Поставщики предупредили о росте цен на икру

В этом году цены на красную икру могут вырасти на 20–60%, до 3,3 тыс. руб. за 1 кг, сообщил «Коммерсантъ». Причиной стал низкий улов, а также последствия пандемии коронавируса, пояснили эксперты

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Оптовые поставщики красной икры предупредили о подорожании сырья на 20–60% в текущем году из-за неудачной путины лососевых. Об этом со ссылкой на два источника в крупных торговых сетях сообщил «Коммерсантъ».

По словам одного из источников, окончательно цены еще не сформировались.

То, что повышение отгрузочных цен на красную икру обсуждается, изданию подтвердил управляющий партнер Agro & Food Communications Илья Березнюк. По его словам, одна компания в 2019 году в этот период продавала икру примерно по 2,3 тыс. руб. за 1 кг, а сейчас стоимость может вырасти до 3 тыс. руб. Другой источник издания сообщил, что на рынке обсуждали поднятие оптовых цен и до 3,3 тыс. руб. за 1 кг.

По информации Росрыболовства, к 17 августа в России выловили более 220 тыс. т тихоокеанского лосося. Это на 49% меньше, чем за аналогичный период 2018 года. В Камчатском крае улов сократился на 54%, до 173 тыс. т, в Сахалинской области — на 39%, до 22 тыс. т.