Учет и отчетность минус, 4 пункта ставки плюс

ФНС начала проектировать концепцию нового фискального режима

ФНС прорабатывает концепцию нового налогового режима для малого бизнеса. Вести учет, сдавать декларации будет не надо, исчислять налоги станет ФНС. Режим может предусматривать отмену страховых взносов и рост налога на деятельность

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Федеральная налоговая служба (ФНС) изучает возможность внедрения нового специального налогового режима для микро- и малого бизнеса, рассказали РБК два источника, знакомых с планами ведомства. Сейчас ФНС, по их данным, опрашивает предпринимателей, чтобы понять, существует ли спрос в бизнес-среде на такой режим (формулировки опроса есть в распоряжении РБК).

В пресс-службе ФНС подтвердили РБК, что в настоящее время проектируется концепция нового налогового режима, предусматривающая для субъектов МСП исчисление налогов непосредственно налоговыми органами. «В целях исследования востребованности проектируемого налогового режима и отдельных его параметров для потенциальных пользователей ФНС России проводит соответствующие опросы, в том числе совместно с кредитными организациями среди их клиентов. Опросы проводятся анонимно для налогоплательщиков», — указали в ведомстве.

Для нового режима, который предназначен как для индивидуальных предпринимателей, так и для юридических лиц, могут быть предусмотрены следующие условия, свидетельствуют сведения из опроса.

Малый бизнес могут освободить от уплаты страховых взносов за себя (для индивидуальных предпринимателей) и сотрудников (для компаний) за счет увеличения ставки налога на деятельность. В одном из пунктов ФНС спрашивает предпринимателей, станет ли для них приемлемым повышение ставки налога на 4 п.п., если будут отменены страховые взносы.

ФНС сможет получать информацию об операциях по расчетному счету налогоплательщика напрямую от его банка. И налоговые органы на основании предоставленных данных банков и контрольно-кассовой техники (ККТ) будут самостоятельно рассчитывать налоговые обязательства и предоставлять их налогоплательщикам.

Налоговый период будет равен одному месяцу.

Расходами будут считаться только операции, совершенные с использованием безналичных расчетов и проведенные по расчетным счетам или зафиксированные ККТ.

Бизнес должен выплачивать заработную плату только через банк. При этом банк будет выступать налоговым агентом по исчислению и уплате НДФЛ на основании зарплатных реестров.

Бизнес освобождается от бухгалтерского и налогового учета, подачи отчетности по упрощенной системе налогообложения (УСН), по НДФЛ и страховым взносам, не должен будет подавать отчетность в социальные фонды и Росстат.

Как сейчас платят налоги Сейчас малый и микробизнес может пользоваться следующими системами налогообложения: общая система налогообложения (ОСНО), которая предусматривает ставку налога на прибыль 20% для юрлиц (плюс НДС) и НДФЛ 13% для ИП; упрощенная система налогообложения (УСН) с двумя вариантами взимания налогов — со всех доходов (по ставке 6%) и с доходов за вычетом расходов (по ставке 15%); патентная система налогообложения (ПСН, только для ИП, специализирующихся на одной сфере бизнеса) со ставкой 6% от потенциального дохода. Кроме того, для сельхозпроизводителей есть еще специальный режим — единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН) со ставкой 6% (плюс НДС). Бизнес, работающий по ПСН, и так освобожден от налогового и бухгалтерского учета, а индивидуальные предприниматели и юрлица, работающие по УСН, не ведут бухучет.

Плюсы инициативы ФНС

По словам представителя ФНС, исключение обязанности представления отчетности сократит непроизводственные издержки для бизнеса, связанные с ведением учета и сдачей деклараций. «Это позволит бизнесу сэкономить и направить освободившиеся средства на развитие», — указал он, добавив, что благодаря технологии онлайн-касс в ФНС «есть все средства, чтобы самостоятельно рассчитывать налоги и присылать платежные уведомления по аналогии с режимом самозанятых».

В России работает около 5,5 млн микропредприятий, где заняты около 12 млн человек, напоминает президент общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин. «Сейчас даже небольшим компаниям необходимо держать в штате бухгалтера, заполнять 17 видов отчетов. За несдачу отчетности вовремя или сдачу в неправильной форме предусмотрены штрафы и другие санкции», — подчеркивает он.

Сооснователь онлайн-сервиса услуг YouDo Денис Кутергин согласен, что новый налоговый режим в перспективе сможет «сильно улучшить прозрачность, легальность, открытость бизнеса и, сократив некоторые процессы, повысить удобство работы с государством». «Предприниматель будет совершать меньше операционных процессов, соответственно, нагрузка на бухгалтерию станет меньше, потому что некоторые операции на себя возьмет ФНС», — отмечает он.

Идея увеличения налога на 4 п.п. для ИП при отмене страховых выплат также «может быть интересна» бизнесу, но эффект будет зависеть от его оборотов: «Те ИП, которые не имеют сотрудников, смогут перейти на формат самозанятых, что уже сейчас происходит, а те, у кого они есть, но кто имеет не очень большой оборот, смогут перейти на новый режим. Однако без подробностей пока сложно о чем-то говорить более детально».

По мнению адвоката, партнера юридической фирмы «Арбитраж.ру» Владимира Ефремова, предложенный режим подойдет «исключительно для белых компаний, проводящих все платежи с клиентами, сотрудниками и контрагентами через расчетный счет». Инициатива может быть использована ФНС «как дополнительный стимул для обеления экономики», говорит он, указывая, что такой налоговый режим направлен «на вывод микробизнеса из серой зоны и перевод всех платежей в легальное банковское поле». Это выгодно и банкам: любое потенциальное увеличение оборотов и транзакций на счетах клиентов неминуемо приводит к росту их прибыли, добавляет Ефремов. В то же время, по его словам, на количество банковских клиентов такие изменения вряд ли повлияют, поскольку расчетные счета и сейчас открыты у подавляющего числа компаний из микро- и малого бизнеса.

Возможные минусы

Налоговый юрист, управляющий партнер Taxadvisor Дмитрий Костальгин не видит запроса от бизнеса на то, чтобы у него забрали расчет налогов. «Предложение освободить бизнес от расчета налогов — не новое, это давняя мечта ФНС. Но только слепой не увидит, что схема предусматривает скрытое повышение налогового бремени и конфликт интересов, — отмечает Костальгин. — И тем более такой режим не может быть принудительным для бизнеса или полностью заменить текущие спецрежимы».

Сокращение налогового периода до одного месяца, по мнению представителя Taxadvisor, приведет к тому, что у бизнеса будет меньше свободных ресурсов: сейчас, вместо того чтобы платить налоги каждый месяц, предприниматели могут направлять свободные средства на развитие. Наконец, Костальгин уверен, что ведение учета нужно в первую очередь не ФНС, а самому бизнесу. «ФНС уже какое-то время проводит пилот по расчету УСН по банковскому счету. Однако нет и не будет автоматических инструментов, позволяющих отделить выручку от иных, необлагаемых поступлений на счет. А облагать весь оборот по счету — это за гранью», — говорит эксперт.

«Режим спорный — получается, что твой бизнес будет довольно открытым и для банка, и для налоговиков», — добавляет еще один собеседник РБК, знакомый с планами ФНС. Он обращает внимание на то, что от внедрения нового режима могут пострадать работники, поскольку за них не будут выплачиваться взносы в Пенсионный фонд России. «Банки вряд ли станут этим заниматься, так что только сами работники должны будут позаботиться о пенсионных накоплениях», — рассуждает он.

Кто должен одобрить предложение

Представитель ФНС подчеркнул, что ведомство не обладает законодательной инициативой, а решение о критериях и введении налогового режима будут принимать «компетентные органы власти». «Решение о сроках введения, параметрах и условиях нового налогового режима будет принято после всестороннего обсуждения со всеми заинтересованными участниками и изучения общественного мнения со стороны бизнес-сообщества», — добавил он.

Представитель пресс-службы Минфина говорит, что прорабатываемая сейчас концепция направлена на упрощение процесса ведения бизнеса микропредприятиями и пока ФНС готовит итоговые параметры ее реализации. Какого дохода могут недосчитаться бюджеты социальных фондов из-за отмены взносов для индивидуальных предпринимателей, он не пояснил. РБК направил запросы в пресс-службы правительства и Минэкономразвития.

По мнению Александра Калинина, обсуждение предложенного ФНС концепта по-настоящему начнется, скорее всего, только в октябре, когда к работе приступит новый состав Госдумы. По его словам, подобная инициатива не будет принята без одобрения парламентом и без учета мнения участников рынка, в том числе «Опоры России». У идеи, скорее всего, будут противники, например из числа представителей Пенсионного фонда, считает Калинин. РБК направил запрос представителю ПФР.