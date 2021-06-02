«Ростех» сократил долги производителя Superjet на 46%

Долги Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), которая перешла под контроль «Ростеха» в 2018 году, сократились на 46%, до 327 млрд руб. Для этого в том числе были привлечены деньги из бюджета и средства госкорпорации

Производство самолетов Sukhoi Superjet 100 (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

Текущая задолженность ОАК перед банками составляет 327 млрд руб., сократившись на 46% с более чем 600 млрд руб. по состоянию на осень 2018 года, когда компания перешла под контроль «Ростеха». Об этом в интервью РБК заявил гендиректор госкорпорации Сергей Чемезов.

В сентябре 2020 года индустриальный директор авиакластера «Ростеха» Анатолий Сердюков говорил РБК, что долги ОАК перед банками составляют порядка 530 млрд руб. Погашение почти половины из них (250 млрд руб.) возьмет на себя государство, еще 150 млрд руб. компания рассчитывает реструктурировать, отмечал он тогда.

«ОАК мы получили в тяжелом состоянии, чтобы нормализовать ее работу», — говорит теперь глава «Ростеха». Банковские кредиты были взяты еще в начале 2000-х, когда толком и гособоронзаказа не было, и объемы военно-технического сотрудничества были небольшие, а «гражданки» вообще не было никакой, напомнил он. ОАК производит как военные, так и гражданские самолеты, включая Sukhoi Superjet 100.

По словам Чемезова, чтобы решить вопрос с банковскими долгами, были задействованы все уровни, включая президента Владимира Путина. «Мы обратились в правительство и к банкам с просьбой, давайте как-то остановим это. Промышленность все, что заработала, отдала банкам на покрытие процентов», — отметил он. Часть средств на погашение долгов получена из бюджета, часть погашена «своими деньгами».

Глава «Ростеха» отметил, что сейчас уже около 160 млрд руб. — реструктурированные на «хороших» условиях кредиты — на длительный срок под 2–3% годовых.

В мае 2020 года была утверждена программа финансового оздоровления ОАК. До 2035-го корпорация должна будет провести значительную оптимизацию, ее суммарный эффект за 15 лет составит более 300 млрд руб. Это внедрение новых цифровых технологий, перенос части мощностей, сокращение избыточных площадей, реализация непрофильных активов.

Но работа ОАК всегда будет требовать больших инвестиций, предупреждает Чемезов: «Создать новый самолет — это колоссальный труд». Чтобы не усугублять ситуацию с кредитами, «Ростех» вкладывает собственные средства в проект ОАК. «Мы приняли решение, что порядка 55 млрд руб. направим на проект МС-21», — сказал он.