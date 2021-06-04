Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образования
...
Скрыть баннеры
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 73,73 72,85 EUR Нал. 89,25 88,30 USD Бирж. 73,31 +0,07 EUR Бирж. 88,77 -0,09 USD ЦБ. 73,26 -0,23 EUR ЦБ. 89,26 -0,43 EUR/USD 1,21 -0,00 BTC/USD Бирж. 36947,00 -2237,00 IMOEX 3805,45 -0,32% RTSI 1634,70 -0,36% Brent 71,34 +0,49% DJIA 34577,04 -0,07% Nasdaq 13614,51 -1,03%
Иностранные инвесторы ушли на больничный
Лента новостей
На российских биржах появятся акции компаний из КНР и Гонконга 09:09, Инвестиции Минтруд допустил введение постоянного выходного 31 декабря 09:05, Общество Куда поехать, чтобы увидеть полное лунное затмение 09:03, РБК и ПСБ Какие дивидендные акции США покупать прямо сейчас: топ-4 варианта 09:02, PRO Ждать ли третью волну COVID, смена лидера по дивидендам. Главное за ночь 08:57, Общество Аксенов сообщил о недвижимости «борцов с Россией» в Крыму 08:53, Политика Завершились тендеры по ставшему причиной уголовных дел «Фризиуму» 08:40, Бизнес Разворот на Ближний Восток: возможности для бизнеса в Катаре 08:33, РБК и посольство Катара «Одним словом — позор». Реакция на поражение россиян от Канады на ЧМ 08:31, Спорт Дмитриев заявил об «англосаксонском крене» в решениях ВОЗ по вакцинам 08:30, Общество В МВД напомнили о неопределенном в законе статусе электросамокатов 08:25, Общество Амбиции в дыму: как влиятельные родители воюют с табачным стартапом Juul 08:22, PRO Глава РФПИ подтвердил планы онлайн-кинотеатра ivi выйти на IPO 08:18, Инвестиции Дмитриев сравнил отношения с США с падающим ножом 08:00, Политика СМИ узнали об аресте бизнесмена по делу об аккумуляторах для Минобороны 07:59, Общество Кто и как решал жилищный вопрос в российской армии 07:55, РБК и ПСБ В Китае поезд сбил девять человек 07:41, Общество «Это не сверхдоходы — это рынок»: предприниматели — о жадности бизнеса 07:30, Бизнес Без чего невозможно представить гардероб успешного бизнесмена 07:11, РБК и Dior РФПИ заявил о возможных инвестициях в Baring Vostok 07:00, Финансы В Бишкеке сообщили об обострении обстановки на границе с Таджикистаном 06:56, Политика Подарки для своих волос: фен, стайлер и выпрямитель 06:30, РБК и Dyson Минюст США оценил ущерб от штурма Капитолия в $1,5 млн 06:25, Политика Нефтегазовые компании потеряли лидерство по объему дивидендов в России 06:00, Финансы Глава Минтруда назвал сроки новогодних каникул в 2022 году 05:55, Общество После жалобы «Ростеха» власти отложили аукцион по «Богатырю» 05:49, Бизнес Какие космические явления и объекты можно увидеть с территории России 05:41, РБК и ПСБ В Госдуме предложили повысить налог на недвижимость для некоторых граждан 05:37, Политика
Газета
Иностранные инвесторы ушли на больничный
Газета № 082 (3371) (0406) Бизнес,
0

Иностранные инвесторы ушли на больничный

Эксперты EY проанализировали привлекательность стран Европы для зарубежных капиталовложений
В пандемийном 2020 году число российских проектов, которые получили инвестиции из-за рубежа, обвалилось на четверть, до уровней санкционного 2014 года. Помимо коронавируса важную роль сыграла геополитика
Фото: Simon Dawson / Bloomberg
Фото: Simon Dawson / Bloomberg

В 2020 году зарубежные инвесторы вложились в 141 проект в России, свидетельствуют подсчеты аудиторско-консалтинговой компании EY из исследования инвестиционной привлекательности стран Европы (есть у РБК). Годом раньше таких проектов было больше примерно на четверть — 191. Прошлогодний показатель — минимальный за последние шесть лет, он приблизился к уровню 2014 года, когда прямые иностранные инвестиции получили 125 российских проектов.

Примерно треть прямых иностранных инвестиций в 2020 году (31%) — вложения в уже существующие проекты, остальное — инвестиции в создание новых мощностей.

Экономика
Аналитики зафиксировали резкое сокращение инвестпроектов США в России Фото: Loren Elliott / Reuters

«Международные инвесторы реализовали в прошлом году меньше проектов, чем могли бы в более благоприятных условиях. Такие результаты для России в 2020 году также связаны с высокой базой прошлых лет. На фоне мирового экономического спада пандемия оказала влияние, сопоставимое по силе с санкционным шоком 2014 года», — отмечает управляющий партнер EY по странам СНГ Александр Ивлев.

Россия в сравнении с Европой и миром

В результате Россия потеряла несколько позиций в списке 20 самых привлекательных для инвестиций стран Европы, который EY составляет, исходя из числа проектов с прямыми иностранными инвестициями. По итогам 2020 года она заняла 11-е место (опередив Италию, но уступив Португалии) по сравнению с восьмым-девятым местом годом ранее.

В целом падение числа проектов с прямыми иностранными инвестициями, учитывая пандемию, было характерно и для всего мира в целом, и для Европы, отмечает EY. Число проектов в Европе, в которые пришли инвестиции из-за рубежа, в 2020 году снизилось на 13%. Если же учитывать только европейские страны, где динамика была отрицательной, средний процент падения составил 21%. Во всем мире, по данным Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD), объем прямых иностранных инвестиций сократился на 42%, до уровня 1990-х годов.

Экономика
Набиуллина увидела «неослабевающий риск» для экономики в санкциях США Эльвира Набиуллина

Помимо пандемии в России был и специфический фактор, который сдерживал прямые иностранные инвестиции, — геополитические риски, отмечается в исследовании EY. 2020 год, в частности, отметился усилением санкционной риторики после отравления оппозиционного политика Алексея Навального и победы на выборах в США кандидата от демократов Джо Байдена.

Как считали

EY оценивала прямые иностранные инвестиции на основе данных из собственной базы EY European Investment Monitor. В расчетах не учитываются портфельные инвестиции, а также сделки слияний и поглощений. Информация об инвестициях попадает в базу, если иностранный инвестор купил более 10% компании и участвует в управлении. В прямых иностранных инвестициях учитываются вложения в акционерный капитал и материальные активы, реинвестированная прибыль и внутригрупповые кредиты.

Лидеры по инвестициям в Россию

Самыми активными в сфере прямых инвестиций в Россию стали бизнесмены из Германии, которые в 2020 году инвестировали в 26 российских проектов (на 28% меньше, чем за год до этого). Германия с 2014 года лишь однажды уступала первое место по инвестиционной активности — в 2018-м ее опередили США. Теперь США с Китаем делят второе-третье место с 15 проектами. Резко увеличили активность в России инвесторы из Италии, которые в 2020 году вложились в 13 проектов (вдвое больше, чем в 2019-м). Это позволило стране занять четвертое место среди самых активных по прямым иностранным инвестициям в Россию.

Экономика
Правительство запретило закупать для госнужд промтовары из-за рубежа Фото: Alexandre Schneider / Getty Images

В отраслевом разрезе подавляющее большинство проектов, получивших в прошлом году иностранные инвестиции, — в сфере производства (107). Здесь лидируют проекты в агропродовольственном секторе (42) и производстве машин и оборудования (21). Лидерство агросектора, где наиболее активны инвесторы из Германии и США, авторы исследования объясняют эффектом от действующего с 2014 года продовольственного эмбарго и импортозамещения. На третьем месте среди популярных у инвесторов секторов — производство мебели, стекла и керамики (11 проектов по сравнению с четырьмя в 2019-м). Сектор программного обеспечения и ИT-услуг по-прежнему на невысокой восьмой позиции с пятью проектами (вдвое меньше, чем годом ранее).

Резко сократились инвестиции в продажи и маркетинг — 12 проектов по сравнению с 52 в 2019 году. «В условиях пандемии многие компании снизили свою медийную активность и инвестиции в продвижение», — констатирует EY. В тройку наиболее привлекательных для иностранных инвесторов отраслей впервые вошли бизнес-услуги (восемь проектов, в три из них вложились инвесторы из Индии). Новые проекты в этой отрасли начали иностранные инжиниринговые и консалтинговые компании, указывают авторы исследования.

Из регионов с точки зрения привлекательности для прямых иностранных инвестиций в лидерах традиционно Москва и Подмосковье (41 проект прямых иностранных инвестиций), у Санкт-Петербурга и Ленинградской области — 16 проектов.

Автор: Георгий Перемитин.
Теги: прямые иностранные инвестиции
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter