Затраты на развитие 5G в России оценили более чем в ₽1 трлн

С 2021 по 2027 год совокупные затраты операторов на развитие связи 5G могут достигнуть 1,1 трлн руб., подсчитало АКРА. Сами операторы ранее говорили о меньших суммах, но уже их характеризовали как превышающие инвествозможности

Фото: Михаил Почуев / ТАСС

По оценке экспертов Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), совокупные инвестиции на развитие сетей пятого поколения мобильной связи (5G) в России с 2021 по 2027 год могут составить 1–1,1 трлн руб. Об этом говорится в поступившем в РБК исследовании агентства о российском телекоммуникационном рынке.

Свой прогноз эксперты строили на имеющейся в настоящий момент информации о том, как в России будет происходить внедрение 5G. Эксперты АКРА оговариваются, что перспективы этой технологии остаются неопределенными. Они объясняют, что пока операторам не выделили радиочастоты для развития новых сетей и до конца не понятно, какой ресурс получат игроки рынка. Кроме того, звучат предложения по использованию исключительно российского оборудования при строительстве 5G. «Эти факторы во многом определяют объем необходимых инвестиций и сроки внедрения новой технологии. При реализации развертывания сетей 5G на частотах 4,8–4,99 ГГц объем капитальных затрат будет выше ввиду большей требуемой плотности и большего расхода электроэнергии, а также на фоне удорожания оборудования. Последнее обусловлено тем, что большинство поставщиков производят оборудование для использования на других частотах, более распространенных для сетей 5G», — говорится в исследовании.

Активное внедрение 5G в России, по оценке экспертов АКРА, начнется с 2024 года, однако сроки могут быть сдвинуты в случае недостаточности спроса со стороны конечных потребителей.