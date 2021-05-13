Трутнев объяснил создание лесной госкорпорации поручением Путина

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Государственная лесная компания будет создана по поручению президента России Владимира Путина. Об этом рассказал журналистам вице-премьер и полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев, передает корреспондент РБК.

«В качестве одной из мер <...> рассматривается создание государственной компании по экспорту круглого леса. Такое поручение дал президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин», — сказал вице-премьер.

По его словам, состояние лесопромышленного комплекса на Дальнем Востоке, и в частности в Забайкалье, славится нарушениями в области лесного законодательства, незаконными рубками и вывозом древесины за границу России.

Трутнев добавил, что правительство уже приняло решение о поэтапном повышении вывозных и таможенных квот. Так, в этом году процент обложения на таможне составит 80%, а в следующем году вступит в силу запрет на вывоз круглого леса. «Это сделано для того, чтобы создать рабочие места в лесной отрасли, построить перерабатывающие предприятия», — сказал вице-премьер и добавил, что на Дальнем Востоке более 30 тыс. человек работают в лесной отрасли.