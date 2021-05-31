«ИрАэро» назвала несправедливыми субсидии на Superjet

«ИрАэро», летающая на Superjet уже пять лет, посчитала несправедливым распределение субсидий только в пользу новых эксплуатантов этого самолета. В письме премьеру она указала и на проблемы с дефицитом запчастей и их стоимостью

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Иркутская авиакомпания «ИрАэро» пожаловалась на условия распределения субсидий по постановлению правительства № 245 от 22 февраля 2021 года (направлено на сокращение затрат по лизингу и техподдержке Superjet 100), а также на стоимость и дефицит запчастей.

Об этом говорится в письме гендиректора и совладельца «ИрАэро» Юрия Лапина, которое он отправил премьеру Михаилу Мишустину 20 мая. У РБК есть копия письма, его подлинность подтвердил Лапин.

РБК направил запрос в пресс-службу правительства. За реализацию этого постановления отвечает Минпромторг, говорит представитель Минтранса. Но в пресс-службе Минпромторга сказали, что незнакомы с письмом главы «ИрАэро». О его жалобе известно представителю Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК), одного из крупнейших лизингодателей Superjet.

Сейчас «ИрАэро» ведет переговоры с ГТЛК и корпорацией «Иркут» (производит Superjet) о реструктуризации задолженности в несколько миллиардов рублей (стороны не раскрывают ее размер). Общая сумма долгов эксплуатантов этого российского самолета перед ГТЛК составляет около 4 млрд руб.