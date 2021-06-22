Исковая игра

Потративший ₽3,6 млн на спортивные ставки россиянин подал в суд на букмекера

Название 1XBet, которое используют и легальные, и незаконные букмекеры, ввело в заблуждение пользователя, и теперь он пытается через суд вернуть сделанные ставки. Юристы пытаются собрать аналогичный, но уже коллективный иск

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

В середине июня Олег Макаркин подал иск к ООО «Букмекер Паб» (букмекерская компания «1ХСтавка») в Бежицкий районный суд Брянска, следует из данных суда. Третьими сторонами по делу выступают Киви Банк, НКО «ЮМани» и Сбербанк. Ранее, в середине марта, Макаркин также подал в Замоскворецкий суд Москвы иск к «ЮМани», а в Чертановский районный суд — к Киви Банку.

В чем суть претензий

Как следует из иска к «Букмекер Пабу» (копия есть у РБК, подлинность подтвердил адвокат Макаркина Виктор Бырлэдяну), с конца 2017 года по октябрь 2018-го истец перевел онлайн-букмекеру 1XBet в общей сложности 3,6 млн руб. 568 транзакциями. Основные сайты этого букмекера — 1xbet.com и 1-x-bet.com, ими управляет зарегистрированная в Гибралтаре компания Techinfusion Ltd. Но еще в 2016-м ФНС признала, что эта компания занимается организацией и проведением азартных игр с нарушением российского законодательства. С тех пор указанные сайты внесены в список запрещенных, однако они остаются доступны россиянам через «зеркала» или благодаря использованию способов обхода блокировок.

Но у Макаркина сомнений в легальности 1XBet не возникло, следует из документов в суд, поскольку компания активно рекламировалась в СМИ: в частности, реклама 1XBet распространялась на матче за Суперкубок России по футболу 2016/17 между «Локомотивом» и «Спартаком» (название букмекера были указаны на форме игроков «Локомотива»). Правда, эта реклама привлекла внимание Федеральной антимонопольной службы (ФАС): она увидела в этом нарушение закона «О рекламе» и выдала соответствующее предписание футбольному клубу, компании «Финресурс» (с ней заключался договор на использование спортивной формы игроков и других поверхностей для размещения рекламы), а также компании «Букмекер Пабу», которая ее размещала. Но в августе 2018 года компании успешно оспорили это предписание в суде. Суд в трех инстанциях согласился с юристами футбольного клуба, что товарный знак «1X» зарегистрирован на «1ХСтавка», а приставка Веt в данном случае являлась переведенным на английский язык словом «ставка».

В иске Макаркин отмечает, что лишь из решения суда по делу «Локомотива» против ФАС узнал, что 1XBet не получала лицензии на организацию и проведение азартных игр. В итоге истец считает такую рекламу недобросовестной и недостоверной, в результате которой он понес убытки, и просит суд обязать «Букмекер Паб» возместить ущерб.

Как связаны «Букмекер Паб» и 1XBet

«Букмекер Паб» управляет сайтом 1xstavka.ru, легальным клоном 1xbet.com. Эта компания может быть связана с 1XBet также на уровне совладельцев. По данным СПАРК, «Букмекер Паб» была учреждена в 2016 году Романом Семиохиным и Дмитрием Казориным, но к настоящему времени свою долю в размере 12,1% сохранил только последний. Оставшиеся 87,9% принадлежат кипрской Ehrlich Limited, владельцем которой значится Агапи Георгиаду, следует из местного реестра юрлиц.

Владельцы Techinfusion Ltd. неизвестны, но в середине 2020 года следственное управление Следственного комитета (СК) по Брянской области объявило в международный розыск Семиохина, Казорина, а также Сергея Каршкова по уголовному делу за незаконную организацию и проведение азартных игр (ч. 3 ст. 171.2 Уголовного кодекса; максимальное наказание — лишение свободы на срок до шести лет). По мнению следствия, эти лица организовали разработку программного обеспечения для проведения азартных игр на информационном ресурсе 1XBet, занимались технической поддержкой его сайта и в результате незаконной игорной деятельности извлекли доход на сумму более чем 63 млрд руб.

Как пояснил адвокат Бырлэдяну, Макаркин проходит свидетелем по этому уголовному делу, потерпевшим по нему признано государство. «Следствие предлагает всем клиентам 1XBet статус свидетелей. С одной стороны, так проще — не нужно заводить под каждого пострадавшего отдельный том. С другой — еще до завершения уголовного дела игроки могут попытаться судиться с организаторами в гражданских судах», — указал адвокат.

РБК направил запрос в следственное управление СК по Брянской области. Связаться с Каршковым, Семиохиным и Казориным не удалось. Адвокат Александр Железников (уполномочен общаться от их имени с прессой) пояснил РБК, что уголовное дело против его доверителей приостановлено, пока идет розыск обвиняемых. «Еще на стадии предварительного расследования мы представили свидетельства об адресах проживания наших доверителей на Кипре (все трое имеют гражданство этой страны. — РБК), поэтому считаем объявление в международный розыск нелогичным, незаконным и противоречащим правилам Интерпола. Мы обратились в штаб-квартиру Интерпола за исключением из списка разыскиваемых», — сообщил Железников.

Он также отметил, что следствие отправляло опросные листы на Кипр и доверители участвовали в них (по соглашению о сотрудничестве с Кипром 1984 года после соответствующего запроса со стороны российских правоохранительных органов компетентные органы Кипра должны провести опрос указанных в документе лиц). В целом обвиняемые не согласны с претензиями следствия, в частности с расчетом суммы незаконного дохода в 63 млрд руб. «Прокуратура учитывала все деньги, которые проходили через платежные системы, но эта сумма — это то, сколько клиенты клали в свой личный кабинет. Не все эти средства направлялись на игру, часть суммы игроки могли выводить обратно», — пояснил Железников. Иски Олега Макаркина он не стал комментировать.

В чем суть претензий к платежным системам

Из иска к «Букмекер Пабу» следует, что из проигранных 3,6 млн руб. основную часть суммы — 2,5 млн руб. — Олег Макаркин переводил на счета онлайн-букмекера 1XBet с карты Сбербанка, еще 545,3 тыс. руб. — с электронного кошелька в Киви Банке, 540,5 млн руб. — с электронного кошелька «Яндекс.Деньги» (сейчас «ЮМани», принадлежит Сбербанку).

Как говорится в исках, кредитная организация была обязана отказать в переводе денежных средств от физлица в пользу российской или иностранной компании, о которой есть сведения, что она занимается организацией и проведением азартных игр с нарушением законодательства России. Сам факт того, что банковские операции по переводу средств 1XBet проходили успешно, по мнению Макаркина, должен был означать, что у Киви Банка и «ЮМани» не было оснований для их блокировки. При этом финансовые организации не только не заблокировали подобные операции, но и не проинформировали клиента, что платежи были неправомерными банковскими операциями, риск потери средств от них не защищался российским законодательством.

По словам адвоката Олега Макаркина, в рамках уголовного дела против Каршкова, Семиохина и Казорина следствие установило две платежные системы, которые принимали деньги в адрес онлайн-букмекера 1XBet — «Яндекс.Деньги» и «Монета.ру», но изначально у 1XBet было около 200 способов приема платежей, в том числе через электронный кошелек QIWI, поэтому претензии также предъявлены к Киви Банку. Виктор Бырлэдяну сообщил, что его подзащитный «намерен судиться со всеми платежными системами, через которые он переводил деньги 1XBet», но на прямой вопрос, намерен ли Макаркин предъявить аналогичный иск Сбербанку, не ответил.

Представитель «ЮМани» заявил, что они «не согласны с претензиями», считают требования истца незаконными, а действия и планы компании не стал комментировать. Представитель пресс-службы QIWI также сообщил, что они не согласны с требованием. «Оснований для его удовлетворения, по нашему мнению, нет. Возражения представлены в суд», — сказал он.

Как юристы решили собрать коллективный иск

Параллельно с иском Макаркина юридическая компания «Парлан» объявила на своем сайте, что собирает заявления от других пострадавших, чтобы подать коллективный иск против организаторов онлайн-букмекера 1XBet. Как рассказал РБК акционер этой фирмы Дмитрий Логинов, они получили около 100 подобных обращений. «Мы считаем, что 1xbet.com, melbet.соm и другие подобные сайты обладают всеми признаками финансовых пирамид. С помощью агрессивного маркетинга и упрощенной регистрации они вовлекают в игру большое число людей», — указал Логинов. По действующему законодательству средства на азартные игры должны проходить через Центр учета переводов интерактивных ставок (ЦУПИС, специальную организацию, которая является посредником между игроком и букмекерской компанией, осуществляет учет и перевод денег между ними).

По словам Логинова, в нарушение законодательства деньги пользователей онлайн-букмекера 1XBet уходили в офшорную компанию через платежные системы. Оплата услуг последних, по его оценке, обходится минимум в 15% выручки компании, еще до 40% может стоить программа партнерского маркетинга (продвижение 1XBet среди блогеров), плюс у компании есть собственные расходы, из-за чего она пытается сократить количество игроков, которые могут претендовать на выигрыш. «Вводит требование предъявлять паспорт и иные персональные данные в момент получения выигрыша, а не в момент перевода средств в пользу офшорной компании, изменяет произвольно правила и сумму выигрыша, иногда удаляет аккаунты. Эта схема позволяет принимать деньги от кого угодно, а выдавать только тем, кому посчитают возможным», — говорит представитель «Парлана». Помимо незаконного приема ставок Дмитрий Логинов называет «серьезной проблемой» то, что 1XBet рекламирует себя не как способ развлечения, а как источник заработка, что вовлекает в игру несовершеннолетних и инфантильных людей, «а в любом обществе есть определенный процент населения, который подвержен лудомании».