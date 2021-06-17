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В сети 5G попал инвестиционный вычет
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В сети 5G попал инвестиционный вычет
Газета № 090 (3379) (1706) Технологии и медиа,
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В сети 5G попал инвестиционный вычет

Операторы мобильной связи предложили расширить сферу применения инфраструктурных налоговых льгот
Операторы связи предложили распространить на свою инфраструктуру инвестиционный налоговый вычет на прибыль. Льгота должна помочь строить больше за те же деньги
Фото: Альберт Гарнелис / ТАСС
Фото: Альберт Гарнелис / ТАСС

Операторы связи предложили распространить инвестиционный налоговый вычет на цифровую инфраструктуру — сети связи, центры обработки данных и т.д. Это следует из новой версии проекта «дорожной карты» стимулирования инвестиционной активности для развития сетей связи на основе передовых технологий. Документ разрабатывают Минцифры и участники рынка, он обсуждался на совещании операторов с ведомством 15 июня (копия проекта есть у РБК, ее подлинность подтвердили два участника совещания).

Инвестиционный налоговый вычет позволяет уменьшить сумму налога на прибыль по расходам на приобретение, изготовление, модернизацию и реконструкцию основных средств (оборудования). При налоговых платежах в региональный бюджет компании могут списать до 90% расходов на инвестиции в основные средства, в федеральный бюджет — до 10% расходов.

Каждый регион устанавливает свои правила, кто может претендовать на инвестиционный налоговый вычет и на каких условиях. Например, в Москве налоговый вычет полагается компаниям, которые зарегистрированы в столице, работают в сфере обрабатывающего производства (включая производство пищевых продуктов, одежды, металлов, стройматериалов, различных электронных устройств и др.) и имеют статус московского инвестора. Ежегодный объем инвестиций в основные средства должен составлять не менее 200 млн руб. В Санкт-Петербурге инвестиционный налоговый вычет распространяется на обрабатывающее производство и железнодорожный транспорт (ж/д компании должны инвестировать в модернизацию оборудования не менее 1,5 млрд руб. в течение трех лет).

Зачем операторам налоговый вычет

По словам двух собеседников РБК, с идеей ввести инвестиционный налоговый вычет выступил оператор «Эр-Телеком Холдинг». Вычет должен быть предусмотрен «для всех сетей связи и независимо от типа оборудования, чтобы подстегнуть развитие сетей, дата-центров и цифровой инфраструктуры». В рамках обсуждения идею конкретизировали — распространить действие льготы только на российское оборудование и на сети связи нового поколения. Налоговый вычет вместе с другими мерами стимулирования позволит построить на 10–15% больше инфраструктуры в рамках планируемых бюджетов, привел расчет один из собеседников РБК.

Согласно решению правительства, строить сети пятого поколения мобильной связи (5G) в России можно только на российском оборудовании, которого пока не существует. Эксперты Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) ранее оценивали совокупные инвестиции на развитие таких сетей в период с 2021 по 2027 год в 1–1,1 трлн руб. МТС, «МегаФон», «ВымпелКом» (бренд «Билайн») и «Ростелеком» (владеет Tele2 в России) в совместном докладе указали, что, если им придется строить 5G в диапазоне 4,8–4,99 ГГц, который для этого определило правительство, их капитальные и операционные затраты только для городов с населением более 1 млн человек составят 723,3 млрд руб. до 2030 года и не окупятся минимум в ближайшие 20 лет.

Другой собеседник отметил, что появление в документе новых инициатив может задержать процесс его принятия, потому что их придется отправлять на новый круг согласования с другими ведомствами. Несколько участников рабочей группы предлагали принять базовые, ранее обсужденные меры, а потом думать над поправками. В итоге операторам дали неделю на доработку предложений.

Бизнес
Власти предложили ввести налоговый вычет для металлургов и химиков Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Представитель Минцифры подтвердил РБК, что ведомство обсудило с операторами положения проекта «дорожной карты». «Минцифры находится в диалоге с операторами по всем указанным инициативам, которые выдвинули компании, и заинтересовано в выработке решений», — отметил он. По словам представителя ведомства, планируется вскоре вынести доработанный документ на рассмотрение президиума правительственной комиссии по цифровому развитию.

Представитель «ЭР-Телеком Холдинга» отказался от комментариев. Также поступили представители «Ростелекома», МТС, «МегаФона» и «ВымпелКома».

Директор по налоговым услугам предприятиям в области связи, информационных технологий и СМИ PwC в России Василий Голованов считает, что инвестиционный налоговый вычет на инфраструктуру позволит софинансировать расходы на ее строительство со стороны государства, а регионы, предоставляя такой вычет, смогут активнее бороться за размещение сетей. «До этого регионы могли привлекать инвестиции в цифровую инфраструктуру в основном только через снижение в допустимых пределах региональной части налога на прибыль», — указал он.

По словам Голованова, в зависимости от формулировок закона эта мера теоретически позволит сэкономить до 100% от суммы инвестиций: ее можно вычитать из сумм налога, а не налоговой базы. Эксперт PwC отметил, что пока инвестиционный налоговый вычет используется мало, поскольку в каждом регионе России, где принято соответствующее законодательство, действуют свои детализированные критерии, устанавливающие, какие объекты каких компаний могут под них подпасть.

Экономика
В Думе предложили распространить налоговый вычет за секции для детей Фото: Илья Питалев / РИА Новости

По открытым данным ФНС, на конец 2020 года вычетом воспользовались всего 77 компаний на территории 22 регионов, отметил директор департамента налогов и права Deloitte в СНГ Эмиль Бабуров. «Действующая редакция Налогового кодекса и так позволяет применять инвестиционный налоговый вычет ко многим объектам цифровой инфраструктуры, но региональные власти, внедряя этот инструмент на локальном уровне, как правило, не включают телекоммуникационную отрасль в перечень тех, кто его может применять», — пояснил Бабуров. Он назвал подобную льготу «наиболее эффективной инвестиционной из всех потенциально доступных», оценив возможную экономию также в размере «до 100% от суммы инвестиций в соответствующие объекты основных средств».

Как еще планируют поддержать операторов

Среди других обсуждаемых мер поддержки «дорожной карты»:

  • упростить операторам согласование размещения средств связи на аэродромах и в границах приаэродромных территорий;
  • пересмотреть санитарно-эпидемиологические нормативы для увеличения предельно допустимого уровня излучения базовых станций;
  • упростить доступ операторов в многоквартирные жилые дома, чтобы они могли размещать на общедомовой территории сети связи и оказывать услуги жильцам.

В предыдущих версиях «дорожной карты» предлагалось перенаправить средства, которые операторы платят за использование частот (около 20 млрд руб. в год), на освобождение пригодного для запуска 5G-диапазона от средств военных, писал «Коммерсантъ». Сейчас эта плата после поступления в бюджет страны используется на общие цели, однако это предложение не сохранилось в новой версии «дорожной карты». Зато в последнюю версию попали предложения, которые ранее вызывали разногласия у ведомств: снизить плату за радиочастотный спектр для операторов, внедряющих 5G, и увеличить стоимость ресурса для тех, кто развивает устаревшие технологии (но теперь формулировка скорректирована на «создать механизм повышения размеров платы» за частоты для владельцев средств, препятствующих внедрению 5G и в отношении которых власти приняли решение прекратить их использование).

Авторы: Владислав Скобелев, Анна Балашова.
Теги: операторы связи , Минцифры , налоги
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