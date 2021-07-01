Учет и отчетность минус, 4 пункта ставки плюс
Федеральная налоговая служба (ФНС) изучает возможность внедрения нового специального налогового режима для микро- и малого бизнеса, рассказали РБК два источника, знакомых с планами ведомства. Сейчас ФНС, по их данным, опрашивает предпринимателей, чтобы понять, существует ли спрос в бизнес-среде на такой режим (формулировки опроса есть в распоряжении РБК).
В пресс-службе ФНС подтвердили РБК, что в настоящее время проектируется концепция нового налогового режима, предусматривающая для субъектов МСП исчисление налогов непосредственно налоговыми органами. «В целях исследования востребованности проектируемого налогового режима и отдельных его параметров для потенциальных пользователей ФНС России проводит соответствующие опросы, в том числе совместно с кредитными организациями среди их клиентов. Опросы проводятся анонимно для налогоплательщиков», — указали в ведомстве.
Для нового режима, который предназначен как для индивидуальных предпринимателей, так и для юридических лиц, могут быть предусмотрены следующие условия, свидетельствуют сведения из опроса.
- Малый бизнес могут освободить от уплаты страховых взносов за себя (для индивидуальных предпринимателей) и сотрудников (для компаний) за счет увеличения ставки налога на деятельность. В одном из пунктов ФНС спрашивает предпринимателей, станет ли для них приемлемым повышение ставки налога на 4 п.п., если будут отменены страховые взносы.
- ФНС сможет получать информацию об операциях по расчетному счету налогоплательщика напрямую от его банка. И налоговые органы на основании предоставленных данных банков и контрольно-кассовой техники (ККТ) будут самостоятельно рассчитывать налоговые обязательства и предоставлять их налогоплательщикам.
- Налоговый период будет равен одному месяцу.
- Расходами будут считаться только операции, совершенные с использованием безналичных расчетов и проведенные по расчетным счетам или зафиксированные ККТ.
- Бизнес должен выплачивать заработную плату только через банк. При этом банк будет выступать налоговым агентом по исчислению и уплате НДФЛ на основании зарплатных реестров.
- Бизнес освобождается от бухгалтерского и налогового учета, подачи отчетности по упрощенной системе налогообложения (УСН), по НДФЛ и страховым взносам, не должен будет подавать отчетность в социальные фонды и Росстат.
Как сейчас платят налоги
Сейчас малый и микробизнес может пользоваться следующими системами налогообложения: общая система налогообложения (ОСНО), которая предусматривает ставку налога на прибыль 20% для юрлиц (плюс НДС) и НДФЛ 13% для ИП; упрощенная система налогообложения (УСН) с двумя вариантами взимания налогов — со всех доходов (по ставке 6%) и с доходов за вычетом расходов (по ставке 15%); патентная система налогообложения (ПСН, только для ИП, специализирующихся на одной сфере бизнеса) со ставкой 6% от потенциального дохода. Кроме того, для сельхозпроизводителей есть еще специальный режим — единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН) со ставкой 6% (плюс НДС).
Бизнес, работающий по ПСН, и так освобожден от налогового и бухгалтерского учета, а индивидуальные предприниматели и юрлица, работающие по УСН, не ведут бухучет.
Плюсы инициативы ФНС
По словам представителя ФНС, исключение обязанности представления отчетности сократит непроизводственные издержки для бизнеса, связанные с ведением учета и сдачей деклараций. «Это позволит бизнесу сэкономить и направить освободившиеся средства на развитие», — указал он, добавив, что благодаря технологии онлайн-касс в ФНС «есть все средства, чтобы самостоятельно рассчитывать налоги и присылать платежные уведомления по аналогии с режимом самозанятых».
В России работает около 5,5 млн микропредприятий, где заняты около 12 млн человек, напоминает президент общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин. «Сейчас даже небольшим компаниям необходимо держать в штате бухгалтера, заполнять 17 видов отчетов. За несдачу отчетности вовремя или сдачу в неправильной форме предусмотрены штрафы и другие санкции», — подчеркивает он.
Сооснователь онлайн-сервиса услуг YouDo Денис Кутергин согласен, что новый налоговый режим в перспективе сможет «сильно улучшить прозрачность, легальность, открытость бизнеса и, сократив некоторые процессы, повысить удобство работы с государством». «Предприниматель будет совершать меньше операционных процессов, соответственно, нагрузка на бухгалтерию станет меньше, потому что некоторые операции на себя возьмет ФНС», — отмечает он.
Идея увеличения налога на 4 п.п. для ИП при отмене страховых выплат также «может быть интересна» бизнесу, но эффект будет зависеть от его оборотов: «Те ИП, которые не имеют сотрудников, смогут перейти на формат самозанятых, что уже сейчас происходит, а те, у кого они есть, но кто имеет не очень большой оборот, смогут перейти на новый режим. Однако без подробностей пока сложно о чем-то говорить более детально».
По мнению адвоката, партнера юридической фирмы «Арбитраж.ру» Владимира Ефремова, предложенный режим подойдет «исключительно для белых компаний, проводящих все платежи с клиентами, сотрудниками и контрагентами через расчетный счет». Инициатива может быть использована ФНС «как дополнительный стимул для обеления экономики», говорит он, указывая, что такой налоговый режим направлен «на вывод микробизнеса из серой зоны и перевод всех платежей в легальное банковское поле». Это выгодно и банкам: любое потенциальное увеличение оборотов и транзакций на счетах клиентов неминуемо приводит к росту их прибыли, добавляет Ефремов. В то же время, по его словам, на количество банковских клиентов такие изменения вряд ли повлияют, поскольку расчетные счета и сейчас открыты у подавляющего числа компаний из микро- и малого бизнеса.
Возможные минусы
Налоговый юрист, управляющий партнер Taxadvisor Дмитрий Костальгин не видит запроса от бизнеса на то, чтобы у него забрали расчет налогов. «Предложение освободить бизнес от расчета налогов — не новое, это давняя мечта ФНС. Но только слепой не увидит, что схема предусматривает скрытое повышение налогового бремени и конфликт интересов, — отмечает Костальгин. — И тем более такой режим не может быть принудительным для бизнеса или полностью заменить текущие спецрежимы».
Сокращение налогового периода до одного месяца, по мнению представителя Taxadvisor, приведет к тому, что у бизнеса будет меньше свободных ресурсов: сейчас, вместо того чтобы платить налоги каждый месяц, предприниматели могут направлять свободные средства на развитие. Наконец, Костальгин уверен, что ведение учета нужно в первую очередь не ФНС, а самому бизнесу. «ФНС уже какое-то время проводит пилот по расчету УСН по банковскому счету. Однако нет и не будет автоматических инструментов, позволяющих отделить выручку от иных, необлагаемых поступлений на счет. А облагать весь оборот по счету — это за гранью», — говорит эксперт.
«Режим спорный — получается, что твой бизнес будет довольно открытым и для банка, и для налоговиков», — добавляет еще один собеседник РБК, знакомый с планами ФНС. Он обращает внимание на то, что от внедрения нового режима могут пострадать работники, поскольку за них не будут выплачиваться взносы в Пенсионный фонд России. «Банки вряд ли станут этим заниматься, так что только сами работники должны будут позаботиться о пенсионных накоплениях», — рассуждает он.
Кто должен одобрить предложение
Представитель ФНС подчеркнул, что ведомство не обладает законодательной инициативой, а решение о критериях и введении налогового режима будут принимать «компетентные органы власти». «Решение о сроках введения, параметрах и условиях нового налогового режима будет принято после всестороннего обсуждения со всеми заинтересованными участниками и изучения общественного мнения со стороны бизнес-сообщества», — добавил он.
Представитель пресс-службы Минфина говорит, что прорабатываемая сейчас концепция направлена на упрощение процесса ведения бизнеса микропредприятиями и пока ФНС готовит итоговые параметры ее реализации. Какого дохода могут недосчитаться бюджеты социальных фондов из-за отмены взносов для индивидуальных предпринимателей, он не пояснил. РБК направил запросы в пресс-службы правительства и Минэкономразвития.
По мнению Александра Калинина, обсуждение предложенного ФНС концепта по-настоящему начнется, скорее всего, только в октябре, когда к работе приступит новый состав Госдумы. По его словам, подобная инициатива не будет принята без одобрения парламентом и без учета мнения участников рынка, в том числе «Опоры России». У идеи, скорее всего, будут противники, например из числа представителей Пенсионного фонда, считает Калинин. РБК направил запрос представителю ПФР.