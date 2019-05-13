«Роснефть» отказалась от проекта на ₽1 трлн из-за налогового маневра

«Роснефть» отказалась от строительства масштабного нефтехимического проекта ВНХК на Дальнем Востоке стоимостью около 1 трлн руб. В условиях большого налогового маневра и заморозки цен на топливо он стал нерентабельным

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Проект «Роснефти» по строительству Восточной нефтехимической компании (ВНХК) на Дальнем Востоке стал нерентабельным из-за большого налогового маневра, так что компания отказалась от его реализации, рассказал первый вице-президент «Роснефти» Павел Федоров на телеконференции по итогам отчета за первый квартал 2019 года.

Проект ВНХК был рентабельным в рамках существовавшей налоговой системы, а теперь «как таковой был снят, исключен из инвестиционной программы компании», сказал Федоров. «Роснефть» также исключила из инвестпрограммы ряд проектов по модернизации установок на НПЗ, добавил он.

Отказ от реализации ВНХК — следствие не только завершения большого налогового маневра (постепенное обнуление экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты и рост НДПИ), но и ручного регулирования нефтеперерабатывающего бизнеса со стороны правительства, следует из слов Федорова. «Все слышали о соглашениях (о заморозке цен на топливо) которые были продлены сейчас на три месяца. И мы считаем ненулевыми перспективы продления этих соглашений и до конца года, и, может быть, на более продолжительный период времени», — рассказал он. В итоге «Роснефть» отказалась еще от нескольких проектов по модернизации установок на НПЗ и списала убыток из-за заморозки цен на 90 млрд руб., добавил он.

ВНХК в районе Находки должна была стать масштабным нефтеперерабатывающим и нефтехимическим комплексом, его параметры менялись несколько раз. По данным на середину прошлого года, предполагалось построить две очереди — нефтехимическую к 2026 году и НПЗ к 2029 году. Объем переработки планировался на уровне 12 млн т нефти в год, выпуск топлива — 1,8 млн т бензина и 6,3 млн т дизеля.

Главный управляющий директор «Роснефти» Игорь Сечин оценивал инвестиции в 800 млрд руб., источники «Ведомостей» в ноябре прошлого года — в 1,3 трлн руб. По данным газеты, «Роснефть» вела переговоры об участии в проекте с американской ExxonMobil и китайской Sinopec. Однако представитель «Роснефти» это опровергал.