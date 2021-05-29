Зеленский предложил обязать чиновников декларировать обмен от $4 тыс.

Президент Украины также выступил за возврат нормы, по которой чиновники обязаны в течение 30 дней передать принадлежащие им предприятия и корпоративные права в управление другим лицам

Владимир Зеленский (Фото: president.gov.ua)

Украинских чиновников и членов их семей могут обязать декларировать операции по обмену валюты на сумму более 50 прожиточных минимумов. С таким предложением выступил президент Украины Владимир Зеленский, сообщила пресс-служба офиса главы государства.

Согласно бюджету Украины на 2021 год, в стране с 1 января установлен прожиточный минимум в размере 2189 грн ($79,64), с 1 июля — 2294 грн ($83,46), с 1 декабря — 2393 грн ($87,06). Таким образом, в случае принятия поправок чиновники должны будут декларировать операции с валютой на сумму от $4 тыс.

Зеленский также заявил, что нужно установить срок, в течение которого в отношении любого чиновника после назначения или избрания «не будут действовать ограничения по прекращению предпринимательской деятельности или прекращению его полномочий в составе правления, наблюдательных советов компаний». Он также выступил за то, чтобы восстановить норму, согласно которой должностные лица обязаны в течение 30 дней передать принадлежащие им предприятия в управление другим лицам.

Соответствующее обращение Зеленский направил премьер-министру страны Денису Шмыгалю.