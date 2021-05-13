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Экономика ,  
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Трутнев объяснил создание лесной госкорпорации поручением Путина

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Государственная лесная компания будет создана по поручению президента России Владимира Путина. Об этом рассказал журналистам вице-премьер и полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев, передает корреспондент РБК.

«В качестве одной из мер <...> рассматривается создание государственной компании по экспорту круглого леса. Такое поручение дал президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин», — сказал вице-премьер.

По его словам, состояние лесопромышленного комплекса на Дальнем Востоке, и в частности в Забайкалье, славится нарушениями в области лесного законодательства, незаконными рубками и вывозом древесины за границу России.

Трутнев добавил, что правительство уже приняло решение о поэтапном повышении вывозных и таможенных квот. Так, в этом году процент обложения на таможне составит 80%, а в следующем году вступит в силу запрет на вывоз круглого леса. «Это сделано для того, чтобы создать рабочие места в лесной отрасли, построить перерабатывающие предприятия», — сказал вице-премьер и добавил, что на Дальнем Востоке более 30 тыс. человек работают в лесной отрасли.

По информации полпреда, создание государственной компании по экспорту круглого леса рассматривается в качестве одной из мер на переходный период, когда будет запрещен экспорт круглого леса. Он считает, что новая госкорпорация поможет соблюдению законности при вырубке, переработке и восстановлению лесов, а также обеспечит пополнение бюджета России.

«В течение месяца мы закончим формирование модели компании, создать ее необходимо до конца года», — подытожил Трутнев.

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Власти обсудят создание лесной госкорпорации
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Фото:Валентина Певцова / ТАСС

Ранее РБК ознакомился с презентацией проекта, подготовленного Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) совместно с Минвостокразвития, согласно которому в России рассматривается возможность создания компании — агента по экспорту древесины с Дальнего Востока, где РФПИ может стать одним из учредителей.

Так, новая компания должна появиться до конца 2021 года и станет «эксклюзивным агентом» по предоставлению возможности экспорта необработанной древесины квалифицированным переработчикам из ДФО. За свои услуги оператор будет получать агентское вознаграждение, однако всю прибыль необходимо будет направлять на создание или модернизацию лесоперерабатывающих мощностей, а также на предоставление целевых грантов для реализации таких проектов.

В сентябре 2020 года Владимир Путин поручил с 1 января 2022 года запретить вывоз из России необработанной или грубо обработанной древесины. По мнению главы государства, бесконтрольному вывозу древесины нужно было поставить «жесткий заслон».

С идеей создания новой госкомпании, которая будет обладать исключительным правом на экспорт леса, в феврале выступил вице-премьер Юрий Трутнев.

лесная промышленность экспорт Юрий Трутнев Владимир Путин госкорпорация
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