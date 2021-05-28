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Газета № 077 (3366) (2805) Экономика,
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Провал в приватном порядке

Аудиторское ведомство сообщило о крайне низких темпах разгосударствления имущества
Реализация плана приватизации госимущества в 2017–2019 годах оказалась на исторически низком уровне, сообщила Счетная палата. Причины — от низкого качества активов до формального подхода к составлению приватизационного плана
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

План приватизации государственного имущества на 2017–2019 годы был исполнен только на четверть, говорится в отчете Счетной палаты, посвященном анализу выполнения приватизационного плана. Это исторически низкий показатель, подчеркивает ведомство.

В части приватизации долей государства в акционерных обществах и ООО план исполнен на 25% (от запланированного к продаже количества пакетов). Так, из девяти запланированных к приватизации пакетов акций крупнейших компаний реализован только один — 100% в производственном объединении «Кристалл», крупнейшем производителе бриллиантов в России. Однако и здесь владельцем предприятия стала госкомпания (АЛРОСА. — РБК), то есть сделка фактически не привела к сокращению доли государства в экономике, отмечается в отчете. По акционированию федеральных государственных унитарных предприятий (ФГУП) план выполнен на 22%, по продаже прочего казенного имущества — на 23%, подсчитали аудиторы.

Причины неэффективности

Среди причин слабых результатов по реализации приватизационного плана Счетная палата называет «формальный подход» к его составлению. Например, из 253 ФГУПов, включенных в план, приватизация 121 предприятия была невозможна по различным причинам: была ограничена законодательством, предприятия находились в стадии ликвидации, банкротства или не вели хозяйственной деятельности.

Аудиторы также пришли к выводу, что агенты, которые занимаются продажей госсобственности по договорам с Росимуществом, работают неэффективно. Значительную часть объектов они реализуют на так называемых вторичных торгах — через публичное предложение и без объявления цены, что означает существенный дисконт по сравнению с оценкой рыночной стоимости госактива. Кроме того, примерно пятую часть казенных объектов из приватизационного плана агенты не выставили на торги.

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Счетная палата также указывает на слабый уровень координации участников процедур приватизации, а также на недостаточное информационное обеспечение — например, данные на сайте Росимущества не упорядочены, что затрудняет потенциальным покупателям поиск нужной информации.

Еще одна проблема в сфере приватизации, которая указана в отчете, — ненадлежащая предпродажная подготовка, из-за которой активы продаются значительно дешевле рыночной цены. «Учитывая, что наиболее привлекательные для коммерческого использования объекты уже перешли в частную собственность ранее, особую актуальность приобретает тема предпродажной подготовки государственных активов. Это позволяет повысить их инвестиционную привлекательность. Сейчас такая подготовка не проводится и объекты продаются фактически в состоянии «как есть», — констатирует автор отчета, аудитор Счетной палаты Андрей Батуркин.

Суммарно в 2017–2019 годах от продажи долей государства в компаниях и казенного имущества в федеральный бюджет поступило 40,78 млрд руб., что значительно ниже поступлений 2011–2013 годов (212,6 млрд руб.) и 2014–2016 годов (443,79 млрд руб. — тогда скачок был вызван крупными сделками по приватизации «Башнефти» и «Роснефти»). Такая динамика говорит о том, что приватизационный план 2017–2019 годов реализовывался наименее эффективно по сравнению с предыдущими, что объясняется отсутствием сделок по крупным компаниям, указывает Счетная палата. При этом, согласно приватизационному плану, реализация госактивов без учета сделок по крупным компаниям должна была приносить в бюджет по 5,6 млрд руб. ежегодно, однако фактически в 2018–2019 годах этот план не выполнялся даже наполовину (поступления от продажи долей — 2,5 млрд и 2,3 млрд руб. соответственно).

Позиция Росимущества

Отчет Счетной палаты «объективно зафиксировал низкие темпы приватизации» в 2017–2019 годах, признает Росимущество в комментарии. Это было обусловлено отсутствием крупных продаж и низким качеством реализуемых активов, указывает ведомство. При этом Росимущество подчеркивает, что по итогам 2020 года (его результаты аудиторы еще не анализировали) поступления в бюджет от продажи акций госпредприятий составили более 4 млрд руб. при плане в 3,6 млрд руб., план по продаже объектов казенного имущества был выполнен в полном объеме, а в первом квартале 2021 года поступления от этих операций на 28,4% превысили плановые показатели.

Тот факт, что значительная часть госимущества продается через процедуры, которые подразумевают дисконт, ведомство объясняет тем, что «спрос на конкретные объекты недостаточно высок». Глава Росимущества Вадим Яковенко отмечает, что снижение абсолютных поступлений от приватизации говорит в том числе о том, что за 30 лет «многие инвестиционно привлекательные активы уже перешли в частные руки или вошли в состав вертикально интегрированных компаний».

Минэкономразвития, в ведении которого Росимущество было до января 2020 года (передано Минфину), в официальном комментарии отмечает, что «уделяло особое внимание мерам, направленным на повышение прозрачности и эффективности управления государственным имуществом, в частности приняты меры по развитию информационных систем Росимущества и Росреестра».

Доля госсектора в экономике

Согласно оценке Moody’s, доля госсектора в российской экономике достигает 40–50%. Эксперты Международного валютного фонда подсчитали, что в 2016 году доля государственного сектора в добавленной стоимости в России составила 33%. Данные о фактической доле государства в российской экономике отсутствуют — госорганы их не представляют, указывал общественный омбудсмен по антимонопольному законодательству Сергей Колесников в профильной части ежегодного доклада, который бизнес-омбудсмен Борис Титов будет представлять президенту ориентировочно в конце мая. Это не позволяет «осуществлять мониторинг текущей ситуации и своевременно оценивать принимаемые решения и меры в рамках государственного регулирования в различных сферах», написал он.

Сейчас действует план приватизации на 2020–2022 годы, он предусматривает продажу акций 186 акционерных обществ и 86 ФГУПов. В правительственный план не входят банки, оказавшиеся в собственности у Банка России в результате санаций. В 2018–2019 годах бывший министр экономического развития Максим Орешкин выступал за продажу коммерческих банков, принадлежащих ЦБ, так как это создает у регулятора конфликт интересов. Министерство даже предлагало ограничить срок владения банками для ЦБ пятью годами. Однако пока продажа банков частным инвесторам ЦБ не удавалась. Приватизация первого пакета акций крупнейшего банка в собственности ЦБ — «Открытия» — запланирована на 2022 год.

Автор: Георгий Перемитин.
При участии: Иван Ткачёв.
Теги: Счетная палата , приватизация
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