной из крупнейших лизинговых компаний «ВТБ Лизинг» Дмитрий Ивантер. «В цене [российского самолета] нет маржи, которой производитель мог бы поделиться с лизинговой компанией», — сказал он РБК (его слова передала пресс-служба).

Бизнес
«Ростех» сократил долги производителя Superjet на 46% Производство самолетов Sukhoi Superjet 100

Представитель «Иркута» не стал отвечать на вопрос о прибыльности продаж гражданских самолетов. Он лишь указал, что его основные международные конкуренты Boeing и Airbus формируют чистую прибыль «прежде всего» за счет послепродажного обслуживания и производства давно существующих на рынке массовых самолетов семейства Airbus A320 и Boeing 737. По линии Минпромторга реализуются меры поддержки, направленные на сохранение конкурентных преимуществ российских воздушных судов (их эксплуатантам предоставляются субсидии), добавляет представитель ведомства.

Председатель совета директоров авиакомпании «Азимут» (эксплуатирует 15 лайнеров Superjet 100) Павел Удод отмечает, что эксплуатантов интересует не цена самолета, а размер лизинговой ставки. «Величина арендных платежей за Superjet 100 абсолютно конкурентная. Она пропорционально соответствует ставкам на более вместительные самолеты», — заявил он РБК. По его словам, благодаря инструментам господдержки лизинговая ставка приведена к «нормальной рыночной величине». Но ее размер бизнесмен не назвал.

Автор: Артём Кореняко.
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