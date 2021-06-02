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Зеленский внес в Раду законопроект об олигархах

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: president.gov.ua)

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, в котором предложил определение олигархов и регламентировать взаимоотношения органов власти с данной категорией лиц, сообщается на сайте главы государства.

Олигархами Зеленский предлагает считать лиц, имеющих значительное влияние на политическую и экономическую жизнь страны, а также контролирующими основные сегменты медиапространства.

Законопроект не нарушает основных прав людей, подпадающих под определение олигарха, а лишь определяет круг этих лиц и устанавливает правила их взаимоотношений с представителями власти, говорится в сообщении.

«Документ имеет ограниченный срок действия — 10 лет. Он должен стать первым шагом к ликвидации олигархической системы в Украине», — говорится в сообщении. На основе закона об олигархах в дальнейшем будут разработаны антитрастовые законы, закон о лоббизме и другие нормативно-правовые акты.

Материал дополняется.

Владимир Зеленский олигархи
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