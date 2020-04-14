Генпрокуратуру заинтересовали букмекеры среди системообразующих компаний

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Генеральная прокуратура направила поручение в Минэкономразвития дать правовую оценку обоснованности включения юридических лиц в перечень системообразующих предприятий, сообщает пресс-служба ведомства.

В частности в надзорном органе заинтересовались тем фактом, что в перечень оказались включены организации, в том числе осуществляющие букмекерскую деятельность.

РБК направил запрос в Минэкономразвития, отвечавшее за составление списка,

Под номером 76 в перечне системообразующих предприятий есть ООО «Ф.О.Н, », основным видом деятельности которой является деятельность по организации заключения пари.

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