ЕС отложил пересмотр отношений с Россией до очного саммита лидеров

Обсуждение новой стратегии Европейского союза в отношении России отложено до следующей очной встречи глав государств объединения. Об этом сообщил председатель Евросовета Шарль Мишель, его письмо опубликовано на сайте ЕС.

«Что касается России, то я предлагаю проинформировать лидеров о результатах моих переговоров с президентом России Владимиром Путиным, чтобы провести стратегическую дискуссию на нашей следующей личной встрече (очный саммит ЕС запланирован на конец июня в Брюсселе — прим. РБК)», — говорится в письме.

Из-за пандемии коронавируса саммит лидеров ЕС, который пройдет 25–26 марта, состоится в онлайн формате. На видеоконференцию был приглашен президент США Джо Байден, говорится в письме председатель Евросовета. Основной темой саммита станет пандемия коронавируса в Европе.

Телефонный разговор председателя ЕС Шарля Мишеля с российским президентом Владимиром Путиным состоялся 22 марта. В ходе разговора Мишель заявил о серьезных разногласиях между сторонами. По словам представителя ЕС, отношения с Москвой могут развиваться в более позитивном русле, если та выполнит условия минских соглашений, прекратит кибератаки на западные ресурсы и будет соблюдать права человека. Путин в разговоре оценил состояние отношений России и ЕС как неудовлетворительное, отметив «неконструктивную, порой конфронтационную линию партнеров».