Зеленая печаль Сбербанка

Крупнейший российский банк ведет с ЦБ переговоры о льготных принципах ESG-кредитования

Сбербанк ведет с властями дискуссию о послаблениях для «зеленых» кредитов, сказал РБК его первый зампред: ESG-политика делает компании более стабильными. Но ЦБ не хочет торопиться с льготами, так как опасается появления пузырей

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Сбербанк обсуждает с ЦБ смягчение регулирования по кредитам, которые предоставляются с учетом ESG-принципов (Environmental, Social and Corporate Governance — окружающая среда, социальная ответственность и корпоративное управление). Об этом РБК рассказал первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.

«В настоящее время мы ведем переговоры с ЦБ о том, чтобы снизить риск-веса и резервирование по ESG-кредитам. На наш взгляд, такие заемщики фундаментально стабильнее, а значит, риск по невыплатам у них значительно ниже», — пояснил Ведяхин, добавив, что банк надеется на принятие ESG-регулирования в конце 2021 года или в 2022 году. У Сбербанка есть поддержка со стороны Минэкономразвития, Минприроды, зампреда правительства по вопросам экологии Виктории Абрамченко, которые курируют ESG-повестку, добавил он.

С аналогичными предложениями выступал и ВТБ. Президент банка Андрей Костин заявлял, что рассчитывает на «набор определенных инструментов» для финансирования экологических проектов. В частности, ВТБ предлагал Минэкономразвития установить для инструментов «зеленого» финансирования пониженный риск-вес в 50%. Надбавка влияет на объем сформированных резервов по кредиту и, как следствие, на ключевые нормативы банков.

Банк России видит риски в таких мерах. Сейчас в мире нет «однозначного признания» того, «что кредитный риск краткосрочных проектов и инструментов устойчивого финансирования ниже, чем у аналогов», сообщил РБК представитель ЦБ.

«Пока мы смотрим на ситуацию, оцениваем риски, участвуем в разработке стандартов Базельского комитета, который определяет свои подходы к оценке рисков. Мы считаем, что не стоит торопиться, например, внедрять стимулирующее регулирование, потому что это может привести к негативным последствиям, тем же пузырям», — добавил он.

Представитель Минэкономразвития заявил, что вопрос об изменении надзорных мер ради стимулирования «экологически ответственного финансирования» обсуждается на межведомственной рабочей группе. Представитель Абрамченко сообщила, что в правительстве знакомы с инициативами, они сейчас рассматриваются. РБК направил запрос в пресс-службу Минприроды.

Смогут ли банки добиться льгот за «зеленые» проекты

Снижение риск-веса по кредиту, например, до 50% — это значительное послабление для банков и серьезный стимул выдавать больше ссуд по критериям ESG, говорит директор аналитической группы по финансовым организациям Fitch Антон Лопатин.

Сейчас в нормативных актах Банка России не выделяются заемщики с ESG-статусом, особые правила или коэффициенты риска к таким кредитам не применяются. К обычным корпоративным ссудам применяется риск-вес в 100%, но банки могут относить качественных заемщиков к «инвестиционному классу» и применять к их обязательствам коэффициент 65%. Чем выше показатель, тем больше резервов по выданному кредиту должен создавать банк.

Вопрос в том, по каким критериям относить кредиты в категорию ESG, замечает Лопатин. «В целом ESG-кредит при прочих равных несет меньше рисков, чем аналогичный, не соответствующий ESG-критериям. Однако верно ли отражать это риск-весом в два раза ниже — это вопрос», — рассуждает аналитик. В случае принятия таких мер нужно будет следить за соответствием кредита критериям ESG, так как соблазн выдать ссуду с пониженными требованиями «будет велик», добавляет он.

«Мы полагаем, что на текущей стадии зарождения российского рынка устойчивых финансовых инструментов для его развития могут оказаться более действенными непруденциальные меры поддержки, такие как налоговые льготы и механизмы субсидирования затрат, связанных с выпуском устойчивых инструментов. Мы направляли соответствующие предложения в Минэкономразвития России», — сообщили РБК в ЦБ. Регулятор также работает над созданием правовых условий для выпуска корпоративных облигаций, которые обяжут эмитентов проводить принятую компанией политику по декарбонизации и по устойчивому развитию, добавил он.

У российских банков сейчас нет единой методики и моделей оценок подобных рисков, отмечает заместитель группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Владимир Горчаков. «Говорить о том, что все банки проводят качественную оценку ESG-рисков, нельзя. Заемщик с высоким ESG-рейтингом, как правило, более транспарентен, но это совершенно не означает повышенного кредитного качества», — подчеркивает эксперт.

По его мнению, применение в России пониженных риск-весов для ESG-кредитов — далекая перспектива. «Эта дискуссия еще не завершена даже в ЕС», — говорит он, напоминая, что Еврокомиссия приняла резолюцию по перенаправлению потоков капитала в климатически и экологически полезные проекты, но Европейский центральный банк макропруденциальных стимулов банкам еще не дал.

Инициативы по снижению риск-весов для ESG-кредитов обсуждались центральными банками разных стран. В частности, Венгерский национальный банк снизил риск-веса по нескольким категориям кредитов, направленных на финансирование «зеленых» проектов, приводит пример заместитель директора группы «финансовые институты» S&P Global Ratings Екатерина Марушкевич, но «в целом по миру такие меры центральных банков не являются распространенной практикой».

Как Сбербанк хочет переводить клиентов на «зеленые» продукты

Сбербанк готов выдавать льготные кредиты тем клиентам, которые проводят экологическую и социальную трансформацию своего бизнеса, отметил Александр Ведяхин. Во втором квартале 2021 года «Сбер» планирует сделать стандартной возможностью для всех корпоративных клиентов получать кредиты с переменными ставками, которые будут зависеть от ESG-условий. Для этого будут установлены ESG-ковенанты, цель которых — стимулировать клиентов повышать свою устойчивость через требования по улучшению нефинансовых показателей. К таким ковенантам относятся, например, ограничение интенсивности выбросов углерода, соблюдение прав человека в компании, уровень травматизма, политика по противодействию коррупции и т.д.

«Размер неустойки при нарушении, а также возможной скидки за «зеленость/устойчивость» — вопрос каждого конкретного кейса», — говорит Ведяхин. Подобный кредит уже выдавался в сделке с АФК «Система» в ноябре 2020 года: процентная ставка в ней привязана к выполнению требований об экологической политике и ответственном инвестировании.

«Когда клиент переходит на ESG-принципы, он становится фундаментально более стабильным, а значит, снижается и наш риск как кредитора. И наоборот, у компании с низким ESG-рейтингом риски выше, потому что ей потенциально грозят штрафы и не все готовы покупать продукцию у такой компании», — считает Ведяхин. В первую очередь ESG-трансформация касается компаний-экспортеров, продолжает он: «Сейчас, конечно, об этом прежде всего думает крупнейший бизнес, но в дальнейшем это будет касаться среднего и малого бизнеса».

Что касается физических лиц, то Сбербанк рассматривает меры по их стимулированию становиться более ориентированными на «зеленую» повестку, в том числе за счет ценовых факторов. «Скидки могут быть на целевые кредиты — например, на ипотеку (экологичные дома) и автокредиты (электромобили), но это в перспективе. Мы сейчас ведем разъяснительные переговоры с застройщиками, но рынок еще не готов к переходу на «зеленые» технологии. Потребности жить в «зеленом» жилье в массовом сегменте пока нет», — рассуждает Ведяхин.

«Сначала надо сформировать этот рынок, понять, как это «живет», потом при необходимости прийти к государству за мерами поддержки», — подчеркнул он, отвечая на вопрос о возможности льготной госпрограммы по «зеленому» ипотечному или автокредитованию.

ESG-ковенанты пока являются имиджевой историей, которая интересна банкам из топ-10, — такие продукты могут появиться во всех крупнейших российских банках до конца года, считает Владимир Горчаков: «Для локальных или нишевых игроков это дополнительные временные и организационные затраты. Исключение составляют банки, где в капитале остаются международные банки развития или фонды». Кроме «Сбера» ESG-кредит уже выдавал Совкомбанк — $300 млн на строительство АЭС в Турции.