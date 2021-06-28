От нехватки желания — к нехватке вакцины

Как последние решения властей повлияли на ход прививочной кампании в России

После новых мер и ограничений в регионах число желающих вакцинироваться резко стало расти. Какие регионы лидируют, а какие отстают по темпам вакцинации, выяснил РБК

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

С последнего подсчета РБК, который проводился в середине мая, число получивших хотя бы одну дозу вакцины россиян выросло с 13,9 млн (9,5% от всего населения) до 19,9 млн (13,6%). РБК запросил сведения о ходе кампании у региональных властей и изучил публикации на официальных сайтах правительств и оперативных штабов субъектов Федерации.

За прошедший месяц власти неоднократно выражали недовольство темпами вакцинации в стране. О том, что они оставляют желать лучшего, заявляли и в Кремле. На фоне новой волны заражений регионы начали принимать жесткие решения по стимулированию прививочной кампании, перейдя от лотерей и подарков за вакцинацию к обязательным требованиям и запретам для тех, у кого нет иммунитета к коронавирусу.

Какие регионы больше всего отстают по первой дозе вакцины

По данным на 21–24 июня, десятка лидеров по доле населения, получившего хотя бы одну дозу, почти не изменилась. Новички топа — Якутия, Тюменская область и ХМАО.

1. Чукотка — 30,1%

2. Белгородская область — 26%

3. НАО — 22,5%

4. Мордовия — 20,5%

5. Сахалин — 19,9%

6. Якутия — 19,5%

7. Магаданская область — 19,5%

8. Тюменская область — 18,4%

9. Тува — 18%

10. ХМАО — 18%

При этом даже в Ненецком автономном округе и на Чукотке недовольны темпами вакцинации. В пресс-службе администрации НАО РБК заявили, что население «не особо активно идет на вакцинацию, много антипрививочников». На Чукотке отметили снижение темпов вакцинации более чем в два раза. Там считают, что нужны дополнительные меры для стимулирования граждан, так как дело не в нехватке вакцины — она доступна во всех населенных пунктах. «С одной стороны, это можно связать с тем, что все желающие привиться уже привились. Оставшихся можно условно разделить на две категории: антипрививочники и колеблющиеся. Антипрививочников в разы меньше, чем колеблющихся, однако они оказывают на последних решающее воздействие», — заявили РБК в департаменте информационной политики региона.

В аутсайдерах по-прежнему республики Северного Кавказа: Дагестан (4,1%, в прошлый раз было 2,5%), Кабардино-Балкария (6,2%, было 3,5%) и Северная Осетия (7,5%, при прошлых подсчетах она не входила в тройку, набрав 5,5%).

Чечня, в мае находившаяся в тройке аутсайдеров, вырвалась даже из последней двадцатки: сейчас она оказалась на 63-м месте из 85. Доля получившего одну дозу вакцины от всего населения там выросла с 4,3% до 11,7%. По утверждениям властей региона, от запланированного числа привит 21% населения. Правда, недавно глава республики Рамзан Кадыров пожаловался президенту на дефицит вакцины и очереди в некоторых пунктах вакцинации и попросил обратить на это внимание федерального центра.

О похожих проблемах заявили в Башкирии — одном из регионов, в котором недавно ввели запреты для непривитых (среди прочего — посещение заведений общепита, музеев и кино). В Свердловской области осталось только 20 тыс. доз вакцин, а в областном центре Екатеринбурге препараты закончились вовсе: все оставшиеся дозы распределяют между теми, кто давно записался на прививку. 24 июня регион получил еще 36 тыс. доз. Губернатор Евгений Куйвашев пообещал не вводить обязательную вакцинацию до тех пор, пока в регионе не будет достаточного количества вакцин, и попросил работодателей повременить со стимулированием сотрудников.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил нехватку препаратов логистическими трудностями и ростом темпов вакцинации. В некоторых регионах действительно отмечают возросший интерес к вакцине — например, в Амурской области и Ставропольском крае. Об активизации спроса на прививки в последние две недели РБК сообщили также в Вологодской области.



В Ростовской области говорят о других проблемах. 22 июня губернатор Василий Голубев потребовал от муниципальных образований с низкими темпами вакцинации упорядочить организацию процесса: «Сделайте так, чтобы люди пришли на вакцинацию в удобное для них время. Не ждите заседаний штабов — качественно и продуманно организуйте работу на своих территориях. Плохо организованный процесс — одна из главных причин низкого уровня вакцинации».

Доля полностью привитых

Лидеры по доле населения, прошедшего полный курс вакцинации, практически те же, что и в случае с первой дозой. Впереди Чукотка (25,7%), НАО и Белгородская область (по 19,1%), показатели в остальных регионах первой десятки — от 13,9% (ХМАО) до 17,1% (Мордовия). В 27 регионах не набралось и 10% от всего населения. Всего, по подсчетам РБК, вторую дозу получили как минимум 12,9 млн россиян. Реально это число значительно выше, так как в некоторых регионах нет актуальной информации о получивших вторую дозу вакцины, среди них по-прежнему Москва.

Москва: рекорды заболеваемости и стимулирование вакцинации

В столице, которая лидирует в стране по новым случаям заражений и, по признанию властей, уже достигла пиков за всю пандемию, раньше всех ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий работников. До 15 июля первую дозу должны получить не менее 60% сотрудников общепита, сферы торговли и услуг, образования, здравоохранения и других отраслей. Полную иммунизацию они должны пройти до 15 августа. В Москве также решили ввести систему QR-кодов, без них теперь нельзя будет, к примеру, поесть в кафе или придется предъявлять чистый ПЦР-тест, сделанный не раньше чем три дня назад.

Ранее Собянин возмущался темпами вакцинации в столице. «Процент привитых в Москве меньше, чем в любом европейском городе, причем по некоторым — в разы... Продолжаем болеть, продолжают умирать люди и при этом не хотят прививаться», — заявлял он 21 мая.

20 февраля столица, по подсчетам РБК, входила в тройку лидеров по доле всего населения, получившего первую дозу вакцины — тогда это было 4,7% (на первом месте был Сахалин с 5,1%, на третьем — Магаданская область с 4,2%). Потом ситуация изменилась, и преимущество, полученное Москвой за счет раннего старта (кампания в Москве началась в декабре, тогда как во всей России — в январе. — РБК), было потеряно. 22 июня глава депздрава Алексей Хрипун сообщил, что в Москве привились более 2 млн человек. Исходя из этих данных, сейчас Москва находится на 17-м месте, как минимум одну дозу вакцины в городе получили 15,8% всех жителей.

Блок видео рекомендаций

23 июня Сергей Собянин заявил, что число желающих привиться выросло в 10 раз: «Вчера записалось рекордное количество — около 60 тыс., еще недавно мы «падали» до уровня около 6 тыс. (записей) в день». В городе увеличивают число прививочных пунктов и продлевают часы их работы.

В Подмосковье ввели меры, аналогичные столичным. На этом фоне за последнюю неделю число записавшихся на прививку выросло в пять раз.