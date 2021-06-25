Топливный баг

В Минэнерго ищут возможность удешевить авиакеросин для Дальнего Востока

Для снижения цен на керосин на Дальнем Востоке, где самая высокая стоимость нефтепродуктов, нужно увеличить его производство на местных заводах или снизить стоимость доставки. Но модернизация НПЗ произойдет не раньше 2023 года

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Минтранс предложил снизить цены на авиакеросин на Дальнем Востоке за счет уменьшения стоимости его доставки и «локализации производства» топлива в регионе. Об этом говорится в протоколе совещания, посвященного обеспечению авиатопливом внутреннего рынка, которое 18 июня провел директор департамента нефтегазового комплекса Минэнерго Антон Рубцов. У РБК есть копия документа, его подлинность подтвердил источник, близкий к участникам совещания, и федеральный чиновник.

Минэнерго в июне перешло на еженедельный формат оперативных совещаний по ситуации на внутреннем рынке керосина с участием производителей, потребителей в лице Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ, в нее входят все крупнейшие авиакомпании России) и Межгосударственного авиационного комитета, представителей Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, Федеральной антимонопольной службы (ФАС), Минтранса и Росавиации, сообщили РБК в пресс-службе Минэнерго. Это делается для сохранения «достаточности поставок» керосина в аэропорты в период постепенного восстановления внешнего авиасообщения, а также контроля за ценовой динамикой, пояснил представитель ведомства.

РБК направил запросы в пресс-службы правительства и Минтранса.

Почему на Дальнем Востоке дорогой керосин

По данным Refinitiv, в 2020 году в России было произведено 10,4 млн т авиационного керосина, что на 16,8% меньше, чем годом ранее. В Дальневосточном федеральном округе (ДФО) производство этого топлива сократилось намного сильнее — на 61,2%, до 151,2 тыс. т. Доля керосина, выпущенного на Дальнем Востоке, снизилась с 3,1 до 1,5% от общего производства в России.

С начала 2021 года средняя цена заправки керосином «в крыло» по всем российским аэропортам выросла на 14,7%, а на Дальнем Востоке — лишь на 7,5% (данные Refinitiv). Но все равно цены в ДФО (59,4 тыс. руб. за тонну керосина) остались на 2,6 тыс. руб. выше, чем среднероссийские. На рынке авиакеросина стабильная ситуация как в отношении объемов поставок, так и в части ценовой динамики, утверждает представитель Минэнерго. По его словам, «динамика цен» на керосин соответствует оптовым ценам на моторные топлива: она изменяется вместе с ростом мировых цен на нефть, а также подвержена фактору восстановления спроса по мере постепенного снятия ограничений на перелеты между странами, которые вводились в прошлом году из-за пандемии коронавируса.

Цены на авиатопливо, в том числе на Дальнем Востоке, выросли из-за восстановления спроса на авиаперевозки внутри страны и на части зарубежных направлений, подтверждает гендиректор «Аналитики товарных рынков» Михаил Турукалов. По его данным, в 2019 году производство керосина на заводах Дальнего Востока (Комсомольский НПЗ «Роснефти» и Хабаровский НПЗ, принадлежащий Независимой нефтегазовой компании Эдуарда Худайнатова) составило 388,1 тыс. т. Но в 2020–2021 годах Комсомольский НПЗ не выпускал такое топливо, 151,2 тыс. т керосина в 2020 году произвел только Хабаровский НПЗ, отмечает эксперт. Поставки топлива в аэропорты ДФО в 2021 году осуществляются с Ангарской НХК (принадлежит «Роснефти») и Хабаровского НПЗ. «Не последнюю роль в цене в аэропорту, конечно, играет логистика поставок», — добавляет представитель Refinitiv.

Проблема высоких цен керосина в аэропортах Дальнего Востока действительно существует, замечает пресс-секретарь S7 Group Ирина Дунькова. По ее словам, там топливо в среднем примерно на 20% дороже, чем в других регионах, а в отдельных аэропортах разница может превышать 50%. Высокие цены на топливо сдерживают развитие воздушных перевозок, подчеркивает она. Несмотря на наличие в крупных дальневосточных аэропортах минимум двух топливозаправочных комплексов, стоимость керосина остается все равно высокой, добавляет пресс-секретарь «Уральских авиалиний» Вера Гасникова. По ее словам, сейчас объем производства керосина в ДФО не соответствует потребностям авиакомпаний.

Как ведомства предлагают решить эту проблему

Для снижения стоимости керосина на Дальнем Востоке есть несколько решений, говорится в протоколе по итогам совещания в Минэнерго.

Самый очевидный способ — увеличение выпуска топлива в ДФО «в долгосрочной перспективе», сообщил представитель Минэнерго. Это можно будет сделать после модернизации Комсомольского НПЗ, ожидаемой не ранее 2023 года, или строительства Восточного нефтехимического комплекса (ВНХК), который также давно планирует построить «Роснефть». Минтранс также выступает за локализацию производства топлива в этом регионе. РБК направил запрос в пресс-службу «Роснефти».

По мнению Минэнерго, в краткосрочной перспективе можно провести иной комплекс мероприятий, включая улучшение системы логистики с помощью оптимизации количества и стоимости услуг по доставке топлива на Дальний Восток, а также сокращения количества посреднических организаций. «Необходимы механизмы для защиты рынка от ненужных посредников, не выполняющих конкретные функции, но завышающих цены», — сообщили РБК в пресс-службе ФАС.

Как «Роснефть» собиралась построить ВНХК «Роснефть» начала обсуждать возможность строительства ВНХК в Приморском крае почти десять лет назад. В рамках этого проекта она собиралась перерабатывать 12 млн т нефти и выпускать 3,4 млн т нефтехимии в год. Предполагалось, что уже в 2020 году будет запущена первая очередь завода по производству 6 млн т дизтоплива, 2,2 млн т нафты, 1,6 млн т бензина, 800 тыс. т авиакеросина и т.д. В мае 2019 года компания заявила, что этот проект исключен из ее инвестиционного плана из-за нерентабельности в существующих налоговых условиях. Но на совещании по нефтегазохимии в Тобольске под руководством президента Владимира Путина в декабре 2020 года глава «Роснефти» Игорь Сечин попросил расширить действие закона, стимулирующего инвестиции в переработку нефтехимического сырья, на проекты, которые используют нафту. После этого Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о возможных мерах господдержки ВНХК.

Еще один вариант — ускорение принятия проекта правительственного постановления, по которому РЖД будут получать субсидии на возмещение недополученных доходов из-за льготных тарифов на перевозку топлива в ДФО из других регионов. Принятие этого постановления обсуждается как минимум с прошлого года. Сейчас РЖД не получают таких субсидий, перевозки осуществляются по прейскуранту, отмечает представитель компании. В 2020 году в целом по сети РЖД было перевезено 3,5 млн т керосина, из них на Дальний Восток — 0,31 млн т.

ФАС предлагает увеличить поставки авиатоплива на внутренний рынок, а также снизить максимальные цен при проведении закупочных процедур. «Мы рекомендуем авиакомпаниям активнее закупать авиатопливо на биржевых торгах, потому что это обеспечит прямую цепочку «производитель — потребитель», — сказал РБК представитель ведомства. Но для покупки топлива на бирже «Уральским авиалиниям» пришлось бы создавать службу логистики, организовывать хранение и проверку качества керосина, что привело бы только к увеличению расходов авиакомпании, парирует Гасникова. Первый зампред Межгосударственного авиационного комитета Анатолий Голомолзин, выступая на совещании в Минэнерго, выступил за «целевое» использование керосина, приобретаемого на бирже (чтобы керосин на бирже могли покупать только авиакомпании и, возможно, заправщики). Сейчас основной объем топлива авиакомпании покупают за ее пределами (у производителей и посредников).

Представитель Минтранса связал необходимость мер по снижению цен на керосин в том числе с тем, что сейчас на Дальнем Востоке создается единая дальневосточная авиакомпания на базе «Авроры», 51% которой в конце прошлого года «Аэрофлот» продал правительству Сахалина, и для ее работы необходимо сократить расходы на топливо. Ее акционерами должны стать все 11 дальневосточных регионов, у федерального правительства будет «золотая акция».

В долгосрочной перспективе проблему высоких цен на керосин можно решить только через общее развитие Дальнего Востока, заявил РБК гендиректор «Авроры» Константин Сухоребрик. Например, на Камчатке дальневосточная компания планирует летать по 80 маршрутам, но в этот регион керосин доставляется водным транспортом. «Мы очень сильно зависим от своевременности завоза [топлива] танкерами», — отметил гендиректор Камчатского авиационного предприятия (войдет в единую компанию) Алексей Храбров. По его словам, своевременность доставки керосина в малые аэропорты даже более ключевая проблема, чем цена топлива.