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Особый путь меж цифровых угроз
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Газета
Особый путь меж цифровых угроз
Газета № 091 (3380) (1806) Технологии и медиа,
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Особый путь меж цифровых угроз

АНО «Диалог» представила предложения по регулированию интернета
АНО «Диалог» сравнила регулирование интернета в России и других странах и пришла к выводам о необходимости бороться с кибербуллингом и другими цифровыми угрозами. Еще одна большая проблема — риски шантажа от глобальных ИТ-компаний
Фото: Nicolas Armer / DPA / ТАСС
Фото: Nicolas Armer / DPA / ТАСС

АНО «Диалог» предложила учитывать необходимость защиты прав граждан в Сети при развитии регулирования интернет-среды, а также подготовить сценарии «ответных действий» на возможный шантаж государств со стороны ИТ-гигантов. К таким выводам организация пришла после анализа зарубежных практик защиты прав человека в цифровом пространстве, следует из презентации АНО (копия есть у РБК).

Что такое АНО «Диалог»

Организация была создана в 2019 году Департаментом информационных технологий Москвы для мониторинга и анализа эффективности обратной связи власти с жителями, но позднее она стала отвечать за развитие «платформ обратной связи» по всей стране. В 2020-м «дочка» организации, АНО «Диалог Регионы», получила субсидию 23,1 млрд руб. на создание центров управления регионами для онлайн-коммуникации граждан с местной властью и контроля за негативными отзывами жителей в соцсетях. С 2020 года гендиректором АНО является Алексей Гореславский, до этого — замначальника кремлевского управления по общественным проектам, на этом посту он отвечал за интернет-проекты.

Как пояснил РБК Гореславский, АНО «является российским центром компетенций в области интернет-коммуникаций и повсеместный процесс цифровизации находится в фокусе ее постоянного внимания». «Мы проводим анализ в интересах общества, далеко не всегда есть какой-то конкретный заказчик, нам самим важно показывать обществу объективную ситуацию с защитой прав граждан в цифровой среде по всему миру», — пояснил он в ответ на вопрос: будет ли куда-то направляться исследование организации.

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Власти объяснили «приземление» ИТ-компаний поведением Google и TikTok Сергей Кириенко

Основные выводы из презентации — в материале РБК.

О регулировании интернета

Такие цифровые угрозы, как кибермошенничество, различные формы кибернасилия (буллинг — постоянные унижения, сталкинг — преследование человека в Сети, доксинг — разглашение персональных данных или переписки без согласия второй стороны), распространение дезинформации, экстремистской риторики и панических настроений, могут привести к значительным негативным последствиям и в офлайне, считают эксперты АНО. В связи с этим регулирование интернет-коммуникаций становится «одним из важнейших направлений внутренней политики». В то же время освоение интернет-пространства должно быть одной из приоритетных задач, поскольку появление новых медиа позволяет органам власти вести прямую коммуникацию с гражданами для получения обратной связи по значимым вопросам с минимальной задержкой. «Оперативная коррекция государственной политики с учетом мнения граждан способствует формированию у них доверия в отношении государственных структур», — указано в документе.

Впрочем, по мнению гендиректора Института исследований интернета Карена Казаряна, отдельное регулирование для кибернасилия в Сети не нужно, эту проблему необходимо решать комплексно — как в офлайне, так и в онлайне. «Проблема, конечно, существует, но она существует в принципе, не только в интернете. У нас дела по статье о доведении до самоубийства почти не возбуждаются и не доходят до конца, потому что собрать доказательную базу по ним очень сложно. Что уж говорить о подобных киберпреступлениях», — рассуждает он.

О распространении контента

Одно из наиболее популярных обоснований необходимости расширения интернет-регулирования — «необходимость противодействия распространению дезинформации, особенно в условиях катастрофы или пандемии», указала АНО. Насколько сильным может быть подобное регулирование, зависит от того, что понимать под фейком. Например, в Таиланде и Сингапуре под ними помимо прочего подразумеваются сообщения, подрывающие имидж государственных институтов, говорится в презентации.

Технологии и медиа
Глава Роскомнадзора заявил о влиянии замедления Twitter на другие сервисы Фото: Alex Flynn / Bloomberg

В регулировании распространения контента Россия, по мнению авторов исследования, «следует общемировым трендам». В 2019 году Госдума приняла закон о наказании за распространение недостоверной общественно значимой информации, который на фоне зарубежных аналогов «можно охарактеризовать как относительно мягкий: он не запрещает высказывать критические мнения (в том числе и в отношении государственных служащих или институтов), суждения или точку зрения, отличную от официальной», считают авторы исследования. Впервые штраф в размере 200 тыс. руб. за нарушение этого закона получил издательский дом «Момент истины», разместивший ссылки на несколько видеороликов на YouTube, один из которых назывался «Срочно! В России готовит революцию Майдан».

О конфиденциальности

АНО «Диалог» отметила «взвешенный подход российского государства в отношении проблемы конфиденциальности»: пользователям разрешено использовать в частной переписке, не затрагивающей гостайну, несертифицированные средства шифрования.

Эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий объяснил, что с точки зрения законодательства использование сертифицированных средств шифрования, как правило, требуется в госорганах, а также в ряде финансовых организаций. В то же время он отметил, что российские спецслужбы по решению суда, если у них есть подозрение на противоправные действия гражданина, теоретически могут организовать прослушку в отечественных соцсетях и мессенджерах, но это происходит с помощью установки специальных программ. «Все зарубежные мессенджеры заявляют, что используют шифрование, которое не дает возможности даже владельцам серверов расшифровать переписку. Также иностранные соцсети не хранят серверы в России, поэтому без установки каких-либо вредоносных программ получить содержание переписки почти невозможно», — рассказал он.

О зарубежных ИТ-гигантах

Авторы исследования подчеркнули, что Россия «последовательно придерживается политики выстраивания суверенного интернет-пространства». Они указывают, что на заседании президентского Совета по правам человека (СПЧ) в конце прошлого года была поставлена задача «встраивания зарубежных ИТ-гигантов в российское правовое поле». Тогда же отмечалось, что иностранные компании для легальной работы должны иметь российские юридические представительства. «Это требование позволит контролировать сбор иностранными платформами персональных данных российских граждан и принимать ответные меры на попытки из-за рубежа незаконно повлиять на формирование российского информационного поля», — говорится в исследовании.

Общество
В Австралии Facebook и Google обязали платить СМИ за размещение контента Фото: Regis Duvignau / Reuters

В четверг, 17 июня, Госдума приняла в третьем чтении так называемый законопроект о «приземлении», согласно которому иностранные ИТ-компании (более чем с 500 тыс. пользователей в сутки, распространяющие контент на языках России или зарабатывающие за счет этой аудитории) должны с 1 января 2022 года создать в стране филиал, представительство или юрлицо. Эта структура должна будет рассматривать обращения граждан, исполнять решения судов и госорганов, ограничивать доступ к запрещенной в России информации. Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко связывал необходимость «приземления» с ответами, которые получали российские власти от Google и TikTok. Когда российским юрлицам этих компаний предъявляли претензии о распространении запрещенного контента, их сотрудники отвечали, что не имеют юридических полномочий.

В исследовании также приводится как «уникальный прецедент» конфликт Facebook с австралийским правительством, поскольку это была прямая «конфронтация между транснациональной корпорацией и государственной властью конкретного государства», при которой «корпорация решилась на использование массовой блокировки контента в качестве инструмента шантажа». Власти планировали обязать технологические компании платить австралийским СМИ за размещение новостного контента на своих платформах, но Facebook выступил против и в феврале 2021 года заблокировал все публикации местных СМИ. Позже стороны достигли соглашения. «Хотя в данном случае конфликт был обусловлен коммерческим спором, нельзя исключать, что в будущем Facebook, Google или другие подобные корпорации не будут использовать аналогичные инструменты давления в случае конфликтов, вызванных политическими или социальными противоречиями», — констатируют авторы исследования.

По словам Карена Казаряна, конфликты, подобные ситуации в Австралии, должны решаться с помощью общепринятых основ международного права. «Однако сейчас, напротив, каждое государство пытается распространить свое регулирование на иностранные компании. Это ни к чему хорошему не приведет, и рано или поздно столкновение юрисдикций станет более заметным», — считает он.

Авторы: Владислав Скобелев, Анна Балашова.
Теги: Кремль , тайна переписки , свобода слова , кибермошенничество
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