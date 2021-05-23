ФНС выпустит школьный учебник по налогам

Федеральная налоговая служба (ФНС) разрабатывает учебник по налогам для школьников. Об этом заявил глава ведомства Даниил Егоров на марафоне «Новое знание», передает ТАСС.

«Первое — мы сейчас готовим книгу — просто о налогах. И она скоро выйдет, естественно, и в интернет-формате тоже», — сказал Егоров. Так руководитель ФНС ответил на вопрос участницы марафона о том, где школьники могут узнать о налогах.

В ведомстве ТАСС уточнили, что пособие ориентировано на определившихся с направлением обучения учеников старших классов — с 10-го по 11-й.

В конце марта министерство просвещения объявило о включении в учебники по обществознанию курса семьеведения. Глава ведомства Сергей Кравцов заявил, что этот пункт внесли после соответствующих просьб.