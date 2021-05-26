Отношения стабильной тяжести

Лидеры стран ЕС решили не менять политику на российском направлении

На первом в году очном саммите главы стран ЕС обсудили отношения с Москвой и решили ничего не менять. Эксперты объяснили решение отсутствием единства внутри союза и скорой встречей лидеров России и США

Фото: Olivier Matthys / AP

Как готовилось обсуждение российской темы

В понедельник, 24 мая, поздним вечером лидеры 27 стран Европейского союза на первом за этот год очном саммите провели дебаты о будущем отношений с Москвой. Обсудить стратегию при контактах с Россией они собирались еще на предыдущем саммите 23 марта, но он прошел в видеорежиме и было решено отложить дискуссию до личной встречи.

Мартовскому саммиту предшествовала подготовка, частью которой стал февральский визит в Москву главы Европейской службы внешних связей Жозепа Борреля. Визит ознаменовался дипломатическим скандалом. В день переговоров с главой российского МИДа Сергеем Лавровым стало известно о высылке из Москвы трех дипломатов европейских стран: российская сторона сочла, что их наблюдение за несогласованными акциями протеста нарушает Венскую конвенцию о дипломатических сношениях. Европейцы сразу по возвращении Борреля в Брюссель обвинили его в недостаточно жестком отстаивании интересов Евросоюза, в том числе в области защиты прав человека (он, по мнению некоторых европарламентариев, мало говорил о деле Алексея Навального). Глава европейской дипломатии в ответ указал, что Россия сошла с пути демократического развития, и не исключал новые санкции против российских физических лиц.

После признанного неудачным визита Евросоюз ввел в марте санкции против еще шести россиян, на что Москва ответила введением ответных мер против восьми человек, среди них оказались председатель Европейского парламента Давид Мария Сассоли и руководитель прокуратуры Берлина Йорг Раупах. Москва продолжила обвинять ЕС в разрушении механизмов сотрудничества. Лавров не раз повторял, что диалог был заморожен именно Брюсселем, а в интересах Москвы — развивать отношения с отдельными странами объединения.

Тем не менее незадолго до стратегических дебатов некоторые представители ЕС заявили о необходимости сотрудничать с Москвой. «Мы готовы к сотрудничеству, фундамент для этого мы закладываем через коммуникации», — отметил глава МИД ФРГ Хайко Маас во время Потсдамских встреч, организованных Германо-российским форумом. Министр иностранных и европейских дел Словакии Иван Корчок в начале мая заявил: «Мы должны остановить негативную спираль развития наших отношений с Россией».

В понедельник премьер Люксембурга Ксавье Беттель сказал, что «ЕС должен избегать новых санкций против России и искать пути деэскалации в отношениях с ней» (цитата по ТАСС).

На чем остановился Евросоюз

Обсуждение российской проблемы прошло уже после экстренного обсуждения ситуации в Белоруссии. Оба вопроса из соображений конфиденциальности обсуждались без использования электронных устройств.

Итогом стало осуждение «незаконных, провокационных и подрывных действий России» против ЕС, его государств-членов и других стран. Лидеры Евросоюза также подтвердили «единство ЕС перед лицом таких действий» и выразили солидарность с Чехией, которую Россия внесла вместе с США в список недружественных государств. Однако в практической плоскости было решено ничего в отношениях с Россией пока не менять. Была подтверждена приверженность «пяти принципам Могерини», разработанным во время работы на посту представителя ЕС по внешней политике Федерики Могерини и одобренным в 2016 году. Лидеры также поручили Боррелю представить доклад с вариантами политики отношений между ЕС и Россией в соответствии с этими принципами к очередному саммиту в июне 2021 года.

Пять принципов ЕС в отношении России: выполнение условий минских соглашений об Украине;

укрепление отношений со странами «восточного партнерства» и Центральной Азии;

усиление устойчивости ЕС, в том числе снижение зависимости от России в энергетической сфере;

восстановление сотрудничества с Россией по некоторым избранным направлениям, например иранской проблеме или отношениям с КНДР;

поддержка развития гражданского общества в России, «поддержка контактов между людьми и обмен».

Евросоюз не собирается пересматривать свою стратегию на российском направлении, считает научный сотрудник Института исследований внешней политики (FPRI) Максимилиан Хесс. В краткосрочной перспективе можно выделить два фактора, препятствующих принятию резких решений в диалоге с Москвой. Первый — скорая встреча президентов Владимира Путина и Джо Байдена, на которой будут затронуты острые вопросы в отношениях Москвы и Запада. Второй фактор — надвигающиеся в Германии выборы (они пройдут в сентябре). «Возможно, если Россия предпримет какие-то новые вопиющие действия или будет доказано ее вмешательство в эпизод с задержанием рейса в Минске, то в ЕС могут что-то предпринять. Но в целом не считаю, что в объединении задумаются о каких-либо стратегических корректировках, по крайней мере до сентября», — пояснил эксперт.

Среди стран ЕС не созрело единое мнение о том, как могут быть скорректированы отношения с Россией, отметил Хесс. «Такие страны, как Мальта, Австрия или Венгрия, не видят смысла в усилении прессинга в отношении Москвы, в том числе в силу экономических интересов, тогда как Чехия и Польша, вероятно, готовы задуматься над ужесточением подхода», — объяснил аналитик.

Евросоюз остается главным внешним торговым партнером России: страна стоит на пятом месте (по данным за 2019 год). Товарооборот между ЕС и Россией в 2019 году составил $347 млрд, в 2020 году он упал до $219 млрд.

У Евросоюза вообще нет четкой стратегии в отношении России, а «пять принципов» — отражение довольно общего политического консенсуса среди государств — участников объединения, считает председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике России Федор Лукьянов. «Есть страны, выступающие за предельно жесткий подход, но есть и те, кто считает недопустимым сжигать мосты, для каких-то стран вопрос диалога с Москвой вообще не стоит остро», — сказал он РБК. По мнению Лукьянова, в ближайшее время вряд ли возникнут обстоятельства, способные заставить все 27 стран ЕС объединиться вокруг однозначной стратегии в отношении России.

Значительную роль в диалоге ЕС и России играют экономические соображения, добавил Лукьянов. «Жесткие ограничения напрямую навредят целому ряду стран. Кроме того, общая экономическая ситуация в ЕС не безоблачная, и усугублять ее санкциями в силу политических причин пока никому не хочется», — объяснил он. Общая атмосфера в диалоге Москвы и Евросоюза негативная, но дальше жестких заявлений стороны идти не готовы, резюмировал Лукьянов.