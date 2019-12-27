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Букмекеры предупредили о возможном закрытии почти всех своих контор
Рядовое изменение нормативной правовой базы уже с 1 января 2020 года может спровоцировать кризис на рынке легальных букмекерских услуг: под угрозой закрытия, по мнению отраслевой ассоциации, оказались практически все конторы
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил министру экономического развития Максиму Орешкину принять срочные меры, чтобы не допустить закрытия большинства букмекерских контор, которое может произойти 1 января 2020 года из-за изменений нормативной правовой базы. Об этом РБК сообщил представитель Титова. По его словам, бизнес-омбудсмен отправил свое письмо Орешкину 24 декабря, после того как получил обращение от Ассоциации букмекерских контор, саморегулируемой организации, объединяющей такие бренды, как «Фонбет», «Олимп», «Мегафон Бет», BingoBoom и Leon.ru.

Ассоциация предупредила Титова о возможном повсеместном закрытии букмекерских контор и, как следствие, — кризисе на рынке легальных букмекерских услуг: увольнении более 20 тыс. работников, потере региональными бюджетами не менее 5 млрд руб. налоговых поступлений и страховых взносов ежегодно, прекращении поддержки детско-юношеского спорта и стремительном росте сектора незаконной игорной деятельности.

РБК направил запросы в Ассоциацию букмекерских контор и Минэкономразвития.

Что произошло

На грани закрытия бизнес букмекерских контор, как утверждает саморегулируемая организация, оказался из-за новых правил, установленных приказом Минэкономразвития № 44 от 4 февраля 2019 года, которые должны быть выполнены до 1 января 2020 года.

В этом документе министерство обновило классификатор разрешенного использования земельных участков: в нем появился новый вид использования земли, обозначенный как «проведение азартных игр». На земле с таким статусом можно размещать букмекерские конторы, тотализаторы, пункты приема ставок вне игорных зон. С 1 января 2020 года все регионы должны обновить свои правила землепользования и застройки (ПЗЗ — документы, которые вместе с генеральными планами определяют развитие территорий в регионах) в соответствии с новым классификатором.

Однако большинство регионов, в том числе Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Краснодар и Сочи, не обновили ПЗЗ. Соответственно, как выразили опасение в Ассоциации букмекерских контор, деятельность букмекеров без обновления статуса земельных участков станет фактически нелегальной.

Насколько серьезна проблема

Опасность для существующих букмекерских контор есть только в случае, если у участка, на котором они расположены, меняется вид разрешенного использования, считает адвокат бюро Forward Legal Дарья Шляпникова. В таком случае для размещения букмекерских контор надо обязательно добавить к видам использования земли соответствующий код. Если это не будет сделано, то правообладатель земли может получить штраф, указывает юрист. Например, в Москве это 1–3 тыс. руб. для граждан, 20–50 тыс. руб. для должностных лиц и 50–150 тыс. руб. для юрлиц. А если землей владеет муниципальное образование, то нарушение вида разрешенного использования земли может стать основанием для расторжения договора аренды. Таким образом, правообладатели земельных участков рискуют лишиться права аренды, заключает Шляпникова.

Однако если регион не приведет ПЗЗ в соответствии с новым классификатором, то нарушений при размещении букмекерских контор, по мнению юриста, не будет. Кроме того, по словам Шляпниковой, арендодатели, на территориях которых уже работают букмекерские конторы, могут не опасаться штрафов. Разрешенное использование участков, установленное до утверждения классификатора, признается законным вне зависимости от его соответствия указанному классификатору, на действующие договоры аренды изменения не распространяются, успокаивает Шляпникова. Исключением из этого правила будут случаи, когда использование земли опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия. Но проведение азартных игр к таким исключениям не относится, уверена юрист.

Как можно решить эту проблему

Ассоциация букмекерских контор опасается, что в ближайшее время из-за изменений классификатора 98% всех существующих пунктов приема ставок подлежат закрытию. Бизнес-омбудсмен разделяет эти опасения.

Даже если регионы обновят ПЗЗ, большинство арендодателей, отмечает Титов в письме Орешкину, сразу перейдут в разряд правонарушителей: они позволили использовать свои участки не по целевому назначению, поскольку букмекер уже ведет свою деятельность, но она не соответствует новому коду.

Арендодатели должны будут расторгнуть договоры с букмекерами и получить новый код для своего участка, указывает Титов. По его мнению, не все владельцы земли захотят проходить эту бюрократическую процедуру (включение нового кода увеличивает кадастровую стоимость участка). Если он был получен по итогам торгов, такие изменения невозможны в принципе.

Чтобы избежать возможного коллапса букмекерских контор, Титов предлагает Минэкономразвития внести поправки в приказ № 44 от 4 февраля 2019 года. По мнению бизнес-омбудсмена, до 2025 года деятельность на участке, где уже размещены букмекерские конторы, должна регулироваться только существующим законом «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр...», владельцы таких участков также должны получить право добавить новый код путем уведомления.

Цена вопроса

В 15 российских городах-миллионниках на 1 декабря 2019 года насчитывались 1259 букмекерских контор, что на 3% меньше, чем годом ранее, свидетельствуют предоставленные РБК данные сервиса 2ГИС. Наибольшее количество точек в Москве — 504, на втором месте Петербург — 179.

«Рейтинг букмекеров» утверждает, что в 2018 году по всей стране насчитывалось около 6,3 тыс пунктов приема ставок. Тогда объем рынка оценивался в 1,15 трлн руб., что на 70%, или 650 млрд руб., выше, чем годом ранее. Такой стремительный рост аналитики «Рейтинга букмекеров» связывали с чемпионатом мира по футболу, который в 2018 году проходил в России.

Оценки за 2019 год еще нет.

Авторы: Елизавета Ефимович, Надежда Федорова
Теги: букмекерские конторы, азартные игры
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