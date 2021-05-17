В Центробанке предупредили о появлении пузырей на рынке потребкредитов

Фото: Александр Артеменков / ТАСС

Центробанк фиксирует стремительный рост долгов российских граждан, и в отдельных секторах можно говорить о возникновении так называемых пузырей. Об этом заявила первый зампред Банка России Ксения Юдаева во время выступления в Госдуме, передает корреспондент РБК.

«В этом году мы уже видим достаточно быстрый рост долговой нагрузки физических лиц, кое-где даже можно говорить о пузырях», — сказала Юдаева.

По ее словам, долговая нагрузка сейчас находится на исторически высоком уровне. Юдаева добавила, что Центробанк готовит законодательную инициативу, чтобы ограничить кредитование физлиц по плавающим ставкам. С соответствующим законопроектом ранее ознакомился РБК.

Документ предлагает запретить выдавать гражданам кредиты по плавающим ставкам на сроки до года и свыше 20 лет, а также кредитные карты с нефиксированным процентом.