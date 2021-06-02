«Ростех» сократил долги производителя Superjet на 46%

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 3 июня
USD ЦБ: 73,5 (+0,26) Инвестиции, 13:21
Курс евро на 3 июня
EUR ЦБ: 89,69 (+0,09) Инвестиции, 13:21
Как вакцинация меняет число заболевших COVID в странах. Инфографика Общество, 13:40 Президентом Израиля стал Герцог Политика, 13:40 Отняли имя и дали штраф: чем вы рискуете при создании бренда своими рукам Pro, 13:37 Россия и Германия договорились о полетах между странами Общество, 13:30 Какие технологии наиболее востребованы в эпоху цифровизации Индустрия 4.0, 13:30 Первый электрический спорткар BMW получил 544-сильную установку Авто, 13:23 Электромобили Daymak смогут добывать криптовалюту во время парковки Крипто, 13:21 Робопес, пещера и Венера Милосская: чем встречают стенды участников ПМЭФ Бизнес, 13:09  В центре Москвы произошла стрельба Общество, 13:09 В Ростуризме выразили надежду на возобновление сообщения с Турцией в июле Общество, 13:04 «Ростех» сократил долги производителя Superjet на 46% Бизнес, 13:00 Биоэтик: как освоить профессию на стыке медицины, технологий и права Экономика образования, 13:00 Матвиенко заявила о невозможности обязательной вакцинации в России Политика, 12:57 Совфед одобрил закон о запрете избираться причастным к экстремизму Политика, 12:55
Бизнес ,  
0 

«Ростех» сократил долги производителя Superjet на 46%

Долги Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), которая перешла под контроль «Ростеха» в 2018 году, сократились на 46%, до 327 млрд руб. Для этого в том числе были привлечены деньги из бюджета и средства госкорпорации
Объединенная авиастроительная корпорация UNAC ₽0,5625 -0,97%
Производство самолетов Sukhoi Superjet 100
Производство самолетов Sukhoi Superjet 100 (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

Текущая задолженность ОАК перед банками составляет 327 млрд руб., сократившись на 46% с более чем 600 млрд руб. по состоянию на осень 2018 года, когда компания перешла под контроль «Ростеха». Об этом в интервью РБК заявил гендиректор госкорпорации Сергей Чемезов.

В сентябре 2020 года индустриальный директор авиакластера «Ростеха» Анатолий Сердюков говорил РБК, что долги ОАК перед банками составляют порядка 530 млрд руб. Погашение почти половины из них (250 млрд руб.) возьмет на себя государство, еще 150 млрд руб. компания рассчитывает реструктурировать, отмечал он тогда.

«ОАК мы получили в тяжелом состоянии, чтобы нормализовать ее работу», — говорит теперь глава «Ростеха». Банковские кредиты были взяты еще в начале 2000-х, когда толком и гособоронзаказа не было, и объемы военно-технического сотрудничества были небольшие, а «гражданки» вообще не было никакой, напомнил он. ОАК производит как военные, так и гражданские самолеты, включая Sukhoi Superjet 100.

По словам Чемезова, чтобы решить вопрос с банковскими долгами, были задействованы все уровни, включая президента Владимира Путина. «Мы обратились в правительство и к банкам с просьбой, давайте как-то остановим это. Промышленность все, что заработала, отдала банкам на покрытие процентов», — отметил он. Часть средств на погашение долгов получена из бюджета, часть погашена «своими деньгами».

Глава «Ростеха» отметил, что сейчас уже около 160 млрд руб. — реструктурированные на «хороших» условиях кредиты — на длительный срок под 2–3% годовых.

Путин подписал указ о передаче ОАК «Ростеху»
Бизнес

В мае 2020 года была утверждена программа финансового оздоровления ОАК. До 2035-го корпорация должна будет провести значительную оптимизацию, ее суммарный эффект за 15 лет составит более 300 млрд руб. Это внедрение новых цифровых технологий, перенос части мощностей, сокращение избыточных площадей, реализация непрофильных активов.

Но работа ОАК всегда будет требовать больших инвестиций, предупреждает Чемезов: «Создать новый самолет — это колоссальный труд». Чтобы не усугублять ситуацию с кредитами, «Ростех» вкладывает собственные средства в проект ОАК. «Мы приняли решение, что порядка 55 млрд руб. направим на проект МС-21», — сказал он.

Авторы
Артём Кореняко Артём Кореняко, Инна Сидоркова Инна Сидоркова
Ростех ОАК Чемезов Объединенная авиастроительная корпорация
Материалы по теме
ОАК заявила об отсутствии сообщений о разрыве отношений после санкций США
Бизнес
Глава Минпромторга уточнил срок начала поставок МС-21 заказчикам
Бизнес
Чемезов допустил проведение народного конкурса на новое имя для Superjet
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter