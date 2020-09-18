ФАС наказала производителя консервов за прогноз по ценам на красную икру

Значительный рост цен на красную икру из-за снижения улова лососей анонсировал минувшим летом глава компании «Доброфлот». За свой прогноз топ-менеджер получил предостережение от ФАС

Фото: Сергей Красноухов / ТАСС

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предостережение гендиректору производителя рыбных консервов ООО «Доброфлот» Александру Ефремову за заявление о возможном росте цен на красную икру. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

О том, что цены на красную икру в этом году вырастут из-за сокращения добычи лососей, написал в конце августа «Коммерсантъ». По информации источника издания, оптовые поставщики предупредили торговые сети, что красная икра на фоне неудачной лососевой путины подорожает на 20–60%. Ефремов тогда заявил изданию, что последний раз такой низкий улов лососей был в 2014 году, и сделал вывод, что «при таком рыночном балансе спроса и предложения икра значительно подорожает».

Должностные лица должны «очень осторожно делать публичные заявления, связанные с прогнозом цен на те или иные товары и услуги», напомнила начальник Управления контроля социальной сферы, торговли и непроизводственных услуг ФАС Надежда Шаравская. По ее словам, такие заявления могут повлечь сговор участников рынка и впоследствии негативно сказаться на цене для конечных потребителей. В ФАС добавили, что требования антимонопольного законодательства не распространяются на статистические данные или исследования, но они тоже не должны содержать в себе выводы о возможном изменении цен.

Предупреждение ФАС пока не поступало, сообщил Ефремов РБК. «Бороться с предписаниями на реальный факт недолова лососевых не видим смысла», — добавил он.