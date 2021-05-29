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Политика ,  
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Зеленский предложил обязать чиновников декларировать обмен от $4 тыс.

Президент Украины также выступил за возврат нормы, по которой чиновники обязаны в течение 30 дней передать принадлежащие им предприятия и корпоративные права в управление другим лицам
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: president.gov.ua)

Украинских чиновников и членов их семей могут обязать декларировать операции по обмену валюты на сумму более 50 прожиточных минимумов. С таким предложением выступил президент Украины Владимир Зеленский, сообщила пресс-служба офиса главы государства.

Согласно бюджету Украины на 2021 год, в стране с 1 января установлен прожиточный минимум в размере 2189 грн ($79,64), с 1 июля — 2294 грн ($83,46), с 1 декабря — 2393 грн ($87,06). Таким образом, в случае принятия поправок чиновники должны будут декларировать операции с валютой на сумму от $4 тыс.

Зеленский также заявил, что нужно установить срок, в течение которого в отношении любого чиновника после назначения или избрания «не будут действовать ограничения по прекращению предпринимательской деятельности или прекращению его полномочий в составе правления, наблюдательных советов компаний». Он также выступил за то, чтобы восстановить норму, согласно которой должностные лица обязаны в течение 30 дней передать принадлежащие им предприятия в управление другим лицам.

Соответствующее обращение Зеленский направил премьер-министру страны Денису Шмыгалю.

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Владимир Зеленский выступает во время своей ежегодной пресс-конференции на авиазаводе Антонов в Киеве, Украина, 20 мая 2021 года.

В апреле президент утвердил санкции Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины против ряда юридических и физических лиц, в том числе бывших высокопоставленных украинских чиновников. Всего под ограничения попали 27 человек. Среди них — бывший министр обороны Павел Лебедев, экс-министр образования Дмитрий Табачник, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская, а также экс-генпрокурор Украины Виктор Пшонка.

В Службе безопасности Украины полагают, что попавшие под ограничения лица контактировали с российскими спецслужбами, что привело к событиям в Крыму и на востоке страны, а также координировали преступную деятельность силовых структур, препятствовали правам и свободам граждан, в частности во время проведения референдума о присоединении Крыма к России. Некоторых чиновников ведомство считает причастными «к финансированию терроризма, пророссийских акций протеста и антиукраинской пропаганды».

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Санкции, утвержденные Зеленским, предусматривают блокировку активов на Украине, ограничение торговых операций, прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по Украине и другие меры.

Автор
Виктория Полякова Виктория Полякова
Владимир Зеленский Украина
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