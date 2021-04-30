Личный доход по-прежнему идет на выход

Росстат сообщил о снижении благосостояния россиян в I квартале

Реальные располагаемые доходы населения упали на 3,6% в I квартале 2021 года к докризисному I кварталу 2020-го, сообщил Росстат. Разворот доходов к росту ожидается с II квартала — год назад в этот период они рухнули больше всего

Фото: Александр Поляков / Global Look Press

Реальные располагаемые денежные доходы россиян (показывают, что у населения остается после уплаты обязательных взносов и платежей с поправкой на инфляцию), по оценке, в первом квартале 2021 года упали на 3,6% по сравнению с докризисным первым кварталом прошлого года, сообщил Росстат в ежемесячном докладе о социально-экономическом положении в стране.

Статслужба пересмотрела данные о снижении реальных располагаемых доходов в 2020 году до 3% (ранее сообщалось о падении на 3,5%). Улучшение оценки по доходам связано в том числе с пересмотром вверх оборота розничной торговли за 2020 год — иными словами, потребительских расходов (доходы рассчитываются балансовым методом, исходя из расходов и сбережений). В результате отставание показателя от 2013 года (последнего года устойчивого роста доходов населения) по итогам 2020 года сократилось с 10,6 до 10,1%.

Уточнена и квартальная динамика по 2020 году: так, провал реальных располагаемых доходов во втором квартале (на пике пандемического кризиса) теперь оценивается в 7,5% (ранее — 7,9%), а снижение в четвертом квартале — в 0,9% (ранее — 1,7%).

Денежные доходы на душу населения в номинальном выражении (без поправки на инфляцию и обязательные платежи) в первом квартале 2021 года выросли на 3%, до 32,6 тыс. руб., а общий объем денежных доходов за квартал составил 14,3 трлн руб.

О чем говорит структура доходов

Реальные располагаемые доходы в России на фоне пандемии снижаются четвертый квартал подряд, хотя в следующем квартале экономисты прогнозируют рост показателя (в годовом выражении) с низкой базы прошлого года. Минэкономразвития ждет «активного компенсационного роста» показателя на 3% в 2021 году, следует из его недавнего прогноза (не учитывает новые выплаты неполным семьям, беременным женщинам и семьям со школьниками, анонсированные президентом 21 апреля в послании Федеральному собранию).

К четвертому же кварталу 2020 года реальные располагаемые доходы сократились почти на 27%, однако такой масштаб падения — по большей части норма, связанная с сезонностью выплат (в частности, премиальными для работников в конце каждого года и длинными праздниками в начале следующего).

По данным Росстата, в структуре денежных доходов с точки зрения источников поступлений доля социальных трансфертов населению сократилась (до 21,7% с 22,1 в докризисном первом квартале 2020 года). Это указывает на то, что временные «антиковидные» выплаты гражданам практически прекратились с 2021 года.

Доля предпринимательских доходов граждан сократилась с 5,9 до 5,7% — то есть доходы индивидуальных предпринимателей еще не восстановились к допандемическому уровню.

В то же время доля официальных зарплат на средних и крупных предприятиях страны выросла с 45,8 до 46,8%. Зарплаты в России в реальном выражении росли и в пандемию, увеличились на 2,5% в прошлом году (апрель был единственным месяцем, когда реальные зарплаты сократились).

Скрытая оплата труда (заработки самозанятых в неформальном секторе) составила 17,4% (+0,2 п.п. к тому же кварталу предыдущего года) от общих доходов, или около 2,5 трлн руб.

Почему доходы падают четвертый квартал подряд

Главный экономист «ВТБ Капитала» по России и СНГ Александр Исаков связывает часть статистического падения реальных располагаемых доходов населения в первом квартале 2021 года в годовом выражении с разовыми и «техническими» факторами. Во-первых, в конце марта 2020 года Пенсионный фонд досрочно выплатил пенсии и пособия за апрель в связи с началом прошлогоднего весеннего локдауна (сообщалось, что объем досрочного финансирования составил около 470 млрд руб.), говорит РБК Исаков. Из-за этого база по денежным доходам граждан за первый квартал 2020 года оказалась завышенной, но во втором квартале текущего года это, наоборот, поддержит рост располагаемых доходов.

Во-вторых, текущая методология Росстата недоучитывает существенный переток сбережений граждан на брокерские счета из-за бума частных инвестиций россиян на бирже, продолжает Исаков. О том, что Росстат не «видит» депозитарную отчетность ЦБ и, соответственно, основную часть вложений граждан в ценные бумаги, РБК писал в ноябре 2020 года. Росстат формально вынужден отражать уход денег со сбережений (депозитов) на брокерские счета как снижение «прочих» доходов (балансирующая строка при оценке доходов, исходя из уровня расходов плюс изменение сбережений), хотя фактически это не так.

На снижение реальных располагаемых доходов (к предыдущим кварталам 2020 года) повлияло и снижение суммы различных выплат, направленных на поддержку доходов, — разовых или временных социальных выплат, пособий по безработице, добавляет экономист ВТБ.

Дополнительный фактор снижения реальных доходов — устойчивый рост кредитования населения, который влияет на обязательные платежи по кредитам, говорит руководитель направления «Макроэкономический анализ и финансовые рынки» ЦСР Наталья Сафина. Несмотря на сохранение неблагоприятной экономической конъюнктуры, по состоянию на 1 марта 2021 года портфель банковских кредитов физических лиц достиг 20,8 трлн руб., увеличившись за год на 15,6%, указывает она. Основную роль в этом сыграла госпрограмма по льготной ипотеке, в результате которой портфель ипотечных кредитов вырос на 22,2% в годовом выражении, до 9,6 трлн руб. «Так как проценты по кредитам входят в состав обязательных платежей, которые учитываются при расчете реальных располагаемых доходов, высокая кредитная нагрузка оказывает негативное влияние на динамику этого показателя», — отмечает Сафина.

Влияние инфляции

Росстат перенес публикацию оценки реальных располагаемых доходов за первый квартал с 20 апреля, объяснив это тем, что ему нужно дополнительное время, чтобы уточнить некоторые компоненты доходов. Так совпало, что публикация была отложена накануне послания президента Владимира Путина Федеральному собранию. «Возможно, это указывает на то, что данные по доходам за первый квартал слабые и противоречат прогнозу правительства по росту этого показателя на 3% в 2021 году», — предполагала главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

Путин в послании 21 апреля пообещал, что «реальные располагаемые доходы граждан обязательно будут восстановлены, и мы дальше пойдем, но этого еще не произошло». Индекс потребительских цен в первом квартале 2021 года вырос на 5,55% — максимально с 2016 года — под влиянием роста глобальных цен на продовольствие. «Сейчас мы столкнулись с ростом цен, который съедает доходы граждан», — констатировал Путин в послании.

Пенсии в реальном выражении практически не выросли (+0,1%) в первом квартале 2021 года к тому же периоду годом ранее в связи с тем, что параметры индексации пенсий на ближайшие годы зафиксированы, а их реальный размер снижается в зависимости от ускорения инфляции.

Перспективы на второй квартал

В текущем квартале реальные располагаемые доходы, вероятно, покажут существенный рост как следствие низкой базы второго квартала 2020 года (тогда показатель рухнул на 7,5% на фоне самых жестких карантинных ограничений в пандемию), считает Сафина.

Гендиректор ВНИИ труда (подведомственен Минтруду России) Дмитрий Платыгин выделяет ряд факторов, которые будут способствовать росту доходов населения во втором квартале 2021 года. Во-первых, рост доходов от трудовой деятельности. «В марте мы наблюдали существенное снижение уровня безработицы — на 0,3 процентного пункта — соответственно, значительное число граждан приобрели трудовые доходы, что положительно скажется на уровнях дохода в целом», — говорит он. По данным Росстата, уровень безработицы в марте составил 5,4 против 5,7% в феврале.

Во-вторых, Платыгин указывает на рост социальных выплат.

С 1 апреля проиндексированы социальные пенсии (3,9 млн человек).

Во втором квартале малообеспеченные семьи с детьми в возрасте от трех до семи лет включительно начнут получать увеличенные пособия.

С 1 апреля ежемесячные пособия выплачиваются не только в размере 50% от регионального прожиточного минимума на ребенка, как это было в первом квартале, но и в размере 75 и 100% от прожиточного минимума.