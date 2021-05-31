Россия продлила ограничение авиасообщения с Турцией

Глава МИД Турции говорил, что страна рассчитывает на возобновление авиасообщения. Ограничения Россия ввела 15 апреля

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Ограничение числа рейсов между Турцией и Россией сохранится и после 1 июня, такое решение принял оперативный штаб по борьбе с инфекцией, сообщил РБК источник в российской авиакомпании. О том же со ссылкой на два источника, близких к оперштабу, передает ТАСС. РБК направил запрос в оперштаб.

Россия ограничила пассажирское авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня. Число рейсов между странами сократили до двух в неделю на взаимной основе, полеты выполняют только две авиакомпании — «Аэрофлот» и Turkish Airlines.

Решение ограничить полеты было связано со вспышкой коронавируса в Турции. В апреле в стране наблюдались рекордные показатели заболеваемости — более 60 тыс. заражений за сутки. В ответ на вспышку эпидемии власти республики сперва ввели частичные ограничения, а затем объявили локдаун. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 17 мая заявил, что власти смогли взять эпидемию под контроль, и объявил об ослаблении карантинного режима.

Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного турецкого чиновника, знакомого с ходом переговоров Москвы и Анкары, писал 19 мая, что Россия не согласилась возобновить авиасообщение с Турцией ранее середины июня. По данным агентства, Анкара рассчитывала, что российские туристы смогут приехать в конце мая, а двухнедельная отсрочка станет дополнительным ударом по туристическому сектору Турции.

24 мая турецкая делегация на переговорах у вице-премьера Татьяны Голиковой предложила России постепенно возобновлять авиасообщение, начиная с курортных городов, где эпидемическая ситуация лучше, чем в целом по стране.