Россия вошла в топ-3 развивающихся стран по дивидендной доходности акций

Российские компании — в лидерах по дивидендной доходности среди развивающихся рынков, оценили аналитики «ВТБ Капитала». Прогноз для них на ближайший год приближается к 8%. Россия проигрывает Пакистану и выигрывает у Греции и Чехии

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Российский рынок акций оказался одним из наиболее привлекательных с точки зрения ожидаемых дивидендных доходностей на ближайший год среди 27 развивающихся стран из индекса MSCI EM, оценили аналитики «ВТБ Капитала». Дивидендная доходность для бумаг из индекса MSCI Russia на основе консенсус-прогноза Bloomberg составляет 7,95% в течение следующих 12 месяцев, следует из презентации главного стратега «ВТБ Капитала» по рынку акций Ильи Питерского.

Среди других развивающихся экономик выше дивидендная доходность по рынку акций только в Пакистане (8,8%), а превышает 6% — на рынках Греции (6,9%) и Чехии (6,2%). В среднем по развивающимся странам показатель составляет 2,4%. Для сравнения: в США прогнозируемая дивидендная доходность на год — 1,6%.

Дивидендная доходность на российском рынке сейчас находится практически на пиковых значениях, говорит Питерский, исключение — период начала пандемии, когда прогнозы по дивидендам не пересмотрели, но сократили прогнозы по ожидаемой прибыли. На российском рынке исторически высокая дивидендная доходность: за последние три года она составляла от 6,2 до 11,2% при медианном значении по развивающимся рынкам в 3,1%. Значение рассчитывается в функциональной валюте, то есть итоговый показатель может отражать среднюю дивидендную доходность компаний из одной страны в разных денежных единицах (некоторые российские компании, например, рассчитывают дивиденды в долларах).

Наибольшие дивиденды в России выплачивают экспортеры («ВТБ Капитал» определяет их как компании с высокой долей долларовой прибыли). Согласно данным «ВТБ Капитала» и консенсус-прогнозу Bloomberg на февраль, аналитики ожидают наибольшей доходности от бумаг Evraz (20%), НЛМК (19%), АЛРОСА (17%), «Сургутнефтегаза» (префы, 17%), ММК (16%), «Северстали» (13%), «Русагро» и «Норникеля» (выше 13%).