Борисов заявил о необходимости построить нефтехимический завод «Роснефти»

На Дальнем Востоке нужно, безусловно, строить завод ВНХК, хотя пока правительство анализирует этот проект, заявил вице-премьер. Этот завод планирует построить «Роснефть», предлагая зафиксировать для него повышенные обратные акцизы

Юрий Борисов (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

На Дальнем Востоке, безусловно, нужно строить Восточный нефтехимический комплекс (ВНХК), который «Роснефть» просит поддержать за счет федерального бюджета. Об этом журналистам рассказал вице-премьер Юрий Борисов в кулуарах Тюменского нефтегазового форума. «Предстоит серьезный анализ всех экономических составляющих этого проекта, но думаю, что, безусловно, его нужно будет реализовывать», — заявил вице-премьер.

В августе главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин предложил президенту Владимиру Путину поддержать ВНХК (его стоимость оценивалась в сумму до 1,5 трлн руб.) и на 30 лет зафиксировать для завода льготы — повышенные обратные акцизы на нефть и нафту. При цене на нефть $60 за баррель это могло стоить бюджету 65 млрд руб. в год, оценивал Райффайзенбанк. Льготы по обратным акцизам должны увеличить доходность ВНХК примерно до 20% в рублях (около 16% в долларах), говорил источник РБК, близкий к правительству.

«Я считаю, что (нефтехимическим) проектам нужно давать индивидуальные стимулы, так как каждый имеет свои особенности в зависимости от географического положения, наличия рабочей силы, логистики и прочих обстоятельств. То же касается и известного проекта ВНХК, который в Находке собирается реализовывать «Роснефть», — рассказал Борисов. По его словам, это важный проект с точки зрения «социально-политической значимости». Завод должен быть построен на Дальнем Востоке, где «у нас проблемные вопросы с закреплением населения, созданием новых высокотехнологичных мест». Кроме того, ВНХК позволит восполнить дефицит высокооктанового бензина (АИ-95) в регионе.

Но окончательное решение о поддержке и строительстве ВНХК еще не принято, так как нужно проанализировать экономические составляющие проекта (капитальныe затраты и преференции со стороны государства), «чтобы этот проект, как говорится, полетел, был выгоден», предупредил вице-премьер.