Олигарх о четырех стенах

Владимир Зеленский внес законопроект, ограничивающий политическое влияние большого бизнеса

Президент Украины внес в парламент законопроект о борьбе с чрезмерным влиянием олигархов. Чем инициатива Владимира Зеленского грозит богатейшим людям Украины, разбирался РБК

Владимир Зеленский (Фото: Ирина Яковлева / ТАСС)

В четверг на сайте украинского парламента был опубликован текст президентского законопроекта № 5599 «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)». О внесении законопроекта объявили 2 июня, он отмечен как неотложный.

Если закон будет принят Радой, то лицам, официально отнесенным к олигархам, будет запрещено делать взносы (прямо или через других лиц) в бюджеты политических партий, быть покупателем или бенефициаром покупателя в процессе приватизации объектов большой приватизации.

Государственные служащие должны будут подавать декларации о контактах с олигархом или его представителем. Эта норма будет касаться президента, председателя парламента и его заместителей, депутатов, членов правительства и других. Олигарх и его представители перед началом встречи с госслужащим должны будут предупреждать о факте включения в реестр олигархов. Декларацию о контактах нужно будет подавать через сайт Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) не позднее следующего дня после встречи, указав дату и место встречи и краткое содержание разговора. За неподачу декларации грозит политическая или дисциплинарная ответственность.

Зачем Зеленскому этот законопроект

О подготовке этого закона Владимир Зеленский сообщил на пресс-конференции еще 20 мая. «Главное — содержание и философия: мы не хотим убить большой бизнес. Но мы точно убиваем понятия «содержание» и «влияние» олигархической системы в нашей стране. Влияния на масс-медиа не будет, влияния на политику не будет, влияния на чиновников не может быть. Но если это будет, то эти люди получат билет под названием «олигарх» — они появятся в специальном реестре», — пояснил тогда Зеленский. «Целью этого закона является преодоление конфликта интересов, вызванного слиянием политиков, медиа и крупного бизнеса, обеспечение национальной безопасности Украины в экономической, политической и информационной сферах», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Тема борьбы с олигархами довольно активно звучит в украинской политической риторике, в частности в предвыборной, однако едва ли не впервые ей публично уделяет столько внимания действующий президент, отмечает эксперт украинского Центра Разумкова Алексей Разумный. По его мнению, «крестовый поход» Зеленского против олигархов может быть как творческой демонстрацией исполнения общественного запроса, так и реальным следствием осознания олигархической угрозы для властной вертикали — ведь олигархам нужно слабое государство и слабый президент, которых легко использовать.

Уменьшение влияния олигархов на власть было одним из предвыборных обещаний Зеленского. В мае 2020 года, подводя первые итоги его президентства, 71% опрошенных Центром Разумкова украинцев указали, что власть не выполнила обещание по снижению влияния олигархов на политику. В мае 2021 года исследование того же центра выявило, что уменьшение влияния олигархов было оценено гражданами в 1,9 балла по 5-балльной шкале. В 2019 году совместный опрос фонда «Демократические инициативы» имени Кучерива и Центра Разумкова показал, что засилье олигархов считается украинцами одной из главных проблем общества. Главной проблемой его назвали 31% опрошенных, тогда как в лидерах оказались коррупция и война в Донбассе (по 69%).

Как законопроект определяет олигарха

Чтобы попасть в официальный перечень олигархов, бизнесмен должен подходить по крайней мере по трем из четырех критериев, указанных в законопроекте.

Участвует в политической жизни. Участием может считаться как занятие различных выборных должностей (от президента до депутата), работа в правительстве, работа на посту генпрокурора или главы Центрального банка, так и связи с кем-то из этого перечня чиновников. К участию в политике также предлагается отнести занятие должности в руководящих органах политической партии, а также финансирование политической партии, агитации или проведение митингов и демонстраций с политическими требованиями.

Имеет значительное влияние на средства массовой информации.

Является конечным бенефициарным владельцем субъекта хозяйствования, который в день вступления в силу закона является субъектом естественных монополий или занимает монопольное положение на общегосударственном товарном рынке.

Подтвержденная стоимость активов лица (и лиц, бенефициаром которых оно является) превышает один миллион прожиточных минимумов (с 1 января этого года он составляет 2393 гривны, примерно 6,4 тыс. руб.). Под этот критерий подпадают все 100 богатейших украинских бизнесменов из списка Forbes.

Если фигурант перечня в какой-то момент не отвечает хотя бы двум критериям, он может быть исключен из списка.

Кто будет формировать список олигархов

Решение о признании олигархом будет принимать СНБО на основании представления правительства, члена СНБО, Нацбанка, Службы безопасности Украины или Антимонопольного комитета. Заносить олигархов будут в открытый реестр, вести который будет также аппарат СНБО.

Председатель парламента Дмитрий Разумков увидел в этой норме противоречие. СНБО — совещательный, консультативный и координационный орган, которому не свойственна функция относить тех или иных граждан к тем или иным категориям, заявил он 3 июня. По мнению спикера Рады, стоило бы создать отдельный орган, который занимался бы такими вопросами. По его оценке, может возникнуть и конфликт интересов, так как и председатель парламента, и президент, и другие высокопоставленные служащие входят в состав СНБО, но при этом они могут быть связаны с некоторыми олигархами и вряд ли в этом случае будут поддерживать внесение этих лиц в реестр.

Кто может попасть в реестр олигархов

Судя по заявлениям официальных лиц, в украинский реестр олигархов может попасть около десяти человек. «Мы имеем в виду 13 человек, которых мы можем с уверенностью отнести к олигархической среде. Которые имеют очень большое влияние внутри и вне нашей страны», — заявил 11 мая секретарь СНБО Алексей Данилов на Всеукраинском форуме «Украина 30. Безопасность страны». Некоторые фамилии назвал сам Зеленский: «Фамилии здесь не имеют никакой разницы: Медведчук, Коломойский, Порошенко, Ахметов, Пинчук, Фирташ или любой другой. Важно одно — ты готов работать законно и прозрачно. Хочешь и впредь создавать монополии, контролировать СМИ, влиять на депутатов и других государственных служащих? Первое — поддерживается. Второе — заканчивается».

Если ориентироваться на такой критерий, как владение СМИ, то претендентами в олигархи являются следующие бизнесмены (по данным украинской Би-би-си): Ринат Ахметов (его группа SCM контролирует телеканалы «Украина» и «Украина 24»), владельцы телеканала «Интер» Дмитрий Фирташ, Сергей Левочкин и Валерий Хорошковский, владелец телеканала «1 + 1» Игорь Коломойский, владельцы ICTV и СТБ Виктор Пинчук и его жена Елена (дочь Леонида Кучмы). У бывшего президента, а ныне депутата парламента и лидера партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко под контролем два телеканала — «5 канал» и «Прямой». Еще один канал — «Эспрессо» — принадлежит Ивану Жеваго, сыну бизнесмена Константина Жеваго.

Самые богатые люди Украины из списка Forbes, имеющие отношение к СМИ 1. Ринат Ахметов — $7,6 млрд, металлургия, ТЭК 2. Виктор Пинчук — $2,5 млрд, металлургия 3. Константин Жеваго — $2,4 млрд, металлургия 4. Игорь Коломойский — $1,8 млрд, ТЭК, инвестиции 5. Геннадий Боголюбов — $1,7 млрд, ТЭК, инвестиции 7. Петр Порошенко — $1,6 млрд, пищевая промышленность 25. Дмитрий Фирташ — $420 млн, химическая промышленность 33. Валерий Хорошковский — $300 млн, инвестиции

Что законопроект означает для крупных украинских бизнесменов

«Мы всегда работали по закону и дальше будем это делать. Я уже говорил: СКМ («Систем Кэпитал Менеджмент». — РБК) не нуждается ни в каких преференциях. Все, что нам нужно от любого правительства, — это честная конкуренция и равные правила игры для всех», — сказал Ахметов, отвечая на вопрос агентства «Интерфакс-Украина» о его отношении к законопроекту. В «Европейской солидарности» назвали законопроект направленным исключительно против Порошенко. «Этот законопроект имеет целью захват власти путем присвоения Зеленскому внеконституционных диктаторских полномочий, где внесудебным путем будут назначаться правильные или неправильные политики, а контролируемый Зеленским регулятор без суда будет определять добропорядочность или недобропорядочность СМИ», — говорится в сообщении партии. Сопредседатель ОПЗЖ Юрий Бойко назвал законопроект «чисто популистским». В парламентской партии «Голос» президентскую инициативу посчитали «пустышкой».

«Это изображение деятельности по борьбе с олигархами. Ключевые вещи из законопроекта исчезли — например, запрет олигархам владеть средствами массовой информации. Второе — тема демонополизации. У нас есть один олигарх, который владеет почти 30% энергетического сектора Украины — Ринат Ахметов. Если вы не требуете демонополизации, то они как были олигархами, так и останутся. Не требуют отказа от владения каналами. Просто смешно на этом фоне говорить о запрете финансировать партии. Достаточно финансировать каналы, а они будут вести политику в пользу каких-то партий — таким образом будет обходиться вопрос финансирования партий», — сказал РБК украинский политолог Михаил Погребинский.

Причины такого положения вещей он объясняет так: «На Зеленского, с одной стороны, давит общественное мнение, которое бы хотело избавиться от олигархов, с другой стороны — западный бизнес, которому мешают эти олигархи. Все выглядит так, будто олигархи теперь под колпаком, но это скорее элемент мягкого запугивания — то есть ведите себя хорошо, и все будет в шоколаде, как у Порошенко или Ахметова».

С тем, что антиолигархический закон мало что поменяет в политической жизни Украины, согласны многие эксперты. Ведь олигархи и так прямо никогда не финансировали партии, а теперь будут это делать через цепочку подставных лиц, уверен главный редактор информационного портала «Страна» Игорь Гужва. Запрет на участие в большой приватизации также не смертелен, так как она уже давно не идет и вряд ли возобновится в ближайшее время, считает он.