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Финансы ,  
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Заемщик Сбербанка обеспечил рекордный рост проблемных кредитов

Объем проблемных кредитов, выданных российским компаниям, за июль вырос сразу на 271,5 млрд руб. — это максимум с января 2019 года. Свыше 90% прироста обеспечил Сбербанк. Рост связан с одним крупным заемщиком, объяснили в банке
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

На 1 августа объем просроченной задолженности по корпоративным кредитам, выданным российскими банками, превысил 3 трлн руб., или 8,2% корпоративного портфеля, следует из статистики ЦБ. За июль в категорию проблемных перешли долги на 271,5 млрд руб. — это максимальный месячный прирост с января 2019 года, когда было зафиксировано техническое увеличение просрочки из-за перехода банков на новые стандарты отчетности МСФО 9 (+478,7 млрд руб.). Рост проблемных долгов затронул и рублевые, и валютные обязательства бизнеса: по ссудам в национальной валюте просрочка выросла на 98,4 млрд руб., а по валютным — на $2,1 млрд.

Наибольший вклад в негативную динамику внес Сбербанк, сказал РБК аналитик банка БКФ Максим Осадчий. Согласно оборотной ведомости банка на 1 августа, за предыдущий месяц объем просроченных рублевых кредитов в банке увеличился на рекордные в истории Сбербанка 92,6 млрд руб. Объем валютных обязательств бизнеса, по которым не вносились платежи, вырос на $1,96 млрд (тоже исторический максимум). Это 94 и 93% от прироста во всем секторе соответственно.

«Валютная корпоративная просрочка за июль у Сбербанка увеличилась (в пересчете на доллары) в 5,3 раза, тогда как в остальных банках в целом — всего на 3,9%. Рублевая корпоративная просрочка за июль у Сбербанка выросла на 35,4%, тогда как в остальных банках — всего на 0,3%. На основании столь радикального отличия от рыночного уровня можно сделать вывод о том, что на просрочку вышло очень небольшое число очень крупных заемщиков Сбербанка», — отмечает Осадчий.

Речь действительно идет об одном заемщике, следует из ответа представителя Сбербанка на запрос РБК. «За исключением одного частного случая проблемного кейса банка, мы не видим ухудшения платежной дисциплины наших корпоративных клиентов, увеличения просрочки не наблюдаем», — сообщил он. К 1 августа удельный вес просрочки в кредитном портфеле Сбербанка достиг 3,3%, а за месяц до этого показатель находился на уровне 2,22%, отмечает директор аналитической группы по финансовым организациям Fitch Антон Лопатин.

Влияние одного клиента на показатели всего сектора ранее заметил и Банк России, не уточнив, о заемщике какого банка идет речь. Регулятор сообщал об ухудшении качества корпоративного портфеля в июле, но не связывал это с пандемией или кризисом (.pdf). «На счета просроченной задолженности вынесены старые проблемные кредиты крупного заемщика, риски по которому в значительной мере покрыты резервами и не несут угрозы для сектора», — говорилось в обзоре ЦБ. Банк России не ответил на вопросы РБК.

На этом фоне прирост проблемных кредитов юридических лиц в России превзошел показатели начала 2016 года, когда в отчетности отражались потери предыдущего кризиса: например, в январе 2016 года объем просрочки вырос на 252,2 млрд руб. В дальнейшем до начала 2019 года объем просроченной задолженности рос более низкими темпами.

Moody's спрогнозировало удвоение проблемных кредитов в банках
Финансы
Фото: Михаил Метцель / ТАСС

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Как банки кредитуют бизнес

В июле корпоративный кредитный портфель банков значительно вырос — на 1,6%, или 884 млрд руб., сообщал ЦБ. Рублевые обязательства компаний увеличились на 258,8 млрд руб., а валютные — почти на $3,4, следует из статистики регулятора.

В прошлом месяце российские банки активно занимались реструктуризацией корпоративных кредитов, отмечали аналитики Fitch. Системно значимые игроки пересмотрели условия по ссудам более чем на 1 трлн руб., напоминает Лопатин. По его словам, во втором полугодии тренд на реструктуризацию долгов бизнеса сохранится: «Реструктуризации сглаживают ухудшение качества активов, так как часть из этих кредитов вышла бы на просрочку в противном случае».

Банки стали чаще реструктурировать долги крупного бизнеса
Финансы
Фото: Scott Eells / Bloomberg

По данным ЦБ, в период с 20 марта по 27 июля банки пересмотрели условия по ссудам юрлицам на 3,6 трлн руб. Это 11,9% корпоративного портфеля крупнейших банков. Какая доля таких клиентов в итоге не сможет погасить обязательства, неясно: реальный уровень проблемной задолженности в корпоративном сегменте пока оценить нельзя, говорит управляющий директор рейтингового агентства НКР Дмитрий Орехов.

Скорость перехода корпоративных кредитов из категории реструктурированных в категорию дефолтных будет зависеть от темпов восстановления отдельных отраслей экономики, длительности мер господдержки и усилий самих компаний, перечисляет эксперт. По словам Орехова, пока ситуация с просрочкой сдерживается за счет послаблений ЦБ: до 1 апреля 2021 года российские банки могут не полностью формировать резервы по кредитам, попавшим под реструктуризацию с начала кризиса. Если бы регулятор не продлил льготу, качество кредитных портфелей банков ухудшилось уже в четвертом квартале этого года, заключает аналитик НКР.

Автор: Юлия Кошкина
Теги: банки, кредиты бизнесу, Просроченная задолженность, Сбербанк
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