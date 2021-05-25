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Банки стимулируют карточные долги
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Банки стимулируют карточные долги
Газета № 074 (3363) (2505) Финансы,
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Банки стимулируют карточные долги

НБКИ зафиксировало рекордный рост кредитных лимитов в апреле
В апреле средняя сумма, доступная держателям новых кредитных карт, выросла на ₽3,6 тыс., или на 5,2%, оценили в НБКИ. Банки в основном ориентируются на платежеспособных клиентов, но ЦБ уже опасается пузырей в кредитовании физлиц
Фото: Максим Григорьев / ТАСС
Фото: Максим Григорьев / ТАСС

Средний лимит по вновь выданным кредитным картам в апреле достиг максимальной отметки с начала 2019 года — 72,9 тыс. руб., следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ), которые изучил РБК. По сравнению с мартом показатель прибавил сразу 5,2%, или 3,6 тыс. руб., — такого не наблюдалось в течение по меньшей мере двух с половиной лет, на протяжении которых бюро собирало такую статистику. Если сравнивать с апрелем прошлого года, рост составил и вовсе 12,3%. Но тогда, в самом начале эпидемии коронавируса и сопутствующих экономических ограничений, банки ужесточали подходы к кредитованию клиентов, а сейчас, наоборот, смягчают их: из данных НБКИ следует, что лимиты по кредиткам увеличиваются с конца прошлого года.

Похожую тенденцию зафиксировали и в других кредитных бюро из топ-3. По оценкам БКИ «Эквифакс», в апреле средняя сумма, доступная держателям кредитных карт, выросла на 4,5 тыс. руб. (6,7%), до 72,5 тыс. руб. Как следует из статистики бюро, это тоже рекордный прирост с начала 2019 года, хотя в «Эквифаксе» его связали «с обычной волатильностью на рынке». Объединенное кредитное бюро (ОКБ), единственное аккумулирующее данные Сбербанка, зафиксировало в апреле рост среднего лимита по кредиткам на 3,3%, до 71,4 тыс. руб.

Почему банки повысили лимиты по кредиткам

Увеличение лимитов по кредиткам связано с восстановлением экономической активности и отложенным спросом граждан на ссуды, говорит аналитик Moody’s Мария Малюкова. На показатель также влияют ускорение инфляции этой весной и сезонность, добавляет старший аналитик агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) Егор Лопатин: «В преддверии лета население оплачивает турпутевки, а также совершает крупные покупки — в частности, в целях ремонта». Он также не исключает, что банки смягчили риск-политику в сегменте кредитных карт.

В апреле кредитные организации стали более лояльны к клиентам, писал РБК. Уровень одобрения в сегменте необеспеченных ссуд, включая карты, вырос до 35,5% и превысил докризисные показатели.

Финансы
Банки смягчили требования к заемщикам при выдаче кредитов Фото: Алексей Зотов / ТАСС

Банки ослабили риск-политику, в том числе для поддержания маржинальности кредитования, говорит директор банковских рейтингов Национального рейтингового агентства Константин Бородулин. По словам эксперта, на действия участников рынка повлияло и поведение клиентов — спрос граждан на кредиты вырос в том числе из-за ожиданий роста ставок. В марте и апреле Банк России повысил ключевую ставку, а банки не исключали пересмотра условий по кредитам.

Ставки же по самим кредитным картам продолжают снижаться, несмотря на ужесточение денежно-кредитной политики ЦБ. По данным ОКБ, в апреле полная стоимость кредитов (ПСК) в этом сегменте составила 24,6% — в начале года было 26%.

Есть ли поводы для опасений

На фоне ускорения банковской розницы ЦБ в обзоре по итогам марта допускал, что участники рынка снова «начинают увлекаться» высокомаржинальным кредитованием граждан (pdf.). Первый зампред ЦБ Ксения Юдаева в мае подтвердила эти опасения.

«В этом году мы уже видим достаточно быстрый рост долговой нагрузки физических лиц, кое-где даже можно говорить о пузырях», — говорила она в Госдуме. ЦБ объявил, что с 1 июля вернет для банков докризисные коэффициенты риска по необеспеченным кредитам, включая кредитные карты (он вводил послабления для банков из-за кризиса, вызванного пандемией). В Госдуму также был внесен законопроект, который даст регулятору право устанавливать прямые количественные ограничения на выдачу некоторых видов ссуд.

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Увеличение лимитов по кредиткам отчасти связано с окончанием регуляторных послаблений для банков, замечает Бородулин, но не считает ситуацию тревожной.

Рост долговой нагрузки заемщиков на фоне стагнирующих доходов населения увеличивает риски банков по всем кредитным продуктам, а не только в сегменте кредитных карт, говорит Малюкова. «С точки зрения кредитных потерь для банков необеспеченные потребительские кредиты являются более рискованными, чем автокредиты и ипотека», — отмечает аналитик, но подчеркивает, что риски накапливаются и в ипотеке на фоне удорожания недвижимости.

Финансы
Аналитики оценили риски банков из-за роста цен на жилье в России Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

В сегменте карт банки пока консервативны и «не выдают кредитки всем подряд», считает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. По данным бюро, в апреле заметный рост среднего лимита произошел на фоне сокращения количества выданных карт (на 5,1% по сравнению с мартом). Это означает, что кредиторы прежде всего ориентируются на клиентов с приемлемой долговой нагрузкой, поясняет Волков.

Кто из банков увеличивал лимиты по кредиткам в апреле

  • В «Открытии» средний лимит по кредиткам увеличился на 18% по сравнению с мартом, сообщил руководитель блока кредитных карт банка Федор Портных. «В первую очередь это связано с изменением подхода банка в назначения лимитов в низкорискованном сегменте зарплатных клиентов», — пояснил он.
  • Член правления Почта Банка Георгий Бабаджанян отметил, что кампании по увеличению лимитов проходят регулярно и «апрель не стал исключением».
  • Заметного пересмотра лимитов в апреле не произошло, сообщил представитель «Русского стандарта». Первый зампред Совкомбанка Сергей Хотимский сказал РБК, что подход к расчету доступных сумм по кредиткам был стабильным. В ВТБ тенденцию увеличения лимитов не наблюдали, сказал его представитель. Сбербанк отказался от комментариев, остальные банки из топ-15 по портфелю кредитных карт не ответили на запрос.
Автор: Юлия Кошкина.
Теги: Банки , кредитные карты
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