Каждый третий россиянин хотя бы раз за последний год покупал красную икру

Ранее Росстат фиксировал снижение розничных цен на икру лососевых год к году ежемесячно в период с ноября 2011-го по август 2012 года.

Из опрошенных федеральных торговых сетей снижение закупочных цен на красную икру подтвердил представитель «Ашана»: по его словам, это происходило как в нынешнем, так и в прошлом году. В 2019 году, по информации «Ашана», поставщики снизили расценки на 7%, что отразилось и на предложении конечному потребителю. Средняя цена красной икры в «Ашане» в октябре 2019 года составила 3798 руб. за 1 кг. Но продажи икры у «Ашана» остаются на уровне прошлого года: в сентябре они составили 5,3 т.

В специализированной рознице снижения цен не подтверждают. В пик потребительского спроса, который длится с сентября по конец декабря, лососевая икра традиционно дорожает, но в этом году цена хоть и растет, но плавно, констатирует директор по развитию федеральной сети рыбных супермаркетов «Рыбсеть» Полина Кирова. По ее словам, цена зависит от вида лосося: икра кеты сейчас стоит в рознице около 3600–3700 руб. за 1 кг, горбуши — от 3300 до 4000 руб. В прошлом году цена икры доходила до 4000 руб. только под Новый год, уточняет Кирова.

Почему дешевеет икра

На стоимость икры в магазинах повлиял хороший улов лососей в прошлом году, считают опрошенные РБК эксперты. В 2018 году российские рыбаки добыли на Дальнем Востоке рекордные 676 тыс. т тихоокеанского лосося, в основном горбуши, что сразу привело к снижению оптовых цен. Благодаря рекордному вылову горбуши производство лососевой икры выросло в 1,7 раза, до 22 тыс. т, отчитывалось Росрыболовство. К началу нового сезона на рынке остались нераспроданные прошлогодние остатки, поэтому цены на икру не взлетели, как обычно, поясняет Кирова.

Около 90% произведенной в России лососевой икры поставляется на внутренний рынок, указывает президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров Герман Зверев. По его оценкам, объем рынка лососевой икры в России составляет 14–18 тыс. т, что соответствует потреблению 70–90 г на человека в год.

Срок хранения красной икры не превышает один год, напоминает Зверев. Он отметил, что в прошлом году, когда улов красной рыбы оказался настолько велик, что переработать всю икру традиционным способом оказалось невозможно, производители замораживали ее прямо в извлеченной из рыб пленке-оболочке — так называемых ястыках. Такую икру, по словам Зверева, закупает одна из торговых сетей, самостоятельно солит ее перед реализацией и продает как скоропортящийся продукт по сниженной цене — 1900 руб. за 1 кг.

Такая низкая цена в одном из популярных магазинов рыбы и рыбной продукции вполне могла оказать влияние на среднестатистические цены в Москве, считает Зверев. Название сети он не привел.

Подорожает ли икра к Новому году

Текущий сезон добычи лососевых практически завершился: по данным Росрыболовства, на 1 октября на Дальнем Востоке было добыто 472,3 тыс. т. Это больше, чем в сопоставимом 2017 году (вылов лосося сравнивают по четным и нечетным годам из-за особенностей жизненного цикла рыбы), но после рекордного улова 2018 года лосося на рынок поступит меньше.

Снижение предложения уже повлияло на оптовые цены: в сентябре горбуша в опте подорожала на 30% по сравнению с сентябрем 2018 года. Перед Новым годом цены на красную икру традиционно увеличиваются на 15–20%, указывает Кирова. По ее словам, если цена икры перейдет психологический порог для потребителей в 4 тыс. руб. за кг, этот продукт будет уже не очень интересен покупателю.