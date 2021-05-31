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Пандемия коронавируса ,  
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Россия продлила ограничение авиасообщения с Турцией

Глава МИД Турции говорил, что страна рассчитывает на возобновление авиасообщения. Ограничения Россия ввела 15 апреля
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Ограничение числа рейсов между Турцией и Россией сохранится и после 1 июня, такое решение принял оперативный штаб по борьбе с инфекцией, сообщил РБК источник в российской авиакомпании. О том же со ссылкой на два источника, близких к оперштабу, передает ТАСС. РБК направил запрос в оперштаб.

Россия ограничила пассажирское авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня. Число рейсов между странами сократили до двух в неделю на взаимной основе, полеты выполняют только две авиакомпании — «Аэрофлот» и Turkish Airlines.

Решение ограничить полеты было связано со вспышкой коронавируса в Турции. В апреле в стране наблюдались рекордные показатели заболеваемости — более 60 тыс. заражений за сутки. В ответ на вспышку эпидемии власти республики сперва ввели частичные ограничения, а затем объявили локдаун. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 17 мая заявил, что власти смогли взять эпидемию под контроль, и объявил об ослаблении карантинного режима.

Турция заявила о надежде на скорое возобновление авиасообщения с Россией
Общество
Фото:Abdurrahman Antakyali / Global Look Press


Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного турецкого чиновника, знакомого с ходом переговоров Москвы и Анкары, писал 19 мая, что Россия не согласилась возобновить авиасообщение с Турцией ранее середины июня. По данным агентства, Анкара рассчитывала, что российские туристы смогут приехать в конце мая, а двухнедельная отсрочка станет дополнительным ударом по туристическому сектору Турции.

24 мая турецкая делегация на переговорах у вице-премьера Татьяны Голиковой предложила России постепенно возобновлять авиасообщение, начиная с курортных городов, где эпидемическая ситуация лучше, чем в целом по стране.

31 мая глава МИД страны Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара рассчитывает на скорое возобновление авиасообщения с Россией, поскольку заболеваемость коронавирусом в Турции снизилась. Он отметил, что Россия утверждала, что решение о введении ограничений на перелеты не было политическим и связано исключительно с коронавирусом.

Авторы
Артём Кореняко Артём Кореняко, Анастасия Батманова Анастасия Батманова, Егор Губернаторов
Турция пандемия авиасообщение
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