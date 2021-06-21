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Газета
Турецкий марш
Газета № 092 (3381) (2106)
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Турецкий марш

Возобновляются авиаперевозки на самом популярном у россиян курортном направлении
Российские власти возобновляют пассажирское авиасообщение с турецкими курортами с 22 июня. Решение принято из-за улучшения ситуации с COVID-19 в Турции и на фоне переполненности черноморских курортов России
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России (оперштаб) принял решение о возобновлении полетов — регулярных и чартерных — на курорты Турции. С 22 июня российские авиакомпании могут выполнять пассажирские рейсы в Анталью, Бодрум и Даламан, сообщила вице-премьер и председатель оперштаба Татьяна Голикова.

«По заключению наших специалистов с учетом обсуждения и полноценного рассмотрения этого вопроса всеми заинтересованными федеральными органами исполнительной власти на заседании оперативного штаба было принято решение о целесообразности восстановления авиационного сообщения с Турецкой Республикой с 22 июня этого года», — сказала Голикова на брифинге в пятницу, 18 июня.

Почему Россия возобновляет полеты на турецкие курорты

На фоне резкого роста числа заболеваний коронавирусом в Турции оперштаб ограничил авиасообщение с этой страной с 15 апреля 2021 года, оставив только два еженедельных регулярных рейса между Москвой и Стамбулом, которые выполняют «Аэрофлот» и Turkish Airlines. Первоначально ограничения действовали до 1 июня, но 31 мая их продлили еще на три недели, до 21 июня 2021 года.

В Турции с конца апреля идет постепенное снижение показателей прироста заболеваемости. Пик там был зафиксирован 16 апреля — свыше 63 тыс. заболевших за сутки; а 17 июня было выявлено только 5,9 тыс. заболевших — более чем в два раза меньше, чем в России.

По словам Голиковой, российская инспекционная группа, состоявшая из представителей Роспотребнадзора, Минздрава и Ростуризма, завершила свой визит в Турцию, чтобы оценить ее готовность принимать российских туристов. Специалисты изучили ситуацию в аэропорту — алгоритмы выявления пассажиров с повышенной температурой, возможность сделать тест в случае подозрения на коронавирус. Кроме того, проверялось наличие ПЦР-лабораторий в аэропорту и при отелях.

«Масочный режим соблюдается, контроль организован. Маски и санитайзеры доступны в общественных местах и на транспорте. В аэропорту, четырех- и пятизвездочных отелях организован тепловизионный контроль», — отметила вице-премьер.

Бизнес
Россия решила приостановить полеты в Турцию и Танзанию Фото: Nicole Tung / Bloomberg

В январе—апреле 2021 года авиасообщение между Турцией и Россией было самым популярным международным направлением по числу перевезенных пассажиров российскими авиакомпаниями. Они обслужили за этот период 947 тыс. пассажиров, сообщили РБК в центре статистики и экономических исследований Транспортной клиринговой палаты. Таким образом, на турецкое направление пришелся 31% пассажиров, перевезенных российскими авиакомпаниями на всех международных направлениях в январе—апреле 2021 года, следует из данных Росавиации. Рекорд по количеству российских туристов в Турции был достигнут в 2019 году — тогда там побывали свыше 7 млн россиян. Причем с июня по сентябрь туда ездили более 1 млн человек в месяц, следует из данных Министерства культуры и туризма Турции. В 2020 году из-за ограничений, связанных с коронавирусом, турпоток из России упал более чем в три раза, до 2,1 млн человек.

В целом за полтора месяца запрета полетов на курорты Турции российский авиационный рынок может потерять около 6–7 млрд руб. выручки, говорил в интервью РБК совладелец Внуково Виталий Ванцев, когда еще не было информации о том, что ограничения будут действовать более двух месяцев.

Оперштаб также решил с 28 июня восстановить авиасообщение с США, Бельгией, Болгарией, Иорданией, Ирландией, Италией, Кипром и Северной Македонией, сообщила Голикова.

Кто полетит в Турцию

«Аэрофлот» начал продажу билетов на турецкие курорты в ночь с пятницы на субботу, 19 июня. Дополнительные рейсы начнут осуществляться с 25 июня, сообщил официальный представитель компании Михаил Демин: в Стамбул — увеличение до двух рейсов в день (до сих пор было два рейса в неделю), по одному рейсу в день в Анталью, Бодрум и Даламан. «Далее будем мониторить загрузку и принимать решение в зависимости от фактического спроса», — добавил Демин.

Крупнейшая частная авиакомпания России S7 Airlines ждет публикацию официальных документов от российских властей с деталями по возобновлению авиасообщения и готова запустить рейсы в Турцию в оперативном порядке, сказала РБК пресс-секретарь S7 Group Ирина Дунькова в пятницу, 18 июня. «Мы пока не открыли продажи на рейсы в Турцию — графики полетов находятся в стадии формирования», — отметила пресс-секретарь «Уральских авиалиний» Вера Гасникова. По ее словам, направления будут формировать туроператоры, планируются и собственные регулярные рейсы авиакомпании в Анталью и Стамбул из Жуковского. Когда и куда будет совершен первый рейс по новой турецкой программе, станет понятно в понедельник, 21 июня. РБК также направил запросы в пресс-службы авиакомпаний «Победа» и «Россия».

Если запрет на полеты чартеров на турецкие курорты будет снят и оперативно решены все формальности, то уже с 22 июня туроператоры готовы ставить рейсы в Турцию, говорит пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина. Спрос в Турцию в РСТ пока не оценивали, но у турфирм много клиентов, перед которыми сохраняются обязательства: это туристы, которые купили путевки в Турцию, но из-за ограничений не смогли улететь в 2020 году, а также в апреле, мае и июне этого года, отмечает она.

Общество
В Турцию поступила первая партия вакцины «Спутник V» Фото: Marcos Brindicci / Getty Images

«По экспертным оценкам, это около 1,5 млн россиян, объем обязательств турбизнеса перед ними может превышать 70 млрд руб.», — указывает Тюрина. В первую очередь туроператоры будут отправлять тех туристов, «кому они должны», но продавать новые туры тоже будут. Восстановление полномасштабного авиасообщения с Турцией позволит туроператорам выполнить обязательства перед туристами, чей отдых не состоялся из-за введенных ограничений, подтверждает пресс-служба туроператора «TUI Россия». «Мы спланировали полетные программы и будем готовы начать их выполнение, как только авиакомпании получат разрешение от Росавиации», — отмечает представитель компании.

Чартерный отдел «Интуриста» актуализирует авиарасписание, говорит представитель туроператора. От турагентов и туристов поступают запросы о возможности вылета начиная с 22 июня. Туроператоры ждут подтверждения от Росавиации о возможности начать полеты с 22 июня, но, вероятнее всего, реальные вылеты стартуют с 25 июня после согласования всех слотов и получения разрешительной документации от аэропортов, добавляет собеседник РБК.

Блок видео рекомендаций

Спрос на рейсы в Турцию будет большой — до запрета рейсы в Стамбул загружались очень хорошо, замечает источник в Utair. Из-за переполненности черноморских курортов новые международные направления полетов остро необходимы, добавляет он. Про переполненность российских отелей на Черном море говорила и глава Ростуризма Зарина Догузова. «Все черноморское побережье максимально загружено, местами перегружено», — отмечала она в интервью «Известиям» 15 июня. По словам Догузовой, сегодня на всем юге России дефицит качественных отелей, поэтому в условиях ограничения международного авиасообщения спрос кратно превысил предложение. «Это ожидаемо приводит к перегреву рынка и динамическому росту цен», — подчеркивала она.

Общество
Собянин заявил об индийском штамме у почти 90% заболевших COVID в Москве Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Как вспышка коронавируса в России повлияет на поездки в Турцию

17 июня мэр Москвы Сергей Собянин заявил о «стремительном ухудшении» ситуации с заболеваемостью COVID-19. «Количество людей, которые заболели COVID, мы это видим по ПЦР-тестам, выросло с 3 тыс. до 7 тыс. По предварительным данным, количество заболевших будет более 9 тыс. Это означает рост в три раза», — сказал мэр. В целом по России число заразившихся коронавирусом за сутки превысило 17 тыс. человек.

На этом фоне власти Москвы и еще нескольких регионов стали принимать решения об обязательной вакцинации, а Голикова поручила проработать вопрос онлайн-покупки билетов только при предъявлении сертификата о вакцинации от COVID-19 с портала госуслуг.

Общество
Минтранс предложил верифицировать пассажиров по сертификату о вакцинации Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

«Учитывая рост количества заразившихся COVID в России, стоит подумать над продажей туров в Турцию только для вакцинированных пассажиров, — замечает член общественного совета при Минтрансе России, председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов. — В ином случае открытие Турции может привести к еще большим цифрам и поддержать рост пандемии».

Сейчас для поездки в Турцию необходимо предъявить отрицательный результат теста ПЦР, проведенного не ранее, чем за 72 часа до въезда в эту страну.

Авторы: Артём Кореняко, Елена Сухорукова.
Теги: Турция , международные маршруты , оперативный штаб , туризм , российские авиакомпании ...
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