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Затраты на развитие 5G в России оценили более чем в ₽1 трлн

С 2021 по 2027 год совокупные затраты операторов на развитие связи 5G могут достигнуть 1,1 трлн руб., подсчитало АКРА. Сами операторы ранее говорили о меньших суммах, но уже их характеризовали как превышающие инвествозможности
Фото: Михаил Почуев / ТАСС
Фото: Михаил Почуев / ТАСС

По оценке экспертов Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), совокупные инвестиции на развитие сетей пятого поколения мобильной связи (5G) в России с 2021 по 2027 год могут составить 1–1,1 трлн руб. Об этом говорится в поступившем в РБК исследовании агентства о российском телекоммуникационном рынке.

Свой прогноз эксперты строили на имеющейся в настоящий момент информации о том, как в России будет происходить внедрение 5G. Эксперты АКРА оговариваются, что перспективы этой технологии остаются неопределенными. Они объясняют, что пока операторам не выделили радиочастоты для развития новых сетей и до конца не понятно, какой ресурс получат игроки рынка. Кроме того, звучат предложения по использованию исключительно российского оборудования при строительстве 5G. «Эти факторы во многом определяют объем необходимых инвестиций и сроки внедрения новой технологии. При реализации развертывания сетей 5G на частотах 4,8–4,99 ГГц объем капитальных затрат будет выше ввиду большей требуемой плотности и большего расхода электроэнергии, а также на фоне удорожания оборудования. Последнее обусловлено тем, что большинство поставщиков производят оборудование для использования на других частотах, более распространенных для сетей 5G», — говорится в исследовании.

Операторы оценили решение ФАС о создании СП по расчистке частот для 5G
Технологии и медиа
Фото:Александр Авилов / АГН «Москва»

Активное внедрение 5G в России, по оценке экспертов АКРА, начнется с 2024 года, однако сроки могут быть сдвинуты в случае недостаточности спроса со стороны конечных потребителей.

Сколько зарабатывают операторы

По итогам 2020 года, по оценке АКРА:

  • совокупный объем российского рынка телекоммуникаций составил 1,79 трлн руб., что на 2% больше, чем в 2019 году;
  • на конец года в России было 254 млн абонентов мобильной связи, что на 1,5% меньше, чем по итогам 2019-го. При этом количество абонентов широкополосного доступа в интернет выросло на 0,85%, до 35,8 млн. Положительное влияние на развитие этого сегмента оказала пандемия коронавируса: необходимость перехода на удаленный формат работы и учебы, а также рост спроса на игры и другие онлайн-развлечения;
  • в среднесрочной перспективе совокупная выручка рынка телекоммуникаций будет расти на 4% в год;
  • в 2024 году показатель приблизится к 2 трлн руб.;
  • прогноз о том, сколько операторы смогут заработать за счет внедрения 5G, АКРА не делало;
  • по результатам девяти месяцев 2020 года телеком-компании «продемонстрировали относительную операционную и финансовую устойчивость, включая достаточно высокие показатели кредитного качества». Но в среднесрочной перспективе АКРА ожидает увеличение кредитного портфеля компаний отрасли на фоне роста капитальных затрат. Наращивание затрат также может привести к постепенному снижению дивидендных выплат после 2021 года, считают эксперты.

Как готовятся развивать 5G

В прошлом году Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ, основной орган, занимающийся распределением этого ресурса в России) разрешила использовать для развития 5G частоты 24,25–24,65 ГГц неопределенному кругу лиц — это означит, что их могут получить те компании, которые подадут соответствующую заявку. Однако до сих пор не утверждены условия использования этих частот.

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Комиссия правительства утвердила «дорожную карту» внедрения 5G в России
Технологии и медиа
Фото:Михаил Почуев / ТАСС

В качестве основного диапазона для внедрения 5G Минцифры предлагает использовать частоты 4,8–4,99 ГГц, но решение об их выделении пока не принято. Крупнейшие мобильные операторы в свою очередь просят выделить им частоты 3,4–3,8 ГГц, которые сейчас заняты системами силовых ведомств. Как говорилось в совместном докладе МТС, «МегаФона», «ВымпелКома» (бренд «Билайн») и «Ростелекома» (владеет Tele2 в России), если им придется строить 5G в диапазоне 4,8–4,99 ГГц, затраты на них не окупятся минимум в ближайшие 20 лет. Они оценивали капитальные и операционные затраты в сети в этом диапазоне только для городов с населением более 1 млн человек в 723,3 млрд руб. до 2030 года. Это в 2,5 раза выше, чем затраты для инфраструктуры в диапазоне 3,4–3,8 ГГц, писали они, резюмируя, что развитие 5G в диапазоне 4,8–4,99 ГГц превышает их «инвестиционные возможности». При таком сценарии накопленный убыток операторов составит 354,3 млрд руб., причем показатель будет расти вплоть до 2040 года, предупреждали они.

Представители «Ростелекома», МТС, «ВымпелКома» и «МегаФона» не стали комментировать указанную АКРА оценку затрат в более 1 трлн руб. По словам представителя «Ростелекома», на данный момент преждевременно делать уверенные оценки капиталовложений, как и выводы об их влиянии на финансовые показатели компаний, еще многое может измениться. Он напомнил, что в соответствии с «дорожной картой» развития 5G первые коммерческие сети в России появятся в 2024 году в городах-миллионниках и они должны быть построены на отечественном оборудовании, которое пока существует только в виде прототипов.

Автор
Анастасия Скрынникова
5G сотовые операторы радиочастоты затраты
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Технологии и медиа
РБК
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