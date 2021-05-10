Главы МИД Германии и Словакии выступили за диалог ЕС с Россией

Иван Корчок (Фото: Olivier Matthys / AP)

Евросоюз готов к диалогу с Россией, но и Москва должна к нему вернуться. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас в преддверии саммита Совета ЕС на уровне глав МИД, передает Dziennik Gazeta Prawna (DGP).

«Важно, чтобы ЕС не отклонялся от своего нынешнего курса в отношении России и продолжал заниматься защитой прав человека <...> и делал это очень последовательно», — сказал Маас. «Мы готовы к диалогу. Пора, чтобы Москва тоже вернулась к нему», — добавил глава немецкого МИДа.

Маас отметил, что на встрече также планируется обсудить введение Россией санкций в отношении представителей ЕС и подготовку Москвой списка «недружественных стран».

С его позицией солидарен министр иностранных и европейских дел Словакии Иван Корчок, который также не хочет дальнейшей эскалации в отношениях ЕС с Москвой.

«Мы должны остановить негативную спираль развития наших отношений с Россией», — сказал он, добавив, что никто не чувствует необходимости в нагнетании напряженности.