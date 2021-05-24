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Красная подорожала по-черному
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Газета
Красная подорожала по-черному
Газета № 073 (3362) (2405) Бизнес,
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Красная подорожала по-черному

Росстат зафиксировал рекордный рост цен на лососевую икру
За последний год цены на красную икру в рознице выросли как минимум на 30% и поставили новый десятилетний рекорд. Подешеветь деликатес может не раньше июня, когда на рынок начнет поступать новый улов
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Существенное подорожание красной икры в магазинах зафиксировал Росстат: в апреле 2021 года 1 кг лососевой икры в рознице стоил в среднем 4,7 тыс. руб., что на 30% больше, чем в апреле 2020-го.

Апрельские цены на лососевую икру стали абсолютным рекордом как минимум с 2011 года. Икра в магазинах непрерывно дорожает с июня прошлого года: в ноябре 2020-го средние цены впервые преодолели планку в 4 тыс. руб. за 1 кг, побив предыдущий рекорд августа 2018 года — 3,9 тыс. руб.

Подорожание икры подтверждает директор по развитию сети рыбных супермаркетов «Рыбсеть» Полина Кирова: по ее словам, текущие цены от поставщиков сейчас в среднем на 30% выше, чем год назад. Оптовые цены выросли за год на 50%, оценивает президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка и основатель сети рыбных магазинов-кафе «Моремания» Виталий Корнев. Лососевая икра «в среднем сильно подорожала», согласен Александр Ефремов, управляющий группы «Доброфлот» (ведет добычу рыбы на Дальнем Востоке).

РБК направил запросы в X5 Retail Group (сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель»), «Магнит», «Ашан» и «Ленту».

Бизнес
ФАС наказала производителя консервов за прогноз по ценам на красную икру Фото: Сергей Красноухов / ТАСС

Почему дорожает красная икра

Красная икра — сезонный продукт, который хранится восемь-десять месяцев и в апреле—мае традиционно дорожает, так как запасы подходят к концу, напоминает Ефремов. Но в этом году резкое подорожание икры — прежде всего результат небольшого улова лосося на Дальнем Востоке, основном регионе добычи, указывает управляющий партнер Agro&Food Сommunications Илья Березнюк.

В 2020 году лососевая путина, то есть сезон вылова лососей летом и в начале осени, когда чавыча, нерка, горбуша, кета, кижуч заходят из моря на нерест в реки, была самой слабой как минимум за последние пять лет, отмечает Ефремов. В прошлом году, по информации Росрыболовства, на Дальнем Востоке добыча лососей составила менее 300 тыс. т, что почти на 56% меньше, чем в рекордном 2018 году (вылов лососей традиционно сравнивают по четным и нечетным годам). Меньше рыбы подошло не только к российским берегам: на Аляске вылов тихоокеанских лососей снизился примерно на 37% по сравнению с 2015–2019 годами.

Производство лососевой икры в 2020 году, по подсчетам Росстата, упало почти вдвое: 11 тыс. т против 21,6 тыс. т в 2019-м. На фоне снижения улова поставщики красной икры еще в августе 2020 года предупреждали о грядущем повышении цен на 20–60%.

Экономика
Поставщики предупредили о росте цен на икру Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Уменьшение вылова и производства привело к тому, что накануне нового сезона добычи лососей у поставщиков начали заканчиваться запасы красной икры. Икры «практически нет, остатков очень мало, соленая икра почти закончилась», констатирует Кирова, добавляя, что из-за небольшого улова качественной икры изначально «было мало».

Дальневосточная икра сейчас практически вся распродана, «запасы почти нулевые», а икру нерки, например, сейчас «уже не найдешь», подтверждает Корнев. По его словам, большая часть продукции была распродана еще в декабре, перед новогодними праздниками, когда спрос особенно высокий. Впрочем, представитель торговой сети «Лента» заверил, что проблем с поставками икры она не испытывает.

В Росрыболовстве дефицита лососевой икры до начала путины 2021 года не ожидают, в частности потому, что еще есть нереализованные остатки продукции 2019 года.

РБК направил запрос во Всероссийскую ассоциацию рыбопромышленников.

Бизнес
Каждый третий россиянин хотя бы раз за последний год покупал красную икру Фото: Сергей Красноухов / ТАСС

Что будет дальше с ценами

Красная икра пользуется повышенным спросом на Новый год, на Масленицу, и пик этого спроса уже пройден, так что вряд ли поставщики будут повышать цены на остатки продукции еще сильнее, считает Березнюк. По его мнению, ситуация начнет выправляться, как только на рынок поступит новый улов лососевых. Первая нерка идет обычно в июне и стоит очень дорого, возражает Кирова. По ее словам, цены более или менее определяются к октябрю, после окончания путины.

С началом новой путины в июне цены примерно к концу августа снижаются, но на стоимость красной икры в рознице, как показывает опыт прошлых лет, могут влиять спекуляции участников рынка на новостной повестке, добавляет представитель Росрыболовства.

Вылов лососевых в этом году, согласно ранее озвученному прогнозу Росрыболовства, может составить около 459,3 тыс. т, что лишь на 8% меньше, чем в 2019 году. Производство красной икры в 2021 году может составить около 18–20 тыс. т, что полностью обеспечит потребление, которое оценивается около 12–16 тыс. т в год, добавляет представитель Росрыболовства.

Участники рынка такой прогноз считают очень оптимистичным. Как полагает Корнев, текущий рост цен может быть лишь началом тренда: отрасль готовится к тому, что пик добычи лосося прошел и в ближайшие пять лет выловы могут составлять около 300–350 тыс. т. В этом случае красная икра будет дорожать и дальше. Потребителю нужно будет привыкать к цене 5–6 тыс. руб. за 1 кг, не исключает эксперт.

После рекордного улова лососевых 2018 года, когда цены на красную икру падали, ее потребление выросло: по данным исследовательской компании GfK, каждый третий россиянин за год с октября 2018-го по сентябрь 2019-го хотя бы раз покупал этот деликатес. Сейчас один россиянин в год съедает в среднем около 100 г красной икры — при таком уровне потребления покупатели, по мнению Корнева, будут готовы смириться с повышением цены.

Спрос на красную икру падает — качество продукции страдает из-за «пищевой химии», а вкусы потребителей меняются, указывает Ефремов из «Доброфлота». Но в сезон потребления — на Новый год и во время праздников в феврале и марте — россияне экономят на икре для праздничного стола в последнюю очередь, констатирует собеседник РБК. «Такое ощущение, что на последние деньги покупают икру как символ чего-то успешного, — рассуждает Ефремов. — Это фетиш, от которого люди не готовы отказываться: если икру к праздничному столу не купил, это значит, совсем все плохо».

Автор: Елена Сухорукова.
Теги: красная икра , лосось , цены на продукты
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