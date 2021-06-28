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От нехватки желания — к нехватке вакцины
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Газета
От нехватки желания — к нехватке вакцины
Газета № 097 (3386) (2806)
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От нехватки желания — к нехватке вакцины

Как последние решения властей повлияли на ход прививочной кампании в России
После новых мер и ограничений в регионах число желающих вакцинироваться резко стало расти. Какие регионы лидируют, а какие отстают по темпам вакцинации, выяснил РБК
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

С последнего подсчета РБК, который проводился в середине мая, число получивших хотя бы одну дозу вакцины россиян выросло с 13,9 млн (9,5% от всего населения) до 19,9 млн (13,6%). РБК запросил сведения о ходе кампании у региональных властей и изучил публикации на официальных сайтах правительств и оперативных штабов субъектов Федерации.

За прошедший месяц власти неоднократно выражали недовольство темпами вакцинации в стране. О том, что они оставляют желать лучшего, заявляли и в Кремле. На фоне новой волны заражений регионы начали принимать жесткие решения по стимулированию прививочной кампании, перейдя от лотерей и подарков за вакцинацию к обязательным требованиям и запретам для тех, у кого нет иммунитета к коронавирусу.

Пиво и куры. Как в мире поощряют за прививку от COVID. Фотогалерея В мае президент Сербии Александр Вучич пообещал 3 тыс. динаров (около €25, или $30) всем, кто привьется от COVID-19 до конца месяца, — полностью или хотя бы первым компонентом вакцины. Ресторан «Библиотека близ Милютина» в городе Крагуевац не только организовал пункт вакцинации в одном из своих залов, но и бесплатно угощал всех привившихся посетителей мясом быка на вертеле В Калифорнии власти запустили лотерею Vax for the Win. Участвовать в ней может каждый привитый калифорниец, но сначала данные о его вакцинации должны поступить в госреестр. Среди призов — «$50 тыс. по пятницам», гран-при — $1,5 млн, а также ваучеры на еду и развлекательные мероприятия. Как сообщают власти, 15 победителей уже получили по $50 тыс. каждый, еще десять человек выиграли $1,5 млн. Участникам обещают новые призы, а 1 июля для них разыграют шесть «путевок мечты» с оплаченным проживанием, питанием и досугом на четверых В сельских районах Индонезии тем, кто вакцинировался от коронавируса, выдают живых кур. Так власти мотивируют пожилых граждан (от 45 лет и старше), которые слабо доверяют вакцинам, прививаться. До начала программы в городе Чианджур провинции Западная Ява вакцинировались лишь 20 из 200 местных жителей, теперь, как утверждают в полиции, на прививки каждый день записываются более 250 человек В Лас-Вегасе в стриптиз-клубе Ларри Флинта Hustler заработал пункт вакцинации от COVID-19. Он открывается на несколько часов до начала шоу. Привиться вакцинами Pfizer и Johnson & Johnson там могут танцовщицы, сотрудники клуба, а также посетители. Те, кто сделал прививки, получат призы на $5 тыс., куда входят платиновая карта члена клуба, бесплатный танец от вакцинированной участницы шоу и билеты на ночное представление в Hustler Еще 11 фото
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Какие регионы больше всего отстают по первой дозе вакцины

По данным на 21–24 июня, десятка лидеров по доле населения, получившего хотя бы одну дозу, почти не изменилась. Новички топа — Якутия, Тюменская область и ХМАО.

1. Чукотка — 30,1%
2. Белгородская область — 26%
3. НАО — 22,5%
4. Мордовия — 20,5%
5. Сахалин — 19,9%
6. Якутия — 19,5%
7. Магаданская область — 19,5%
8. Тюменская область — 18,4%
9. Тува — 18%
10. ХМАО — 18%

При этом даже в Ненецком автономном округе и на Чукотке недовольны темпами вакцинации. В пресс-службе администрации НАО РБК заявили, что население «не особо активно идет на вакцинацию, много антипрививочников». На Чукотке отметили снижение темпов вакцинации более чем в два раза. Там считают, что нужны дополнительные меры для стимулирования граждан, так как дело не в нехватке вакцины — она доступна во всех населенных пунктах. «С одной стороны, это можно связать с тем, что все желающие привиться уже привились. Оставшихся можно условно разделить на две категории: антипрививочники и колеблющиеся. Антипрививочников в разы меньше, чем колеблющихся, однако они оказывают на последних решающее воздействие», — заявили РБК в департаменте информационной политики региона.

В аутсайдерах по-прежнему республики Северного Кавказа: Дагестан (4,1%, в прошлый раз было 2,5%), Кабардино-Балкария (6,2%, было 3,5%) и Северная Осетия (7,5%, при прошлых подсчетах она не входила в тройку, набрав 5,5%).

Чечня, в мае находившаяся в тройке аутсайдеров, вырвалась даже из последней двадцатки: сейчас она оказалась на 63-м месте из 85. Доля получившего одну дозу вакцины от всего населения там выросла с 4,3% до 11,7%. По утверждениям властей региона, от запланированного числа привит 21% населения. Правда, недавно глава республики Рамзан Кадыров пожаловался президенту на дефицит вакцины и очереди в некоторых пунктах вакцинации и попросил обратить на это внимание федерального центра.

О похожих проблемах заявили в Башкирии — одном из регионов, в котором недавно ввели запреты для непривитых (среди прочего — посещение заведений общепита, музеев и кино). В Свердловской области осталось только 20 тыс. доз вакцин, а в областном центре Екатеринбурге препараты закончились вовсе: все оставшиеся дозы распределяют между теми, кто давно записался на прививку. 24 июня регион получил еще 36 тыс. доз. Губернатор Евгений Куйвашев пообещал не вводить обязательную вакцинацию до тех пор, пока в регионе не будет достаточного количества вакцин, и попросил работодателей повременить со стимулированием сотрудников.

Общество
Что и в каких регионах теперь нельзя без справки о прививке Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил нехватку препаратов логистическими трудностями и ростом темпов вакцинации. В некоторых регионах действительно отмечают возросший интерес к вакцине — например, в Амурской области и Ставропольском крае. Об активизации спроса на прививки в последние две недели РБК сообщили также в Вологодской области.

Очереди на вакцинацию от COVID-19 в России. Фоторепортаж К 23 июня в Москве только за сутки на вакцинацию записались около 60 тыс. человек — это в десять раз больше недавних показателей, сообщил мэр Сергей Собянин. Столица стала первым регионом, где работодателей обязали привить не менее 60% сотрудников некоторых сфер У торгового центра «Гринвич» в Екатеринбурге (на фото) 24 июня очередь на прививку от COVID-19 выстроилась еще до открытия молла. Но вакцинироваться смогли не все: в объявлениях у прививочного пункта говорилось, что первый компонент вакцины закончился. Губернатор региона Евгений Куйвашев сообщил, что свободных вакцин в Екатеринбурге нет — оставшиеся дозы распределили между теми, кто давно записался в очередь на прививку В Пермском крае привиться от коронавируса можно в 55 медицинских учреждениях, однако для этого нужна предварительная запись. Без нее прививку от COVID-19 можно сделать в мобильных пунктах вакцинации В Подмосковье число желающих привиться от коронавируса выросло в десятки раз, сообщил глава Минздрава России Михаил Мурашко. Регион вслед за Москвой ввел обязательную вакцинацию не менее 60% сотрудников некоторых сфер, а также допуск в кафе по QR-кодам Еще 13 фото
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В Ростовской области говорят о других проблемах. 22 июня губернатор Василий Голубев потребовал от муниципальных образований с низкими темпами вакцинации упорядочить организацию процесса: «Сделайте так, чтобы люди пришли на вакцинацию в удобное для них время. Не ждите заседаний штабов — качественно и продуманно организуйте работу на своих территориях. Плохо организованный процесс — одна из главных причин низкого уровня вакцинации».

Доля полностью привитых

Лидеры по доле населения, прошедшего полный курс вакцинации, практически те же, что и в случае с первой дозой. Впереди Чукотка (25,7%), НАО и Белгородская область (по 19,1%), показатели в остальных регионах первой десятки — от 13,9% (ХМАО) до 17,1% (Мордовия). В 27 регионах не набралось и 10% от всего населения. Всего, по подсчетам РБК, вторую дозу получили как минимум 12,9 млн россиян. Реально это число значительно выше, так как в некоторых регионах нет актуальной информации о получивших вторую дозу вакцины, среди них по-прежнему Москва.

Москва: рекорды заболеваемости и стимулирование вакцинации

В столице, которая лидирует в стране по новым случаям заражений и, по признанию властей, уже достигла пиков за всю пандемию, раньше всех ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий работников. До 15 июля первую дозу должны получить не менее 60% сотрудников общепита, сферы торговли и услуг, образования, здравоохранения и других отраслей. Полную иммунизацию они должны пройти до 15 августа. В Москве также решили ввести систему QR-кодов, без них теперь нельзя будет, к примеру, поесть в кафе или придется предъявлять чистый ПЦР-тест, сделанный не раньше чем три дня назад.

Общество
Кого из работников обязали вакцинировать в Москве и области. Инфографика

Ранее Собянин возмущался темпами вакцинации в столице. «Процент привитых в Москве меньше, чем в любом европейском городе, причем по некоторым — в разы... Продолжаем болеть, продолжают умирать люди и при этом не хотят прививаться», — заявлял он 21 мая.

20 февраля столица, по подсчетам РБК, входила в тройку лидеров по доле всего населения, получившего первую дозу вакцины — тогда это было 4,7% (на первом месте был Сахалин с 5,1%, на третьем — Магаданская область с 4,2%). Потом ситуация изменилась, и преимущество, полученное Москвой за счет раннего старта (кампания в Москве началась в декабре, тогда как во всей России — в январе. — РБК), было потеряно. 22 июня глава депздрава Алексей Хрипун сообщил, что в Москве привились более 2 млн человек. Исходя из этих данных, сейчас Москва находится на 17-м месте, как минимум одну дозу вакцины в городе получили 15,8% всех жителей.

Блок видео рекомендаций

23 июня Сергей Собянин заявил, что число желающих привиться выросло в 10 раз: «Вчера записалось рекордное количество — около 60 тыс., еще недавно мы «падали» до уровня около 6 тыс. (записей) в день». В городе увеличивают число прививочных пунктов и продлевают часы их работы.

В Подмосковье ввели меры, аналогичные столичным. На этом фоне за последнюю неделю число записавшихся на прививку выросло в пять раз.

Сейчас жителей России прививают тремя вакцинами. Самая массовая — «Спутник V» Центра им. Гамалеи. Также есть «ЭпиВакКорона» центра «Вектор» и «КовиВак» Центра им. Чумакова. 22 июня в Москве заявили, что препарат «КовиВак» закончился, запись на вакцинацию им приостановлена, город ждет новой поставки. О том же заявили РБК в Тамбовской области.

В целях ускорить темпы прививочной кампании ряд регионов ввели обязательную вакцинацию отдельных групп граждан. Москва и Подмосковье объявили об этом первыми. После этого стало известно, что столичная полиция возбудила более 20 уголовных дел за изготовление и сбыт фальшивых справок.

В последнее время стали появляться сообщения о заболевших коронавирусом граждан, прошедших вакцинацию. Вирусологи объясняли, что вероятность заражения зависит от индивидуального иммунного ответа, но заболевание у привитых заразившихся должно протекать в ослабленной форме.

Общество
Какие регионы объявили обязательную вакцинацию от коронавируса. Карта

Авторы: Анастасия Антипова, Майя Бобенко, Екатерина Костина, Евгения Лебедева, Любовь Порываева.
Теги: вакцинация , коронавирус , COVID-19 , пандемия
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