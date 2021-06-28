Госкомпанию поджидают соседские искушения

Минпромторг предупредил о рисках в связи с созданием единого экспортера необработанной древесины

Создание госкомпании по экспорту леса сопровождается рисками: воспользоваться льготами будут пытаться не только производители с Дальнего Востока, но и из соседних регионов. Нет пока и механизма контроля реинвестирования ее прибыли

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Новая государственная компания, осуществляющая экспорт необработанной древесины с Дальнего Востока, которую предложили создать вице-премьер и полпред президента Юрий Трутнев и Минвостокразвития, «несет в себе ряд рисков». В частности, льготами могут попытаться воспользоваться лесозаготовители из соседних регионов, несмотря на полный запрет продажи круглого леса за рубеж, который вступает в силу с 1 января 2022 года.

Такая позиция изложена в письме замминистра промышленности и торговли Олега Бочарова, которое он отправил в правительство 15 июня. У РБК есть копия письма, его подлинность подтвердил источник в правительстве.

«Ответственным федеральным органом исполнительной власти за создание госоператора по экспорту круглого леса является Минвостокразвития», — сообщили РБК в пресс-службе Минпромторга, не став комментировать письмо Бочарова по существу. В ведомстве лишь отметили, что оно входит в межведомственную рабочую группу по обсуждению этого вопроса. Представитель Минвостокразвития отказался от комментариев, РБК направил запрос в аппарат Трутнева.

Как должна работать новая госкомпания Создание новой госкомпании по экспорту леса с Дальнего Востока позволит предотвратить отраслевой кризис, сохранить и стимулировать дальнейшее развитие конкурентоспособной лесопереработки, указывается в презентации проекта. По плану новая компания может появиться до конца 2021 года и стать эксклюзивным агентом по предоставлению возможности экспорта необработанной древесины квалифицированным переработчикам с территории Дальнего Востока. Предполагается, что такие переработчики смогут поставлять круглый лес без пошлин в рамках квот, установленных Минпромторгом, при условии подписания агентского договора с новым оператором. За свои услуги оператор будет получать агентское вознаграждение, а прибыль должен будет направлять «исключительно» на создание либо модернизацию лесоперерабатывающих мощностей, а также на предоставление целевых грантов на покрытие не более 50% от общей суммы затрат инвестора на реализацию таких проектов.



Сейчас размер экспортной квоты на круглый лес (на него приходится около 70% экспорта необработанного леса), которая распределяется между переработчиками, составляет 4 млн куб. м в год. Она позволяет компаниям платить пониженную вывозную пошлину (13% вместо 80%). С 1 января 2022 года эта квота будет полностью отменена, когда вступит в силу запрет на экспорт круглого леса.

Какие риски увидел замглавы Минпромторга

Олег Бочаров в своем письме перечисляет несколько рисков от создания новой госкомпании.

Это может привести к экспорту необработанных лесоматериалов, заготовленных не только в Дальневосточном федеральном округе, но и в соседних регионах. Но Константин Лашкевич, гендиректор RFP Group (крупнейший лесопромышленный холдинг Дальнего Востока, также входит в рабочую группу по обсуждению создания новой госкомпании), считает такой риск маловероятным. «Система ЛесЕГАИС позволяет четко отслеживать все перемещения лесопродукции. Все экспортные операции очень строго регламентированы и абсолютно прозрачны для государства», — отмечает собеседник РБК. По его словам, на дальневосточные породы леса выделены специальные ОКВЭД и большинство поставок из других регионов идет по железной дороге, что также упрощает контроль.

По версии чиновника Минпромторга, в концепции создания новой компании отсутствует механизм контроля реинвестирования ее прибыли, полученной от экспорта древесины, в строительство лесоперерабатывающих производств и определение предприятий, для которых будет действовать указанная мера. «Механизм реинвестирования прибыли новой госкомпании от экспорта древесины пока что прописан нечетко. Это нужно конкретизировать», — соглашается Лашкевич.

Еще один риск — возникновение противоречия поручению президента Владимира Путина о запрете вывоза из России необработанной и грубо обработанной древесины хвойных и ценных лиственных пород с 2022 года. Более того, 18 июня в ходе визита в Забайкалье вице-премьер Виктория Абрамченко (курирует экологию и лесную промышленность) поручила профильным ведомствам проанализировать возможность запрета экспорта из России и березы. «Никакого противоречия с указом президента нет. Лесопереработчики используют самый высокосортный лес и получают право отправлять на экспорт через госоператора низкосортный, низкотоварный лес», — парирует глава RFP Group.

К тому же, по экспертной оценке, недогрузка лесоперерабатывающих компаний Дальнего Востока сырьем составляет порядка 3 млн куб. м круглых лесоматериалов по причине «отсутствия логистических связей», замечает Бочаров. То есть из-за нехватки мощностей железной дороги и другого транспорта местные предприятия по переработке леса стоят недозагруженные.

В письме также говорится, что позиция Минпромторга согласована с Минприроды. Его представитель отказалась от комментариев.

На совещании у вице-премьера Виктории Абрамченко в субботу, 19 июня, Бочаров подтвердил, что выступает против создания новой госкомпании, рассказал РБК один из участников совещания. Правда, спустя несколько дней, уже на совещании у Трутнева в среду, 23 июня, чиновник поменял свое мнение. «На последнем совещании у Юрия Трутнева было видно, что Минпромторг сменил вектор и услышал наши аргументы», — заявил Лашкевич.

«Минпромторг действительно смягчил свою позицию по поводу проекта создания новой госкомпании по экспорту леса с Дальнего Востока и не планирует выступать против, поскольку проект может учитывать особенности и потребности региона», — сообщил РБК еще один источник в правительстве. «В целом задача с учетом всестороннего обсуждения согласовать эту инициативу на площадке правительства — прерогатива курирующего регион вице-премьера Юрия Трутнева», — добавил он. Трутнев недавно заявил, что правительство к сентябрю проработает варианты создания новой компании.

Почему из-за новой госкомпании возникли споры

«Обязательно будем стимулировать развитие глубокой лесопереработки на территории России. Это сложная, комплексная тема, связанная и с экологией, и с созданием у нас в России современных производств. Отмечу, что настойчивость «Единой России» в этих вопросах сыграла определяющую роль», — заявил Путин на съезде «Единой России» 19 июня. Он напомнил, что с 1 января 2022 года будет запрещен вывоз необработанной и грубо обработанной древесины и все решения на этот счет должны вступить в силу в ближайшее время, в том числе речь идет об оборудовании таможенных постов системами современного контроля.



Но главным оппонентом идеи создания новой госкомпании выступает Виктория Абрамченко. «Пункт пропуска в Забайкальске — крупнейший в России с точки зрения вывоза круглого леса, пиломатериалов. В этом году меняется таможенно-тарифное регулирование в отношении лесоматериалов, а со следующего года такая категория как 44.03 «Круглый лес» перестанет экспортироваться из Российской Федерации», — заявила она после посещения Забайкальского края. По ее словам, грубообработанный лес — больше не экспортный товар и все сотрудники пограничных постов должны быть готовы «убрать лазейки. «Нельзя допустить появления перетоков, когда под видом пиломатериалов поставляется кругляк», — подчекрнула она. «Правительство ведет работу по неукоснительному выполнению поручения президента по запрету экспорта круглого леса, исключения не обсуждаются», — говорила ранее РБК ее представитель Марта Галичева, комментируя инициативу Трутнева и Минвостокразвития по созданию новой госкомпании.

Но в Хабаровском крае, самом крупном лесопромышленном регионе Дальнего Востока с запасами древесины более 5 млрд куб. м и заготовкой более 7 млн куб. м древесины в год, только небольшая часть лесных ресурсов перерабатывается, приводил данные Трутнев 22 июня на совещании о перспективах развития лесопромышленного комплекса в этом регионе. По его словам, в случае полного запрета на экспорт леса от 7 тыс. до 8 тыс. человек в Дальневосточном федеральном округе могут оказаться без работы. «Надо понять, какие проблемы могут возникнуть в связи с запретом вывоза круглого леса, что нужно сделать для того, чтобы увеличить объем переработки», — добавил он.

По словам вице-премьера, создание госкомпании по экспорту круглого леса рассматривается в качестве одной из мер «на переходный период». «Мы будем выходить с предложением о создании государственной компании, которая будет обладать монопольными правами на экспорт круглого леса. Есть соответствующее поручение президента. Мы уже обсуждали его с председателем правительства [Михаилом Мишустиным]», — сказал он, добавив, что это «временная мера», чтобы не оставить людей без работы.

Но пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков ранее уже комментировал аналогичное заявление, отметив, что власти еще не принимали решения о создании новой госкомпании. «Я, честно говоря, не слышал о том, чтобы принимались какие-то решения на этот счет в правительстве или президентом. Никаких решений на этот счет нет», — сказал он.

«Сегодня Министерство промышленности не может четко сказать, почему у нас работа в лесном секторе становится более выгодной, когда люди просто заготавливают и отправляют [на экспорт] круглую древесину, [а не перерабатывают ее]. Это недостатки в том числе и в налоговом управлении процессов, вообще в государственном регулировании», — заявил Трутнев. По итогам совещания он дал поручение Минпромторгу продолжить анализ состояния лесной отрасли и разработку предложений по поддержке лесоперерабатывающих предприятий, а Минпромторгу и Минприроды — продумать механизм, чтобы предоставление лесных участков в пользование было напрямую связано не только с заготовкой, но и с переработкой древесины. «В более дальней перспективе мы должны создать условия для строительства перерабатывающих мощностей здесь, у нас в России, чтобы больше было прибавочной стоимости, налогов, люди больше денег получали», — заключил он.