СК назвал подозреваемых в создании запрещенного букмекера 1XBet

Правоохранительные органы впервые назвали возможных организаторов одного из самых известных онлайн-букмекеров в мире, выступающего официальным партнером футбольного клуба «Барселона». До этого, в конце июля, Следственный комитет лишь объявлял, что его областное управление завершило расследование в отношении жительницы Брянска (ее имя не раскрывалось), которая фактически выступала кассиром онлайн-букмекера. Тогда же сообщалось о трех неназванных организаторах 1XBet, объявленных в розыск. На их недвижимость в России общей стоимостью 1,5 млрд руб. наложен арест.

Чем знаменит букмекер 1XBet Не имеющий лицензии ФНС онлайн-букмекер 1XBet хорошо известен многочисленным посетителям сайтов с пиратским контентом — реклама букмекера зачастую предваряла просмотр нелегального видео. К примеру, по итогам первого квартала 2019 года 1XBet входил в первую тройку крупнейших заказчиков видеорекламы в Рунете. За последние пять лет букмекер ежемесячно инвестировал, по оценке Group-IB, 300–500 тыс. руб. в съемку и перевод пиратского контента для 17 российских студий озвучивания. С 2015 года компания проспонсировала озвучку около 900 таких фильмов и сериалов. В 2019 году 1XBet активно занялся своим продвижением на глобальном уровне. Компания, чьи бенефициары не раскрывались, заключила глобальные спонсорские контракты с играющими в Английской премьер-лиге клубами «Ливерпуль» и «Челси». Но через несколько месяцев они отказались от сотрудничества с 1XBet. Местный регулятор Gambling Commission предупредил клубы о том, что у букмекера нет лицензии на работу в Великобритании и поэтому размещение логотипа 1XBet на форме футболистов будет нарушением закона. Издание Sunday Times тогда указало также на то, что букмекер размещает в рекламе полуобнаженных крупье, принимает ставки на детско-юношеские соревнования, размещает рекламу на запрещенных сайтах. После того, как лицензию 1XBet аннулировали власти Кении, от сотрудничества с букмекером отказался и клуб «Тоттенхэм», который разрешил использовать образ своего капитана в рекламе 1XBet в Африке. Сейчас 1XBet остается официальным партнером ФК «Барселона». Подписанный летом 2019 года спонсорский контракт действует по июль 2024 года. Доступ к сайтам 1XBet помимо России блокируется также на Украине.

О том, что организаторами 1XBet могли быть именно жители Брянска — свидетельствуют и данные о его легальном клоне — имеющем лицензию ФНС букмекере «1ХСтавка», чей бизнес оформлен на ООО «Букмекер Паб». Оно зарегистрировано как раз в Брянске. Именно «1ХСтавка» выступает, к примеру, официальным партнером футбольного клуба «Локомотив», что позволяет клубу использовать логотип 1XBet.

Федеральная антимонопольная служба, как ранее рассказывал РБК, безуспешно пыталась привлечь к ответственности «Локомотив», когда его игроки еще в 2017 году вышли на поле в форме с логотипами 1XBet. На легальную «1ХСтавку» зарегистрирован товарный знак 1X, а Веt — просто переведенное на английский слово «ставка», доказали в судах трех инстанций юристы футбольного клуба.

РБК собрал информацию о тех, кого Следственный комитет считает организаторами 1XBet.

Дмитрий Казорин

Родился в ноябре 1984 года.

Выступает соучредителем ООО «Букмекер Паб», юрлица имеющего лицензию ФНС букмекера «1XСтавка» (легального клона 1XBet) с долей, согласно данным ЕГРЮЛ на октябрь 2018 года, 12,1%. Оставшиеся 87,9% оформлены на кипрскую Ehrlich, номинальным бенефициаром которой значится местный юрист.

Выручка ООО «Букмекер Паб» по РСБУ в 2019 году достигла 10,7 млрд руб., чистая прибыль — 5,6 млрд руб.

Был владельцем также зарегистрированном в Брянске и ликвидированном в июне 2020 года ООО «Лайв Бет».

Получил гражданство Кипра в 2016 году, следует из имеющихся у РБК документов.

Роман Семиохин

Родился в феврале 1977 года.

Закончил Брянский государственный технический университет, занимался разработкой компьютерных программ.

В 2014 году стал, по информации базы СПАРК, владельцем 87,9% ООО «Букмекер Паб». В 2016 году кипрская Ehrlich Ltd, как указано в ее отчетности, выкупила эту долю за €1,4 млн.

Выступает учредителем более 30 зарегистрированных в Брянске компаний, занимающихся недвижимостью, сельским хозяйством, гостиничным бизнесом. Местные СМИ называли Семиохина «брянским миллиардером» и одним из самых влиятельных людей в области.

Выступает владельцем зарегистрированной на Мальте 1х2Platform Ltd, сейчас находящейся в стадии ликвидации. Убыток в 2019 году — €279 тыс.

Семиохин получил гражданство Кипра за участие в инвестиционной программе, сообщило в апреле 2020 года кипрское издание CyprusMail. Этой весной бизнесмен пожертвовал €1 млн больнице в Никосии на борьбу с коронавирусом. Родному Брянску Семиохин тогда тоже выделил 40 млн руб. на борьбу с пандемией.

Сергей Каршков

Родился в октябре 1980 года.

В 2010 году возглавлял отдел «К» УВД по Брянской области, который предотвращал компьютерные преступления, преступления в сфере телекоммуникаций, мобильные мошенничества и т.п. На тот момент был майором милиции. «Финансовые потоки [в интернете] ничуть не уступают реальному миру. А там, где появляются деньги, сразу же находятся и желающие их украсть, поэтому и криминальная активность перемещается в глобальную Сеть», — объяснял тогда Каршков рост числа киберпреступлений.

В 2015-м брянская газета опубликовала интервью с местным пауэрлифтером, поездку которого на соревнования спонсировал 1XBet. Он называл Каршкова руководителем компании. Сам Каршков позиционировал себя в СМИ как коммерческий директор 1XBet. Например, в 2016 году он высказывался за смягчение законодательства о рекламе в отношении букмекерских компаний — это, по его мнению, помогло бы более продуктивно сотрудничать со спортивными организациями.

В 2015 году Каршков зарегистрировал некоммерческую организацию «Союз организаторов тотализаторов», в которую вошли пять компаний, зарабатывающих на ставках. Тогда же он учредил в Брянской области общественную организацию «Союз букмекеров». В 2018 году обе НКО были ликвидированы по решению суда, так как, согласно судебным материалам, не публиковали отчетность в интернете — истцом выступило управление Минюста по Брянской области.

В том же 2015 году Каршков и его жена Наталья, как следует из имеющихся у РБК документов, подали прошение о натурализации на Кипре.

Известен адрес Каршкова в Британии — небольшой дом стоимостью примерно £160 тыс. в городке Чаттерис недалеко от Кембриджа.

В 2018 году Каршков учредил в Лондоне компанию Insystem Solutions Ltd. Ее директор — россиянин Александр Кремнев. Компания не подала отчет за 2019 год, из-за чего британский регулятор уже выпустил ей предупреждение о том, что она может быть исключена из реестра.

Среди друзей Каршкова на его странице в Facebook указан основатель Group-IB Илья Сачков.

Сергей Каршков в беседе с РБК не стал комментировать информацию Следственного комитета. В то же время он заявил, что не является совладельцем или коммерческим директором 1XBet, «как писали в СМИ» — в какой-то момент он лишь выступал «консультантом по маркетингу» этого букмекера.

Своим основным бизнесом Каршков назвал зарегистрированного в Брянске разработчика программного обеспечения «Инновационные системы» и местное рекламное агентство «9 Панд» (на своей странице в Facebook называет себя его владельцем, но агентство, по данным ЕГРЮЛ, принадлежит не Каршкову, а гендиректору Максиму Кирюхину).

«После увольнения из МВД я начал сотрудничать с различными правообладателями, параллельно основал компанию по IT-разработке. Опыт создания аналитических систем на основе big data, прогнозных и поведенческих моделей заинтересовал букмекеров», — рассказал Каршков.

С 1XBet и «Инновационные системы», по его словам, начали сотрудничать в 2012-2013 годах. Это был не единственный клиент компании, других Каршков не назвал, сославшись на соглашение о неразглашении.

Адвокат Каршкова Александр Железников, в свою очередь, заявил, что не не согласен с предъявленным его доверителю обвинением в незаконной организации азартных игр. Адвокат также настаивает, что Каршков не занимает никакой должности в 1XBet, а является партнером компании по маркетингу. «Следствие огульно обвинило этих людей в том, что они нанесли ущерб государству в размере 63 млрд руб., имея в виду, что эти деньги были незаконными ставками, но никого из тех, кто делал эти ставки, не опросили», — отметил адвокат. Железников обещает, что он и его доверитель будут добиваться возврата дела на доследование.

Связаться с Дмитрием Казориным и Романом Семиохиным РБК не удалось.