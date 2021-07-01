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Газета
Прямая линия с Владимиром Путиным. Главное
Газета № 100 (3389) (0107)
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Прямая линия с Владимиром Путиным. Главное

О чем президент России говорил в ходе 4-часового общения с гражданами
В 2020 году из-за начала пандемии прямую линию с Владимиром Путиным отменили. В этом году она продлилась почти четыре часа и, несмотря на паузу, стала одной из самых коротких
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Администрация Президента России)

Об обязательной вакцинации

«Я не поддерживаю обязательную вакцинацию. Надо посмотреть закон, по-моему, 1998 года, где говорится об иммунной защите населения. Там две основные составляющие, [в частности] это общенациональный календарь прививок, и вот эта обязательная вакцинация. Были предложения вакцинацию от коронавируса перевести в этот раздел национальных прививок. Но депутаты Госдумы не поддержали [их], поэтому вакцинация против ковида туда не попала и не является обязательной в национальном плане.

Вторая составляющая этого закона говорит, что в случае подъема заболеваемости по рекомендации главных санитарных врачей руководители регионов имеют право вводить обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан, особенно из групп риска. Именно этой нормой закона в десяти субъектах Российской Федерации руководители воспользовались и ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий из так называемых, повторяю, групп риска. <...> Никакой неразберихи здесь в России нет. Все действует в рамках закона <...>. Если есть медотвод, отвод по медицинским соображениям, требовать вакцинации никто не имеет права».

О вероятности локдауна в России

«Действия наших коллег в отдельных десяти регионах как раз направлены на то, чтобы предотвратить необходимость введения локдауна, когда закрываются целые предприятия, люди оказываются без работы, без заработной платы, когда разоряются мелкие, средние предприниматели и падают доходы населения. Для того чтобы этого не случилось, в отдельных регионах и по отдельным категориям граждан и вводятся такие обязательные нормы, связанные с вакцинацией».

Какой вакциной привился Путин

«Меня просили не говорить, чем прививаюсь, чтобы не делать конкурентных преимуществ одной вакцины перед другой <...>. Когда я делал, у нас в гражданском обороте были две по сути — «ЭпиВакКорона» новосибирского центра «Вектор» и «Спутник V». Они обе хорошие... «Векторовская» вакцина синтетическая, как говорят, она продвинутая. Как мне показалось по своим знакомым... все-таки действует она поменьше по времени, хотя у нее есть свои преимущества: после нее вообще никаких побочных явлений, в том числе даже подъема температуры, нет никаких других побочных факторов. Но я все-таки исходил из того, что мне нужно быть защищенным как можно дольше, и принял для себя решение привиться «Спутником V», тем более что Вооруженные cилы у нас прививаются «Спутником V», а я все-таки Верховный главнокомандующий <...>.

Общество
У половины привитых «ЭпиВакКороной» через 9 месяцев не нашли антител Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

По поводу видео [вакцинации]. Не думаю, что это так уж важно — показать видео. А если бы делали прививку не в руку, а в другое место, тоже надо было бы показать? <...> Надеюсь, в большинстве своем граждане понимают, что если я сказал, что прививку сделал, то так оно и есть. На таком уровне, мне кажется, люди не занимаются мелким жульничеством».

Зачем делать прививку

«Люди сталкиваются с инфекцией даже после прививок — примерно 10% тоже заболевают. Но болезнь проходит легко и без последствий — вот что важно. Потому что если человек без прививки болеет, то отдаленные последствия могут быть весьма тяжелыми <...>. У меня близкие мои люди тоже некоторые вакцинировались, заболели, к сожалению, — тоже достаточно быстро все прошло, и никакими такими тяжелыми специальными препаратами не лечились даже. Поэтому вакцинация имеет смысл.

Во время трансляции Путину передали сообщение от вице-премьера Татьяны Голиковой. Она сообщила, что после вакцинации от COVID-19 болеют только 2,5%. Путин поблагодарил Голикову за уточнение и добавил, что она знает, о чем говорит.

Всегда были люди, которые вообще считают, что не нужно делать никаких прививок. И не только диссиденты прививочные, их достаточно много и у нас в стране, и за границей. Когда вакцинация идет широким фронтом, вроде все становится нормально, и нет необходимости, считают люди, прививаться. Как только начинает снижаться до определенного порога, бам, и откуда ни возьмись появляются вспышки. Тогда все уже бегут быстрее вакцинироваться. Надо прислушиваться не к людям, которые мало что в этом понимают и пользуются слухами какими-то, а к специалистам».

О росте цен на продукты

«Сегодня мировые индексы на продукты питания находятся на самой высокой планке за последние десять лет. К сожалению, это общемировая тенденция — рост цен на продовольствие, везде так происходит... У нас самый большой рост на продукты питания был в прошлом году, в начале этого. Больше всего вырос сахар — 41%, потом подсолнечное масло <...>.

Правительство приняло ряд решений на этот счет по сдерживанию цен на продукты питания. Заключили соглашение между производителями и торговыми сетями — первая мера. Вторая — выдали субсидии производителям конечной продукции на закупку сырья по высоким ценам. Затем ввели в сфере внешней торговли повышенные вывозные таможенные пошлины. Вопрос идет о других мерах регулирования.

Экономика
Путин ответил, почему бананы из Эквадора дешевле российской моркови Фото: Сергей Субботин / РИА Новости

[Почему бананы стоят дешевле, чем морковь], сейчас скажу. Не только морковь, там и картофель. Потому что у нас своей продукции не хватило. В прошлом году мы произвели картошки, например, 19 с лишним миллионов тонн. В этом году будет примерно 22 млн, — надеюсь, нам хватит с лихвой. Этого миллиона как раз и не хватило. Поэтому завозят, как правило, не из соседнего региона, а, как правило, из-за границы, из той же Белоруссии или из Турции, где теплее, оттуда везут. Конечно, в этом смысле нужно смотреть на вопросы логистики, сколько это стоит с учетом доставки и так далее... Скоро будет урожай овощей, и надеюсь, что это отразится и на ценах. Один из вопросов при развитии сельского хозяйства — это овощи и фрукты, а они у нас пока производятся в недостаточном для внутреннего потребления объеме».

О мошенниках, вымогающих деньги у пенсионеров

«Это просто подонки... Конечно, нужно с этим бороться. К сожалению, рост преступлений подобного рода значительный. Если у нас по борьбе с такими тяжелыми общественно опасными преступными деяниями в целом ситуация складывается удовлетворительно, даже наблюдается некоторое сокращение, то по преступлениям в этой сфере рост, и рост значительный — 25%.

С чем это связано? На мой взгляд, первое, что создает неблагоприятный фон и способствует росту преступлений подобного рода, — незаконный оборот личных данных, персональных данных. В этом направлении государство, конечно, и правоохранительные органы должны самым серьезным образом поработать <...>. Это в значительной степени компетенция Центрального банка.

ЦБ имеет право, в случае если он видит какие-то сомнительные операции, инициативно обращаться в правоохранительные органы. Но если ЦБ имеет такое право, то оперативные службы МВД, других органов правопорядка или специальные службы могут обратиться в Центральный банк. Центральный банк имеет возможность проверить. Если [он] считает, что эти операции действительно являются сомнительными, предоставляет информацию. И наладить этот процесс с помощью современных средств связи достаточно легко и быстро можно сделать. Вот по этому пути, мне кажется, на первых порах и нужно пойти».

О блокировках иностранных соцсетей

«Мы никого не собираемся блокировать. Собираемся работать с ними. Но есть проблемы, которые заключаются в том, что они нас посылают подальше, когда не выполняют наши требования и российские законы <...>.

Когда нам говорят: знаете, мы у вас будем работать, а в том случае, если вам что-то не нравится, мы вам бусы дадим — и радуйтесь тому, что мы вам дали то, что хорошо блестит, — это же унижает наше с вами достоинство. Если они работают в нашей стране, деньги приличные зарабатывают, они должны подчиняться нашим законам. Ничего особенного мы от них не требуем.

На первом этапе я надеюсь, что этим первым этапом так и все ограничится, мы настаиваем и требуем, чтобы эти всякие международные платформы открывали у нас свои полноценные представительства <...> Мы вроде понимаем, что нас слышат и некоторые коллеги собираются это делать... Если они не будут этого делать или если открытые представительства не будут прислушиваться к нашим требованиям, к требованиям закона, то существуют различные технические способы, в том числе замедление скорости. Но повторяю еще раз: у нас нет планов кого-то закрывать. <...> По-моему, и с Telegram тоже договорились, уже работает же, все нормально».

О дороговизне отдыха на российских курортах

«К сожалению, у нас очень долго мало денег вкладывали в развитие туристических возможностей. Люди предпочитали ездить за границу, как только открылась такая возможность. Мы являемся страной с очень большим объемом экспорта туризма. Только за 2019 год $36 млрд наши туристы оставили за границей или потратили на отдых за границей.

Да, цены [на российских курортах] завышены, но это связано с тем, что многие страны закрыты. Люди побаиваются ехать за рубеж и правильно делают, потому что там правила меняются. Это приводит к перегрузке нашей инфраструктуры в Краснодарском крае, в Крыму, а когда предложение не справляется со спросом, цены идут вверх».

Об отношениях с Украиной и о встрече с Зеленским

«Почему Украина не входит в список недружественных стран? Потому что я не считаю, что украинский народ — недружественный нам народ. Я уже много раз говорил об этом, могу повторить еще раз: я считаю, что украинцы и русские — это вообще один народ <...>.

У нас как раньше трактовалась этническая составляющая? Были великороссы, белороссы и малороссы. Потом под воздействием внешних факторов, а потом еще большевики внесли свою лепту, у нас начали как бы разделять единый русский народ.

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Я не считаю, что украинский народ является недружественным... Вот руководство Украины, сегодняшнее руководство сегодняшней Украины явно недружественно к нам... Иначе трудно было бы объяснить проект закона, который сейчас внесен президентом в Раду, а именно о коренных народах, где русский народ объявляется некоренным на этой территории. Испокон веков здесь жили русские люди, и теперь они объявляются там некоренными <...>. Это приведет к сокращению общего числа русских. Знаете, это сопоставимо по своим негативным последствиям с применением какого-то оружия массового поражения <...>

Что встречаться с Зеленским, если он отдал свою страну под полное внешнее управление? Ключевые вопросы жизнедеятельности Украины решаются не в Киеве, а в Вашингтоне, отчасти в Берлине и в Париже. Ну и о чем разговаривать? Тем не менее я не отказываюсь от встреч подобного рода, надо только понять, о чем говорить».

О британском эсминце в Крыму

«Это, конечно, провокация. Во-первых, она была комплексной и проводилась не только британцами, но и американцами, потому что британец зашел в наши территориальные воды днем, а еще рано утром, в 7:30, c одного из военных натовских аэродромов в Греции, с Крита, по-моему, взлетел американский разведывательный стратегический самолет. <...> Было очевидно, что эсминец зашел и, преследуя, во-первых, военные цели, пытаясь с помощью самолета-разведчика вскрыть действия наших Вооруженных сил по пресечению подобных провокаций, смотрел, что, где у нас включается, как работает, где чего находится. <...>

Это политическая составляющая. Только что состоялась, несколько дней до этого, встреча в Женеве. Спрашивается, зачем нужно было совершать такую провокацию? <…> Ради того, чтобы подчеркнуть, что эти люди без уважения относятся к выбору крымчан о присоединении к Российской Федерации? Они там чего-то не признают? Ну хорошо, не признавайте дальше».

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О встрече с Байденом и санкциях для Запада

«От президента Соединенных Штатов [Америки] многое зависит. Хотя там своя политическая система, есть определенные издержки и противовесы, но от него много зависит. Но то, на что вы обратили внимание [зачем встречаться с Байденом, если от него мало что зависит], — важный вопрос.

В Штатах дают рекомендации своему политическому руководству, политическому классу, который находится у власти. Период однополярного мира прошел, мир меняется быстро. Какие бы санкции ни применяли к России, все равно Россия развивается, обороноспособность достигла высокого уровня, по некоторым параметрам превзошла другие страны, в том числе США.

Мир кардинальным образом меняется. А наши партнеры в тех же Штатах, с одной стороны, понимают это, и поэтому встреча в Женеве. А с другой стороны, во что бы то ни стало стараются сохранить свое монопольное положение, и отсюда, пожалуйста, вот вам угрозы и дальнейшее деструктивное поведение — и с учениями этими, провокациями, и с санкциями <...>.

Наша экономика адаптировалась к этому санкционному давлению. В чем-то оно пошло нам на пользу. Эти так называемые программы импортозамещения, замены импортного оборудования и технологий на наши собственные создали хороший толчок в развитии высокотехнологичных сфер производства. <...> Я не говорю уже о сельском хозяйстве, которое сделало такой рывок, который мы даже представить себе не могли в прежние годы <...>. Делать ответные шаги, которые нам самим вредят, мы не собираемся и не будем».

О преемнике

«Свято место пусто не бывает, и незаменимых людей нет. Моя ответственность состоит в том, чтобы дать рекомендации тем людям, которые будут претендовать на должность президента. И так происходит во всех странах мира. Я не знаю ни одного исключения. И, конечно, подойдет время, и я, надеюсь, смогу сказать о том, что такой-то человек, по моему мнению, достоин того, чтобы возглавить такую замечательную страну, как наша родина Россия».Блок видео рекомендаций

Реакция региональных властей на обращения россиян к президенту

Почти через два часа после начала прямой линии омское управление Следственного комитета объявило о проверке по обращению пенсионера, который пожаловался на лишение звания Ветерана труда. Пресс-секретарь губернатора региона Алина Атаманенко заявила, что звания пенсионера никто не лишал, а выплаты он перестал получать из-за индексации пенсий.

Примерно через полчаса после первой реакции чиновников губернатор Свердловской области поручил разобраться с ситуацией жительницы города Краснотурьинска, к дому которой не подвели газ, хотя находящееся неподалеку жилье мэра города, по ее словам, газифицировано. Начать строительство метро в Челябинске пообещали в 2022 году, построить его собираются за три года. После прямой линии с Путиным в регионах начали около десятка проверок, связанных с обращениями граждан. А после вопроса пенсионерки из Красноярска, попросившей у президента защиты от телефонных мошенников, правоохранительные органы завели уголовное дело.

Автор: Гаяна Демурина.
Теги: Владимир Путин , «Прямая линия с Владимиром Путиным» , коронавирус , вакцинация , соцсети , Украина , санкции , США , Джо Байден ...
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