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Металлургия расщедрилась по-нефтегазовому
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Металлургия расщедрилась по-нефтегазовому
Газета № 082 (3371) (0406) Финансы,
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Металлургия расщедрилась по-нефтегазовому

Аналитики ITI Capital проанализировали дивидендную политику российских компаний в 2020 году
Нефтегазовый сектор обеспечил лишь треть объема выплат, причитающихся акционерам за кризисный 2020 год, подсчитали в ITI Capital, их догнали металлурги. В целом российский рынок лидирует по дивидендной доходности в мире
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Из-за кризиса и пандемии нефтегазовая отрасль перестала лидировать в России по дивидендным выплатам среди публичных компаний: в 2020 году доля этого сектора в общем объеме вознаграждения акционерам упала с 51 до 33%, следует из обзора инвестиционной компании ITI Capital (есть у РБК). Паритета с ТЭКом по доле выплаченных дивидендов (33%) достигли металлургические компании, а игроки финансового сектора за год нарастили долю с 13 до 18%. Расчеты аналитиков сделаны на основе отчетности 50 крупнейших российских компаний с листингом на Московской бирже, на них приходится 90% всего объема публичных дивидендных выплат в России.

Снижение вознаграждений акционерам от нефтегазовых компаний во многом связано с падением цен на нефть и последующим сокращением прибыли ТЭКа в прошлом году, поясняет главный инвестиционный стратег ITI Capital Искандер Луцко: «Это разовый фактор, в 2021 году он уже не будет оказывать такого влияния на выплаты. Западные нефтяные компании, например, уже говорят о том, что будут увеличивать дивиденды, инициировать обратные выкупы и прочее».

По расчетам ITI Capital, общая сумма выплат акционерам от топ-50 компаний на Мосбирже за прошлый год составила 2,6 трлн руб. ($36 млрд) с учетом годовых и промежуточных дивидендов. Вознаграждения за 2020 год упали на 19% в рублевом выражении и почти на четверть в долларовом (24%). Максимальное сокращение дивидендных выплат в России пришлось на нефтехимический сектор (минус 66% по сравнению с 2019 годом), коммунальные услуги (минус 56%) и нефтегазовую отрасль (минус 46%). В лидеры роста по выплатам вышли ретейл (+60%), металлургия и горнодобывающая промышленность (+20%). Среднегодовая доходность акций российских эмитентов за 2020 год при этом снизилась на 2 процентных пункта, до 6% в долларовом выражении, но все равно оставалась самой высокой в мире, отмечают аналитики ITI Capital.

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Россия вошла в топ-3 развивающихся стран по дивидендной доходности акций Фото: Илья Питалев / РИА Новости

«Все те секторы, которые пострадали из-за пандемии и были вынуждены сократить выплату дивидендов, в этом году вернутся к большим выплатам, чтобы привлечь инвесторов и приумножить капитализацию», — допускает Луцко.

Чего ожидать от компаний после пика пандемии

В ITI Capital прогнозируют, что по итогам 2021 года дивидендная доходность российских эмитентов в долларах достигнет 7%. Это на 3 п.п. выше ближайших стран — конкурентов по этому показателю: Италии и Великобритании.

«Россия сохранит лидерство в мире по уровню дивидендной доходности среди публичных компаний. Но она не существенно увеличится, потому что вырастет и капитализация компаний, а при росте цены акций дивидендная доходность снижается», — прогнозирует Луцко.

Российским компаниям пока на руку растущие цены на сырье, говорит старший аналитик «Атона» Михаил Ганелин: «Цены на сырье (нефть, газ, металлы) находятся на 10-летнем историческом максимуме, рубль достаточно слабый — все это позволяет очень сильно увеличить доходы, и дивиденды будут рекордными по итогам 2021 года». Он ожидает, что средняя дивидендная доходность по российскому рынку будет выше 10%.

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Мосбиржа предложит упростить уплату налогов по дивидендам из-за рубежа Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

«Дивидендная доходность российских эмитентов в 2021 году как минимум вернется к уровням 2019 года, а, скорее всего, может стать рекордной — в районе 8–9%», — приводит свои оценки портфельный управляющий «Альфа-Капитала» Эдуард Харин. Он связывает это не только с хорошей конъюнктурой для отдельных отраслей, но и с общим восстановлением экономики после пандемии. «Кроме того, нужно учитывать вероятность байбэков (buy-back, обратный выкуп акций эмитентом с рынка. — РБК) у некоторых компаний, поскольку это тоже можно расценивать как дивидендную доходность», — добавляет он.

«В числе самых перспективных дивидендных фишек мы выделяем такие компании, как «Роснефть», ЛУКОЙЛ, «Газпромнефть». У «Газпрома», по нашим оценкам, дивидендная доходность по 2021 году может превысить 10%», — перечисляет инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин. Он также высоко оценивает дивидендные перспективы металлургов и банков.

На что стоит обратить внимание инвесторам

Цены на сырье волатильны, и тренд первого полугодия может переломиться во втором, предупреждает Ганелин. «Например, цены на сталь, никель, нефть во втором полугодии могут понизиться. Хотя мы не думаем, что снижение будет существенным, и ожидаем, что дивиденды будут высокими, стоит следить за ними», — говорит аналитик.

Негативно повлиять на дивидендную доходность российских эмитентов могут разговоры о том, что государство может изменить налоговую нагрузку для некоторых участников рынка, считает Харин. «Мы надеемся, что этого не произойдет, иначе это будет неприятным сигналом для инвесторов: даже если компании получили сверхприбыль по независящим от них причинам, например из-за начала суперцикла, нам кажется неправильным забирать у них эти деньги через налоги», — замечает Харин.

31 мая первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил в интервью телеканалу РБК, что металлурги «нахлобучили» государство на 100 млрд руб. — в прошлом году им удалось увеличить свои доходы за счет повышения цен на внутреннем рынке вслед за ростом мировых цен. По словам Белоусова, эти деньги должны вернуться в бюджет в виде налогов. Позднее он уточнил, что у правительства нет цели «отобрать деньги у металлургов», задача — сделать так, чтобы из-за роста цен не пострадали государственные и окологосударственные программы по развитию инфраструктуры.

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Автор: Юлия Кошкина.
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