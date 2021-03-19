Россия вошла в топ-3 развивающихся стран по дивидендной доходности акций

Сырьевые компании вошли и в топ-10 лучших дивидендных акций за пять лет, составленный «РБК Инвестиции»: первые три строчки заняли привилегированные акции «Татнефти», акции НЛМК и НМТП, показавшие средневзвешенную доходность 14,4, 13,8 и 14,1% соответственно. Помимо них в рейтинг попали, в частности, «Газпром нефть», «Норникель» и ММК.
Как оценивается российский рынок
«Показатель дивидендной доходности зависит от стоимости акций и доли прибыли, которая выплачивается в виде дивидендов, объясняет аналитик «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин. В российском случае речь идет о высокой доле прибыли и низкой стоимости акций, добавляет он. Компании выплачивают большие дивиденды по ряду причин, объясняют эксперты.
- «Высокий уровень дивидендной доходности на текущий момент может быть объяснен неуверенностью инвесторов в стабильности высоких дивидендов от российских компаний, что включает в себя, например, валютные риски», — говорит Питерский. Рубль в 2020 году подешевел на 16,5% к доллару и на 24% к евро.
- Российский рынок торгуется со скидкой к другим развивающимся рынкам. Так, мультипликатор P/E (отношение капитализации компании к ее годовой прибыли) по российскому рынку на 48% ниже, чем по другим EM. «Это обусловлено в том числе опасениями инвесторов относительно санкций», — говорит аналитик «ВТБ Капитала». Хотя дисконт для развивающихся рынков не полностью объясняет разницу в дивидендных доходностях в три и более раз, замечает Питерский.
- Риск-премия российского рынка акций действительно очень высокая, при этом страховка от банкротства (CDS, кредитный дефолтный своп) для России находится близко к историческим минимумам за 20 лет, говорит управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий. «То есть на рынке облигаций иностранные инвесторы оценивают риск-премию на минимальном уровне, а на рынке акций как максимальную, при этом и там и там основные игроки — иностранцы», — обращает внимание он.
- Российский рынок продолжает резко реагировать на заявления о возможных будущих санкциях со стороны США. Так, в среду, 17 марта, курсы доллара и евро на Московской бирже подскочили примерно на один рубль на фоне заявления президента США Джо Байдена о том, что Владимиру Путину предстоит «заплатить», если подтвердится факт вмешательства в проводившиеся в США выборы.
Бизнес выплачивает большие дивиденды, так как из-за невысокой инвестиционной привлекательности российских активов компании не хотят инвестировать эти средства, замечает Нигматуллин. Особенно это касается сырьевых компаний, добавляет он. Вес энергетических компаний в секторе MSCI Russia составляет 46%. Отчасти высокая дивидендная доходность объясняется желанием владельцев российского бизнеса (включая государство в случае госкомпаний) возвращать акционерам вложенные средства, говорит Питерский.
Российский рынок характеризуется высокой долей сырьевых компаний, которые в отличие от быстрорастущих компаний не требуют много денег для развития, считает аналитик «Атона» Михаил Ганелин. При этом «сырьевые компании генерируют хорошие денежные потоки и поэтому направляют прибыль на дивиденды», говорит он, добавляя, что это справедливо в отношении и частных, и государственных компаний. Например, для частных производителей стали сейчас хорошая конъюнктура благодаря высоким ценам на металл, а в отношении нефтекомпаний государство добилось выплат высоких дивидендов (идут в бюджет пропорционально доле владения государства), отмечает Ганелин.
Сырьевые компании всегда отличаются повышенными дивидендами, но в случае России они все равно крайне высокие, считает Русецкий. В ближайшую пару лет, оценивает он, дивидендная доходность останется высокой по причине выросших цен на сырье, но в дальнейшем она будет нормализовываться.
В целом высокая доходность — один из важных факторов привлекательности российского рынка, уверен Ганелин. «Хотя ситуация и не нова, инвесторы сейчас смещают свой интерес с быстрорастущих компаний на компании стоимости, которые платят дивиденды. Есть надежда, что часть глобальных потоков инвестиций развернется и Россия получит часть этого пирога. Рынок готов расти, но санкционная риторика сдерживает этот потенциал», — заключает он.