Банкиры протирают руки

Сбербанк понизил прогноз уровня риска по кредитному портфелю на 2021 год

Последствия пандемии для банковского бизнеса оказались не такими драматичными, как ожидалось, признали в Сбербанке. Помогло снижение ставок и отсутствие крупных дефолтов, считают эксперты

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Прогнозы относительно ухудшения качества кредитного портфеля банков из-за пандемии не реализовались, а эффекты от карантинных ограничений оказались не такими драматичными. Об этом РБК рассказал первый зампред Сбербанка Александр Ведяхин.

«Весь рынок ошибся в прогнозах относительно просрочки, и мы не ожидаем ухудшения качества кредитного портфеля. В целом эффект локдауна оказался менее драматичным, чем мы ожидали, а платежная дисциплина наших клиентов в пандемию — лучше, чем мы прогнозировали, и за это большое им спасибо», — сказал банкир. Он отметил, что по итогам первого квартала Сбербанк понизил прогноз уровня риска по кредитному портфелю на 2021 год со 120–140 базисных пунктов (1,2–1,4%) до примерно 100 (1%). Речь идет о показателе cost of risk, который определяется как сумма резервов под кредитные потери в отношении к размеру кредитного портфеля.

Финансовый сектор действительно пострадал от кризиса меньше, чем бизнес в других отраслях. Так, чистая прибыль банков в 2020 году составила 1,6 трлн руб., что лишь на 6% меньше, чем рекордная прибыль 2019 года. Кредитование не замедлилось: кредитный портфель вырос на 9,9%, до 44,8 трлн руб. Одним из основных драйверов стала ипотека, показавшая рост на 25%. В 2020 году была запущена программа льготной ипотеки под 6,5%, которая позволила снизить ставку для заемщиков.

Качество банковских активов за 2020 год значительно не ухудшилось, признавал ЦБ в обзоре банковского сектора: доля безнадежных корпоративных кредитов к концу года опустилась до уровня 10,1 с 11% в начале года. Избежать серьезных последствий для качества портфеля помогли программы реструктуризации, всего банки за 2020 год реструктурировали кредиты на 6,8 трлн руб., или 10% портфеля.

Не изменилась ситуация и в марте 2021 года — последнем месяце перед отменой ряда мер Центрального банка по смягчению регулирования, которые вводились на время пандемии. Банки заблаговременно создали резервы в необходимом на сегодняшний момент объеме, констатировали в ЦБ. В результате за март кредитные организации заработали 205 млрд руб. — рекордную для этого месяца прибыль.

«Прогнозы по досозданию резервов, которые были сделаны в разгар пандемии и даже в конце прошлого года, действительно следует считать избыточно консервативными», — замечает управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов. Аналитики рейтинговых агентств ожидали более существенного роста проблемных кредитов в банковском секторе в 2020 году: например, Moody's весной допускало рост с 10 до 20%. Прогнозы агентств в конце года, после реструктуризации существенной части кредитов по госпрограммам или программам самих банков, были не такими плохими, хотя аналитики все равно ждали увеличения просрочки: S&P — до 12-15%, Moody's — до 10,5% (а при второй волне коронавируса и новых ограничениях — значительно выше).

Остаются ли проблемы в банковском секторе

Определенный уровень проблем в банковском секторе сохраняется. Директор департамента обеспечения банковского надзора ЦБ Александр Данилов оценивал, что потенциальные потери банков по кредитам в размере 1,4 трлн руб. могут реализоваться в ближайшие два—четыре года. Впрочем, текущий запас прочности системы выше и составляет 7,6 трлн руб.

Сейчас банки показывают более высокий финансовый результат, говорит Проклов. «Качество розничных портфелей не ухудшилось, потребительское кредитование по объему резервирования показало лучший результат, чем ожидалось. Вероятно, потому что ЦБ проводит мягкую денежно-кредитную политику и ставки снизились, многим заемщикам удалось переложиться в более дешевые кредиты, — рассуждает эксперт. — Кроме того, в корпоративном кредитовании не выявились массовые и по-настоящему крупные дефолты, так как сработали меры поддержки, а карантинные ограничения в России были не настолько жесткими, чтобы нанести удар по целому ряду отраслей».

«Как мы видим, большая часть резервов была доформирована еще к концу прошлого года, и первый квартал этого года оказался выигрышным», — говорит управляющий директор отдела валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов. Чистое создание резервов в начале 2021 года не давило на финансовый результат банков, при этом не произошло существенного роста новой просрочки. Картина становится достаточно благоприятной: завершился период последствий пандемии с точки зрения кредитных рисков, добавляет Беликов.

«С другой стороны, сектору может потребоваться доформирование резервов по кредитам крупному бизнесу в связи с нестабильностью внешних рынков. Этот потенциал реструктуризации кредитов крупному бизнесу может реализоваться во втором полугодии этого года либо в следующем году и стать новым источником стресса», — предупреждает эксперт.