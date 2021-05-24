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ЦБ внес свою лепту в первоначальный взнос
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Газета
ЦБ внес свою лепту в первоначальный взнос
Газета № 073 (3362) (2405) Финансы,
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ЦБ внес свою лепту в первоначальный взнос

Власти ужесточают требования по ипотечным кредитам
ЦБ решил ограничить с августа выдачу банками ипотеки с низким первоначальным взносом. На рынке новостроек доля таких кредитов выросла с 24 до 45%, что увеличивает уязвимость банков к возможным шокам, считает регулятор
Фото: Семен Лиходеев / ТАСС
Фото: Семен Лиходеев / ТАСС

Совет директоров ЦБ решил ужесточить для банков условия выдачи ипотечных кредитов с низким первоначальным взносом, говорится в сообщении регулятора. По таким кредитам с 1 августа 2021 года будет повышена надбавка к коэффициентам риска, что увеличит нагрузку на капитал и сделает их менее привлекательными для банков.

Надбавки повышаются по ипотечным кредитам, которые выдаются с первоначальным взносом в размере 15–20% от стоимости жилья: чем выше будет долговая нагрузка заемщика, получающего кредит с низким первоначальным взносом, тем больше будут отчисления в резервы и нагрузка на капитал банков. Например, по кредитам с низким первоначальным взносом, которые станут выдаваться заемщикам с высоким уровнем закредитованности (показателем долговой нагрузки, отражающим отношение ежемесячных платежей по кредитам к доходам, выше 80%), надбавки повысятся с 80 до 100%. В целом рост надбавок составит от 10 до 30 п.п. в зависимости от качества заемщика.

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Почему ЦБ решил ввести ограничения

«Повышение надбавок будет способствовать снижению стимулов банков к расширению кредитования за счет предоставления заемщикам кредитов с низким первоначальным взносом», — сообщили в ЦБ. Вместе с тем повышение отчислений в резервы позволит ускорить формирование макропруденциального буфера (запаса капитала) по ипотечным кредитам и обеспечить устойчивость банков к потенциальным стрессовым сценариям, добавили в ЦБ.

ЦБ снижал надбавки по ипотечным кредитам с низким первым взносом после начала пандемии для поддержки кредитования, но уже в апреле 2021 года председатель регулятора Эльвира Набиуллина говорила, что качество жилищных кредитов снижается. «Мы в прошлом году, чтобы поддержать ипотеку, снизили надбавки для кредитов с первоначальным взносом от 15 до 20%, мы считаем необходимым вернуться к предпандемическим уровням, будем обсуждать в ближайшее время это с участниками рынка», — отмечала глава ЦБ.

Мотивируя свое решение, ЦБ сообщил, что с середины 2020 года значительно ускорился рост цен на жилую недвижимость, который существенно опережал увеличение доходов населения. В первом квартале 2021 года цены на жилье выросли по стране на 17,6% (в годовом выражении) на первичном рынке и на 13,6% на вторичном. Вместе с тем реальные располагаемые доходы населения упали в первом квартале 2021 года на 3,6% в сравнении с тем же периодом в докризисном 2020 году.

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В этих условиях выросла значимость первоначального взноса, считают в ЦБ. Этот показатель коррелирует с частотой дефолтов по кредитам и характеризует платежеспособность заемщика. При этом банки увеличивают долю кредитов с низким первоначальным взносом. «Особенно это характерно для первичного рынка ипотеки, что отчасти связано с условиями льготных государственных программ ипотечного кредитования, минимальный размер первоначального взноса по которым составляет 10–15%», — напомнили в ЦБ. В результате доля кредитов с низким первоначальным взносом выросла с 24% во втором квартале 2020 года до 45% в первом квартале 2021-го (на вторичном рынке рост составил всего 3 п.п. — с 30 до 33%).

Темпы роста ипотечного рынка остаются высокими (23% в годовом выражении на 1 апреля 2021 года), что приводит к более быстрому накоплению кредитов с низким первым взносом и повышению уязвимости кредитных организаций.

Решение ЦБ о повышении надбавок для ипотечных кредитов совпадает с окончанием действия льготной ипотечной программы, в рамках которой банки выдают жилищные кредиты под 6,5% и ниже. Программа действует до 1 июля 2021 года, и пока в правительстве не принято решение о том, будет ли она продлена, и если да, то в каком формате. Представители ЦБ неоднократно заявляли, что продолжение действия программы в нынешнем виде может привести к перегреву ипотечного рынка.

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Нужно ли охлаждать ипотечный рынок

Большой объем выдачи ипотеки с низким первоначальным взносом объясняется опасениями банков из-за ожидаемого прекращения льготной программы. «Уже с начала года, после объявления планов по сворачиванию льготной ипотеки, банки закладывали вариант ее прекращения в свои программы и стимулировали спрос со стороны потребителей другими способами, в том числе снижением первоначального взноса», — говорит директор банковских рейтингов Национального рейтингового агентства Константин Бородулин. Снижение ипотечного взноса чревато ростом просроченных платежей в дальнейшем, поэтому данное ужесточение своевременно: Банк России хочет сохранить текущее качество ипотечного портфеля, продолжает эксперт.

Новая мера ЦБ не будет иметь определяющего значения для рынка, который и так ждет замедление, полагает управляющий директор по рейтингам кредитных институтов «Эксперт РА» Александр Сараев. «Ключевые факторы замедления ипотечного рынка — это разворот ставок в экономике, сокращение объемов льготной программы и снижение спроса относительно прошлого года. Наиболее платежеспособные заемщики ипотеку получили в прошлом году (в том числе и для инвестиционных целей)», — говорит он, отмечая, что «Эксперт РА» прогнозирует замедление темпов роста на 5 п.п. относительно прошлого года. По данным ЦБ, в 2020 году банки выдали 1,7 млн ипотечных кредитов на 4,3 трлн руб. В 2019 году — 1,3 млн кредитов на 2,8 трлн руб.

Окончание льготной программы приведет к спаду выдач на первичном рынке, даже если не повышать надбавки, поскольку стоимость ипотеки заметно вырастет для всех заемщиков, замечает управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин. В этом году ЦБ закончил цикл снижения ключевой ставки и приступил к ее повышению.

Ставки в сегменте ипотеки с первоначальным взносом от 15 до 20% могут дополнительно вырасти из-за новации регулятора, однако вряд ли это окажет решающее влияние на рынок, добавляет Доронкин. «Все-таки основной прирост таких кредитов пришелся именно на льготную ипотеку, на вторичном рынке доля таких кредитов выросла незначительно, — рассуждает он. — Одновременно с этим для недопущения заметного спада спроса на ипотеку банки, наоборот, могут постараться сдержать рост ставок, повышая их только для заемщиков с высокой долговой нагрузкой».

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«Повышение коэффициентов по высокорискованной ипотеке прежде всего окажет влияние на рынок через повышение ставок, — считает и Сараев. — Банки будут вынуждены закладывать повышенные риски в свои ставки, что может охладить интерес ряда заемщиков». ЦБ видит риски в повторении прошлогодних темпов роста, указывает он: «Рынок платежеспособных заемщиков у нас достаточно ограниченный, доходы населения сокращаются, что создает риски излишней закредитованности».

Автор: Павел Казарновский.
Теги: Банк России , Ипотека
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