Бизнесу предложат компенсации по «зеленым» кредитам

Минпромторг разработал механизм компенсации банковской ставки по «зеленым» кредитам, которые выдаются на экологические проекты. Кредиты дополнят программу «зеленых» бондов на ₽27 млрд. В России такие бумаги выпустили три компании

Фото: Олег Яковлев / РБК

Минпромторг решил дополнить программу «зеленых» облигаций, когда государство компенсирует предприятиям часть затрат на внедрение экологичных технологий, «зелеными» же кредитами. О том, что такая инициатива обсуждается в ведомстве, РБК сообщил источник, знакомый с ходом переговоров, и подтвердила пресс-служба Минпромторга.

По программе «зеленых» бондов государство возмещает предприятиям от 70 до 90% выплачиваемого ими купонного дохода, если взятые взаймы средства инвестируются в проекты по снижению отходов и выбросов промышленности. Субсидия предоставляется по выпускам облигаций, не превышающим 30 млрд руб., размер субсидии зависит от того, какое оборудование приобретается — российское или зарубежное. В случае с кредитами процентная ставка также будет компенсироваться в большем объеме, если финансирование пойдет на приобретение российской продукции или технологий, говорит собеседник РБК.

В пресс-службе Минпромторга сообщили, что ведомство подготовило изменения в постановление по субсидированию «зеленых» облигаций, направленные на дополнение механизма «зелеными» кредитами. «В целом наши предложения по дополнению механизма одобрены проектным комитетом нацпроекта «Экология», — сказали в пресс-службе, добавив, что идея будет направлена на согласование в правительство.

Поддержка компаний при выпуске «зеленых» облигаций начала действовать с 2019 года, но пока в стартовом режиме, показывает распределение средств в нацпроекте «Экология». В 2019 году на федеральный проект «Внедрение наилучших доступных технологий» (по этому пункту и проходят «зеленые» облигации, следует из записки экспертного совета по рынку долгосрочных инвестиций при ЦБ) бюджет должен был потратить всего 300 млн руб., на 2020-й запланировано 3 млрд руб., а в последующие годы — по 6 млрд руб.

Объем бюджетных затрат на выплату купонного дохода по «зеленым» облигациям на 2019–2024 годы установлен на уровне 27 млрд руб., напомнил РБК первый вице-президент Газпромбанка Роман Панов. «Мы видим высокую заинтересованность со стороны нефтегазовых, горно-металлургических, угольных и химических компаний в расширении финансовых инструментов субсидирования «зеленых» проектов», — сказал Панов, добавив, что субсидирование «инвестиционных кредитов» — это более простой и универсальный инструмент в сравнении с субсидированием купонных выплат по облигациям.