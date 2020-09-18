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Бизнес ,  
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ФАС наказала производителя консервов за прогноз по ценам на красную икру

Значительный рост цен на красную икру из-за снижения улова лососей анонсировал минувшим летом глава компании «Доброфлот». За свой прогноз топ-менеджер получил предостережение от ФАС
Фото:Сергей Красноухов / ТАСС
Фото: Сергей Красноухов / ТАСС

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предостережение гендиректору производителя рыбных консервов ООО «Доброфлот» Александру Ефремову за заявление о возможном росте цен на красную икру. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

О том, что цены на красную икру в этом году вырастут из-за сокращения добычи лососей, написал в конце августа «Коммерсантъ». По информации источника издания, оптовые поставщики предупредили торговые сети, что красная икра на фоне неудачной лососевой путины подорожает на 20–60%. Ефремов тогда заявил изданию, что последний раз такой низкий улов лососей был в 2014 году, и сделал вывод, что «при таком рыночном балансе спроса и предложения икра значительно подорожает».

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Фото:Сергей Красноухов / ТАСС

Должностные лица должны «очень осторожно делать публичные заявления, связанные с прогнозом цен на те или иные товары и услуги», напомнила начальник Управления контроля социальной сферы, торговли и непроизводственных услуг ФАС Надежда Шаравская. По ее словам, такие заявления могут повлечь сговор участников рынка и впоследствии негативно сказаться на цене для конечных потребителей. В ФАС добавили, что требования антимонопольного законодательства не распространяются на статистические данные или исследования, но они тоже не должны содержать в себе выводы о возможном изменении цен.

Предупреждение ФАС пока не поступало, сообщил Ефремов РБК. «Бороться с предписаниями на реальный факт недолова лососевых не видим смысла», — добавил он.

«Доброфлот» — крупный российский рыбопромышленный холдинг, который специализируется на добыче рыбы, в том числе горбуши и нерки, и производстве рыбных консервов. В год компания производит 170 тыс. банок консервов — по собственным данным, ей принадлежит крупнейший по объемам выпуска береговой рыбоконсервный завод в России.

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Фото:Игорь Буймистров / ТАСС

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Улов лососевых в России в этом году действительно ниже, чем в рекордном 2018-м (вылов лососей из-за особенностей жизненного цикла принято сравнивать по четным и нечетным годам). По данным Росрыболовства на 31 августа, вылов тихоокеанских лососей составил 248,3 тыс. т — это 44% от уровня 2018 года. В агентстве, впрочем, сообщили, что оснований для дефицита красной икры и другой продукции из лососевых не видят. У производителей, как указали в ведомстве, еще остались прошлогодние запасы.

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Фото:Александр Петров / ТАСС

В августе цена икры в российской рознице практически не изменилась, свидетельствуют данные Росстата. Килограмм лососевой икры в магазинах в среднем стоил 3680 руб., что на 1,8% больше, чем в августе 2019-го (3613 руб./кг).

Автор
Елена Сухорукова
ФАС предупреждение красная икра
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Поставщики предупредили о росте цен на икру
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