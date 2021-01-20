Затраты на развитие 5G в России оценили более чем в ₽1 трлн
По оценке экспертов Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), совокупные инвестиции на развитие сетей пятого поколения мобильной связи (5G) в России с 2021 по 2027 год могут составить 1–1,1 трлн руб. Об этом говорится в поступившем в РБК исследовании агентства о российском телекоммуникационном рынке.
Свой прогноз эксперты строили на имеющейся в настоящий момент информации о том, как в России будет происходить внедрение 5G. Эксперты АКРА оговариваются, что перспективы этой технологии остаются неопределенными. Они объясняют, что пока операторам не выделили радиочастоты для развития новых сетей и до конца не понятно, какой ресурс получат игроки рынка. Кроме того, звучат предложения по использованию исключительно российского оборудования при строительстве 5G. «Эти факторы во многом определяют объем необходимых инвестиций и сроки внедрения новой технологии. При реализации развертывания сетей 5G на частотах 4,8–4,99 ГГц объем капитальных затрат будет выше ввиду большей требуемой плотности и большего расхода электроэнергии, а также на фоне удорожания оборудования. Последнее обусловлено тем, что большинство поставщиков производят оборудование для использования на других частотах, более распространенных для сетей 5G», — говорится в исследовании.
Активное внедрение 5G в России, по оценке экспертов АКРА, начнется с 2024 года, однако сроки могут быть сдвинуты в случае недостаточности спроса со стороны конечных потребителей.
Сколько зарабатывают операторы
По итогам 2020 года, по оценке АКРА:
- совокупный объем российского рынка телекоммуникаций составил 1,79 трлн руб., что на 2% больше, чем в 2019 году;
- на конец года в России было 254 млн абонентов мобильной связи, что на 1,5% меньше, чем по итогам 2019-го. При этом количество абонентов широкополосного доступа в интернет выросло на 0,85%, до 35,8 млн. Положительное влияние на развитие этого сегмента оказала пандемия коронавируса: необходимость перехода на удаленный формат работы и учебы, а также рост спроса на игры и другие онлайн-развлечения;
- в среднесрочной перспективе совокупная выручка рынка телекоммуникаций будет расти на 4% в год;
- в 2024 году показатель приблизится к 2 трлн руб.;
- прогноз о том, сколько операторы смогут заработать за счет внедрения 5G, АКРА не делало;
- по результатам девяти месяцев 2020 года телеком-компании «продемонстрировали относительную операционную и финансовую устойчивость, включая достаточно высокие показатели кредитного качества». Но в среднесрочной перспективе АКРА ожидает увеличение кредитного портфеля компаний отрасли на фоне роста капитальных затрат. Наращивание затрат также может привести к постепенному снижению дивидендных выплат после 2021 года, считают эксперты.