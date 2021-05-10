Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 8 мая
USD ЦБ: 74,14 (-0,44) Инвестиции, 07 мая, 12:42
Курс евро на 8 мая
EUR ЦБ: 89,51 (-0,17) Инвестиции, 07 мая, 12:42
Главы МИД Германии и Словакии выступили за диалог ЕС с Россией Политика, 12:15 Двенадцать лучших подкастов про ИТ и технологии Индустрия 4.0, 12:00 Что такое индивидуальный пенсионный план РБК и НПФ «Будущее», 11:58 Бывший главврач больницы, где лечили Навального, вышел к поисковикам Общество, 11:45 Взять деньги на стартап и не остаться с долгами Pro, 11:30 Абрамченко сравнила Россию с Мексикой по уровню переработки отходов Общество, 11:21 В России третий день подряд зафиксировали рост числа новых случаев COVID Общество, 11:10 Кто и как решал жилищный вопрос в российской армии РБК и ПСБ, 11:09 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 10 мая Общество, 11:07 В МЧС назвали причину смога и запаха гари в Екатеринбурге Общество, 11:06 В США объявили региональную ЧС после кибератаки на оператора трубопровода Общество, 10:46 Медведев сместил Надаля со второй строчки рейтинга АТР Спорт, 10:39 Что вы знаете о работе иммунитета. Квиз РБК и Деринат, 10:20 Прощальное интервью: нужна ли откровенность в разговоре перед увольнением Pro, 10:16
Высылки дипломатов ,  
0 

Главы МИД Германии и Словакии выступили за диалог ЕС с Россией

Иван Корчок
Иван Корчок (Фото: Olivier Matthys / AP)

Евросоюз готов к диалогу с Россией, но и Москва должна к нему вернуться. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас в преддверии саммита Совета ЕС на уровне глав МИД, передает Dziennik Gazeta Prawna (DGP).

«Важно, чтобы ЕС не отклонялся от своего нынешнего курса в отношении России и продолжал заниматься защитой прав человека <...> и делал это очень последовательно», — сказал Маас. «Мы готовы к диалогу. Пора, чтобы Москва тоже вернулась к нему», — добавил глава немецкого МИДа.

Маас отметил, что на встрече также планируется обсудить введение Россией санкций в отношении представителей ЕС и подготовку Москвой списка «недружественных стран».

С его позицией солидарен министр иностранных и европейских дел Словакии Иван Корчок, который также не хочет дальнейшей эскалации в отношениях ЕС с Москвой.

«Мы должны остановить негативную спираль развития наших отношений с Россией», — сказал он, добавив, что никто не чувствует необходимости в нагнетании напряженности.

Россия выслала дипломатов стран Прибалтики и Словакии
Политика
Фото:Yves Logghe / AP

Ранее Россия ввела персональные санкции в отношении представителей ЕС. В черный список попали восемь политиков. Это решение было связано с введенными в марте антироссийскими санкциями.

Читайте на РБК Pro
«Огурцы или помидоры?»: как на собеседовании отвечать на странные вопросы Так говорил Стив Джобс. Какие заповеди визионера №1 остаются актуальными Конкуренты захватывают рынок Intel. Стоит ли инвестировать сейчас Глава сети частных школ: на Рублевке не нужен Google, только тяжелый люкс

22 апреля власти Словакии сообщили о высылке трех сотрудников российского посольства, им дали неделю на то, чтобы покинуть страну.

Словакия объяснила свое решение выслать дипломатов не только солидарностью с Чехией, но и тем, что они находились под подозрением спецслужб страны. «Как и везде, в Словакии спецслужбы следят за работой иностранных спецслужб на нашей территории. Они делают это постоянно, что бы ни случилось», — сказал глава словацкого МИДа Иван Корчок.

28 апреля Министерство иностранных дел России вызвало посла Словакии «в связи с необоснованным объявлением словацкой стороной «persona non grata» трех сотрудников посольства России в Братиславе». Послу сообщили об ответной высылке трех сотрудников словацкого посольства в Москве.

Словакия Россия МИД ЕС Германия
Материалы по теме
Россия выслала дипломатов стран Прибалтики и Словакии
Политика
МИД Словакии объяснил решение выслать трех российских дипломатов
Политика
Премьер Чехии поблагодарил Словакию за высылку российских дипломатов
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter