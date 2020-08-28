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Поставщики предупредили о росте цен на икру

В этом году цены на красную икру могут вырасти на 20–60%, до 3,3 тыс. руб. за 1 кг, сообщил «Коммерсантъ». Причиной стал низкий улов, а также последствия пандемии коронавируса, пояснили эксперты
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Оптовые поставщики красной икры предупредили о подорожании сырья на 20–60% в текущем году из-за неудачной путины лососевых. Об этом со ссылкой на два источника в крупных торговых сетях сообщил «Коммерсантъ».

По словам одного из источников, окончательно цены еще не сформировались.

То, что повышение отгрузочных цен на красную икру обсуждается, изданию подтвердил управляющий партнер Agro & Food Communications Илья Березнюк. По его словам, одна компания в 2019 году в этот период продавала икру примерно по 2,3 тыс. руб. за 1 кг, а сейчас стоимость может вырасти до 3 тыс. руб. Другой источник издания сообщил, что на рынке обсуждали поднятие оптовых цен и до 3,3 тыс. руб. за 1 кг.

По информации Росрыболовства, к 17 августа в России выловили более 220 тыс. т тихоокеанского лосося. Это на 49% меньше, чем за аналогичный период 2018 года. В Камчатском крае улов сократился на 54%, до 173 тыс. т, в Сахалинской области — на 39%, до 22 тыс. т.

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По мнению Березнюка, неудачная путина лососевых в России в этом году объясняется погодными факторами. С проблемами столкнулись и добытчики красной рыбы в США, отметил он.

Исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин прогнозирует, что в текущем году вылов лососевых составит 300–350 тыс. т против ожидаемых 380 тыс. т. Помимо низкого улова у рыбаков выросли расходы на материалы и оборудование, а также траты, связанные с пандемией коронавируса, например оплата труда работников, которым пришлось соблюдать карантин, отметил он. По словам эксперта, это повлияло и на рост стоимости икры.

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Однако заметной нехватки красной икры в этом году не будет, прогнозирует Фомин. Он пояснил, что последние четыре года, когда ежегодно вылавливалось более 400 тыс. т лососевых, продукции было в избытке. В то же время эксперт не исключил, что в этом году больше красной икры в Россию отгрузят поставщики из Белоруссии.

В крупнейшем белорусском производителе рыбной продукции «Санта Бремор», а также в холдинге «Гидрострой» и «Океанрыбфлоте» на запросы издания не ответили. В Северо-Восточной компании, владеющей брендами «Красное золото» и «Тунгутун», не предоставили комментарий изданию.

Автор: Виктория Полякова
Теги: красная икра
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